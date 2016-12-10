Большой FAQ по Праге: 10 вопросов, которые чаще всего задают иностранцы

Даже если вы давно живете в Праге, возможно, этот текст поможет вам взглянуть на полюбившийся город глазами другого жителя.

Фото: pixabay.com

Поляк Пётрек Гавлински переехал в Прагу сразу после того, как получил диплом. Решение пришло спонтанно, и парень, не колеблясь, собрал рюкзак и сменил привычное место жительство на город, который привлекал его своей «алхимией». Чешская столица тепло приняла парня и быстро стала для него новым домом и работой (Пётрек проводит экскурсии).

Гавлински ведет блог о Праге, а его читатели частенько задают ему разные вопросы. Чтобы не повторяться каждый раз, блогер решил сделать большой пост, в котором дал исчерпывающие ответы на самые популярные темы.

1. Что вкусного можно съесть в Праге?

Говяжий гуляш, моравский воробей, «свичкова» на сметане, вепро-кнедло-зело, запеченный гусь, утка, рулька, жареный сыр – все это обязательный набор чешских блюд, которые стоит попробовать, оказавшись в Праге. Здесь много хороших ресторанов, где вам смогут все это предложить (например, обратите внимание на сеть ресторанов традиционной чешской кухни Lokál). Обычно своя кухня присутствует в различных мини-пивоварнях.

Сколько мест вы успеете посетить и что именно попробовать, зависит от того, сколько обедов и ужинов вы проведете в Праге. Предположим, что вы приедете на выходные. Тогда непременно выделите время на блюда, которые предпочитают сами пражане (это большие, сытные и горячие порции – как раз то, что нужно туристу в холодное время года): гуляш, утка, «свичкова» и жаркое из свинины.

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Чешская кухня

Не нужно бояться новых вкусов, вас ожидают удивительные сочетания: говяжья вырезка в соусе из взбитых сливок с клюквой и ломтиком лимона. Никогда не знали, что сыр можно жарить, – самое время об этом узнать. Не забывайте спрашивать о сезонных блюдах: например, в ноябре в Чехии праздновали День Святого Мартина – и повсюду продавалась традиционная утка и молодые вина. Перед Рождеством рестораны также подготовят специальное, праздничное меню.



2. Где в Праге дешево поесть?

Известно, что в соседней Польше можно недорого поесть в ресторане, при этом порции обычно очень большие. Не всегда дешевые места предлагают высокое качество, но можно найти оптимальное соотношение, особенно если приходишь во время обеденного меню. Так и в Чехии. Разумеется, вряд ли в рамках дневного меню можно будет заказать жареную утку или рульку, но если вы запланировали небольшой бюджет на обед, то это настоящая находка.

Если быть более конкретными, то даже в центре Праги можно найти места, где обед из одного блюда главного меню и напитка можно купить за 150-160 крон. Недорого поесть можно в ресторанах Staré časy, Havelská koruna, U Glaubicu (там обещают самый дешевый Pilsner в округе) или Pražský Most. Всегда много посетителей в ресторане Krčma на ул. Kostečná.





3. Есть ли в Праге свой «квартал красных фонарей»?

Такого изобилия «удовольствий», как в Гамбурге или Амстердаме, в чешской столице найти не удастся, хотя какие-то кабаре неподалеку от Вацлавской площади все-таки попадаются.



4. Прага за 3 дня: реально ли что-то успеть посмотреть?

Реально, но к делу нужно подойти с умом. Туристам, которые предпочитают просто гулять по городу и спонтанные маршруты, этот совет не подойдет. В первый день можно погулять по левому берегу Влтавы, где, например, много холмов, с которых открываются великолепные панорамные виды на город. На второй день можно отправиться на правую сторону, где можно найти также немало панорамных точек.

На третий день можно пойти на Вышеград и оставить время на посещение районов вне центра, например, Жижкова, Виноград или Летны. Разумеется, это рекомендация только для тех, кто впервые приезжает в чешскую столицу.

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5. Сколько денег нужно взять с собой в Прагу?

Это, пожалуй, один из самых популярных вопросов, на который нельзя дать однозначный ответ. Все зависит от того, чего вы ждете от города и на что хотите потратить свои деньги. Достаточно ли 1 500 крон на двоих в день? Да, этого вполне хватит, если вы не включаете в эту сумму оплату квартиры или гостиницы и не собираетесь обедать в ресторанах Мишлена.



6. Можно ли в Праге расплачиваться в евро или долларами?

Во многих заведениях и магазинах возможна оплата товаров и услуг в евро. Список таких мест увеличивается с каждым годом. При этом сдачу вам дадут в чешской валюте – в кронах. Другой вопрос – насколько выгодный курс обмена? Помните, что рестораны и бары – это не благотворительные организации, и они будут преследовать свою выгоду, предлагая вам расчет в евро по своему курсу.

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В долларах расплачиваться нельзя. Единственная официальная и основная валюта в Чехии – чешская крона. Не нужно путать Чехию со Словакией, где уже давно расчеты ведутся только в евро.





7. Какой музыкальный клуб в Праге лучший?

Если вы выберете Lucerna Music Bar (особенно вечером пятницы или субботы), то точно не ошибетесь. Сюда приходят как шумными компаниями, так и поодиночке, но скучно никому не бывает. Возможно, кому-то это место покажется слишком маленьким и душным, а его интерьер – немного устаревшим, но главное – здесь отличная атмосфера. Местные порекомендовали бы этот клуб.



8. Как необычно провести время в Праге и не потратить при этом много денег?

Если вы впервые приехали в Прагу, то одни только прогулки по городу принесут вам массу впечатлений. Но не только достопримечательностями славится чешская столица: здесь течет насыщенная культурная жизнь, и есть немало мероприятий и выставок, которые можно посетить бесплатно. Об этом 420on.cz рассказывает в своих специальных выпусках. А здесь мы собрали информацию о бесплатных развлечениях в Праге, которая никогда не теряет актуальность.



9. Где выгоднее всего поменять деньги в Праге?

Бесчисленное количество туристов в чешской столице стало жертвами алчных обменников. Пётрек советует менять деньги на углу улиц Kaprová и Maiselová – в обменнике Exchange. По его словам, там все в порядке, поэтому туда ходят и представители турагентств, а также сотрудники разных фирм, которым нужно менять крупные суммы.

10. Какое пиво в Праге самое лучшее?

В Праге любое чешское пиво в розлив вас не разочарует. Наверное, важнее место, где вы его будете пробовать, атмосфера и возможность отдохнуть от городской суеты и туристической гонки. Если вы хотите привезти пиво в бутылке домой – в подарок друзьям или семье, то имеет смысл посетить какую-нибудь пивоварню, так как купить бутылочное пиво из Чехии можно практически в любом магазине мира. Неплохо было бы посетить одну из пивотек, которых в последнее время открывается все больше и больше. Стоит обратить внимание на такие места, как Pivní rozmanitost, Beergeek, Pivkupectví или Galerie Piva.

Надеемся, что эти советы вам пригодятся. Если остались какие-то вопросы, не стесняйтесь оставлять их в комментариях под этой статьей.