Чешская кухня: закуски к пиву

В данной статье мы знакомим читателей с традиционными чешскими закусками к пиву.

То, что в Чехию едут отведать знаменитого местного пива, факт известный. А вот с многообразием замечательных закусок, которые предлагает к пиву чешская кухня, знакомы далеко не все. Мы попробуем познакомить вас с самыми популярными из них, с теми, которые вы наиболее вероятно увидите в меню чешских баров и ресторанов. Маринованный гермелин (чеш. nakládaný hermelín) (чеш. nakládaný hermelín) Фото: syrovanakladacka.cz

В последние несколько лет ставшая одной из самых популярных в Чехии, эта закуска идеально сочетается с пивом. «Гермелин», чешская версия камамбера (французский кремовый сыр с белой плесенью), режется на две части, фаршируется приправами и маринуется («дозревает») в масле с луком, перцем и другими добавками. Существует огромное разнообразие рецептов, проводятся даже соревнования на лучший маринованный гермелин, но чаще всего сыр вам подадут с пикантной перечной пастой внутри, на тарелке с луком, острыми красными перчиками и чёрным хлебом. В Праге отличный гермелин подают в заведении U vystřelenýho oka.

Татарский бифштекс или просто татарак (чеш. tatarský biftek/tatarák)

Фото: jozko.sk





Ещё один деликатес, вдохновленный французской кухней и ставший очень популярным в Чехии в последние годы, может служить как закуской, так и самостоятельным блюдом. Татарак – это рубленое сырое мясо, как правило, приготовленное из хорошей говяжьей вырезки, которое подаётся с сырым яичным желтком, луком, чесночными гренками и множеством разнообразных добавок (от разных видов перца, горчицы и кетчупа до каперсов, анчоусов и коньяка). В некоторых ресторанах татарак сервируется уже перемешанным со специями, так что если вы хотите собственноручно замешать ваш бифштекс, следует заранее спросить у официанта. Это блюдо, скорее вызывающее недоверие у русских туристов, определённо является одной из вкуснейших закусок к пиву и заслуживает того, чтобы его попробовали. Также иногда вы можете столкнуться в ресторанах с татараком из лосося или даже сыра.

Тлаченка (чеш. tlačenka)

Фото: chatachleb.sk





Это блюдо может напомнить нам холодец, а скорее – заливное мясо или зельц. Тлаченка традиционно готовится из свинины: из мяса, шпика, языков, мозговины и других субпродуктов. Существуют рецепты из птицы и других видов мяса. К мясной смеси добавляются приправы, затем она варится в мясном бульоне, а потом охлаждается в специальных рукавах. Подаётся холодной с уксусом, луком и чёрным хлебом.

Фото: mycatcooks.blogspot.cz





Недаром говорят, что чехи маринуют практически всё. Сардельки – не исключение. Утопленники – это сардельки, маринованные с овощами (лук, перец, огурец, капуста) в кисло-сладком рассоле. Подаются как раз с овощами и черным хлебом.

Талиан (чеш. talián)

Фото: hele.cz/ambiente-cestr/recenze





Талиан — мясное блюдо из телятины и свиного шпика в форме сардельки. Иногда допускается использование говядины и свинины. Половина мяса мелко рубится, половина режется на некрупные куски, затем вся эта смесь приправляется перцем, тимьяном, кориандром или другими специями и варится в говяжей кишке на медленном огне. Подаётся часто с соусом из хрена. Сегодня, к сожалению, не каждый ресторан предложит вам это блюдо. Однако, к примеру в Праге, вы можете его попробовать в заведениях Čestr, Lokál, Karlínská Pivnice или в некоторых мясных лавках.

Завинач (чеш. zavináč)

Фото: photo.elsoar.com





Завинач — рулетик из маринованной/солёной сельди с овощами (огурец, капуста, лук, морковь). То, чем мы привыкли закусывать крепкие напитки, чехи с радостью употребляют как с пивом, так и с вином. Рыба сначала должна полежать в рассоле с уксусом, затем её очищают, а из получившихся филе готовят рулетики, которые укладывают в банки с рассолом, луком и приправами. Завиначи можно попробовать не только в ресторанах, но и в магазинах в виде консерв.

Печенач (чеш. pečenáč)

Фото: kitchen.net





Печенач – ещё одна закуска из маринованной рыбы. Для этого блюда может быть использована практически любая рыба. Чаще всего это карп, сельдь или макрель. В отличии от завиначей, рыба перед закаткой жарится в муке, что придаёт закуске более нежный вкус. После жарки рыба охлаждается и помещается в банки с рассолом, овощами и приправами, набор которых ограничивается только фантазией повара. В классическом варианте печеначи маринуются с уксусом, луком, морковью, чёрным перцем, лавровым листом и гвоздикой. Бывает, что чехи готовят таким образом не только рыбу, но и другие продукты, например, грибы, овощи или мясо. Печеначи также повсеместно продаются в магазинах в виде консерв.

Пивной сыр, ромадур и оломоуцкие тваружки (чеш. pivní sýr, romadur, olomoucké tvarůžky) (чеш. pivní sýr, romadur, olomoucké tvarůžky)

Фото: ajanca.blogspot.cz





Всё это различные виды пикантного чешского сыра, обладающего неоднозначным сильным ароматом. Многие скажут, что запах этих сыров скорее неприятный, чем «неоднозначный», но мы советуем нашим читателям попробовать и разобраться самим, тем более, эта закуска замечательно сочетается с пивом. Кроме того, эти сыры часто используют в приготовлении бутербродных паст и горячих блюд, где их резкий аромат смягчается, а пикантный вкус раскрывается по-новому.

Бутербродная паста со шкварками (чеш. škvarková pomazánka)

Фото: prostreno.bety.cz





В чешской кухне очень распространены различные бутербродные пасты, т.н. помазанки, но чаще всего в пивных барах и ресторанах вы столкнётесь именно с вариантом со шкварками. Основой такой пасты являются измельчённые шкварки, к ним добавляется варёное яйцо, лук, перец, горчица и, иногда, маринованные огурцы или паприка. Подаётся со свежим чёрным хлебом.

Дьявольский тост (чеш. ďábelská topinka)

Фото: apetitonline.cz





Дьявольский тост — обозначение для поджаренного ломтика хлеба, натёртого чесноком, с острой мясной смесью, и посыпанного сыром. Рецепты самой смеси разнятся в каждом заведении, но чаще всего она состоит из говяжьего фарша или курицы, томатного соуса, овощей и острого перца чили.

Колбаска на гриле (чеш. grilovaná klobása)

Фото: budvarpuburuzi.sk





С этой закуской вы чаще встретитесь в заведениях на открытом воздухе, чем в ресторанах. Это блюдо чехи переняли у соседей немцев, и оно быстро стало очень популярной закуской к пиву, особенно в палатках быстрой еды и на различных фестивалях, ярмарках и других мероприятиях на открытом воздухе. Колбаски бывают из разных видов мяса: говядины, свинины, ягнятины и птицы. Подаются, как правило, с горчицей, хреном и чёрным хлебом.

Безусловно, список чешских закусок к пиву этим не ограничивается, и какая-нибудь неприметная пивнушка может предложить вам совершенно уникальное и оригинальное блюдо. Не бойтесь пробовать.

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой? YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях? Telegram – короткий дайджест новостей за день Facebook – обсуждение новостей и дискуссии Instagram – фото и видео новости каждый день



