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Как на практике работают новые правила обмена валют

Как на практике работают новые правила обмена валют

Дмитрий Иволга 1206 0
Обновленные правила работы обменников в Чехии действуют почти три месяца. Изменение законодательства было призвано защитить клиентов от произвола обменных пунктов. Удалось ли достичь этой цели?
Как на практике работают новые правила обмена валют

Актуальные правила обмена валют

Поправки к закону, регулирующему деятельность обменных пунктов, вступили в силу 1 апреля 2019 года. Основные изменения, призванные защитить клиентов обменников, прежде всего туристов, следующие:

Клиент теперь может отменить обменную операцию в течение трех часов после ее совершения. Его обязаны информировать об этом праве на квитанции и на табло, где представлены курсы валют. Если обмен был произведен в специальном автомате, отменить сделку можно в течение трех рабочих дней, обратившись в любое отделение оператора устройства. Правило об отмене действует для сумм до тысячи евро, чтобы им не злоупотребляли с целью спекуляции.

На табло может быть представлен только один курс, действующий для всех. Таким образом под запрет попала распространенная уловка — публикация так называемого VIP-курса для крупных сумм с фактическим обменом по гораздо менее выгодному.

Запрет каких-либо дополнительных сборов при обычных операциях. За обменниками остается право назначать их в случаях, объективно связанных с более высокими расходами: при обналичивании чеков, работе с банковскими картами, выкупе монет и т.д.

Реальная ситуация

В Праге, как утверждает Чешский национальный банк, работает почти 400 лицензированных обменников. Около 10-20% из них, размещенных в «стратегических местах» с большим скоплением туристов, пражский магистрат относит к проблемным. Как рассказал изданию e15.cz Якуб Михалек, глава фракции Пиратской партии в нижней палате парламента и один инициаторов принятия поправки, в работе шести сетей обменных пунктов к лучшему ничего не изменилось. Мало того, они перестали выдавать чеки, чтобы клиенты не пытались оспорить сделки. Остальные точки, по его словам, в целом придерживаются правил и, в частности, отказались от VIP-курсов.

Михалек отнес к проблематичным сетям Pemex, Chivas и Commodimex: на них пражские власти уже пожаловались Национальному банку.

Но и в тех обменниках, которые соблюдают новые правила, клиентов ждет подвох — крайне невыгодный курс. Большинство точек, чтобы компенсировать издержки, меняют один евро на 18-19 крон, что на треть меньше официального курса, а некоторые могут предложить и менее 15 крон. По словам Михалика, в минувший уик-энд два пражских обменных пункта установили курс в 14,95 кроны за один евро.

Как защитить себя от обмана

В Чешском национальном банке утверждают, что следят за ситуацией, регистрируют жалобы и проводят по их итогам проверки. С начала года регулятор выписал обменникам штрафы на рекордную сумму в 3 млн крон, прежде всего за проступки, совершенные до вступления поправок в силу. «Делать выводы об эффективности нового закона пока рано», — заявила представительница банка Дениса Вшетичкова. 

Получается, что пока тем, кому приходится менять валюту, остается рассчитывать на свою бдительность и соблюдать базовые правила: изучать официальные курсы, сравнивать предложения разных обменников, обходить стороной упомянутые выше сети и всегда требовать квитанцию. Традиционно считается, что добросовестные пункты обмена валют в Праге находятся на улицах Opletalova, Panská и Kaprova, но и там лучше по-старинке просить кассира показать на калькуляторе конечную сумму в кронах, которую вы получите.

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Прага обменник
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