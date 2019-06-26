Как на практике работают новые правила обмена валют

Обновленные правила работы обменников в Чехии действуют почти три месяца. Изменение законодательства было призвано защитить клиентов от произвола обменных пунктов. Удалось ли достичь этой цели?

Актуальные правила обмена валют

Поправки к закону, регулирующему деятельность обменных пунктов, вступили в силу 1 апреля 2019 года. Основные изменения, призванные защитить клиентов обменников, прежде всего туристов, следующие:

Клиент теперь может отменить обменную операцию в течение трех часов после ее совершения. Его обязаны информировать об этом праве на квитанции и на табло, где представлены курсы валют. Если обмен был произведен в специальном автомате, отменить сделку можно в течение трех рабочих дней, обратившись в любое отделение оператора устройства. Правило об отмене действует для сумм до тысячи евро, чтобы им не злоупотребляли с целью спекуляции.

На табло может быть представлен только один курс, действующий для всех. Таким образом под запрет попала распространенная уловка — публикация так называемого VIP-курса для крупных сумм с фактическим обменом по гораздо менее выгодному.

Запрет каких-либо дополнительных сборов при обычных операциях. За обменниками остается право назначать их в случаях, объективно связанных с более высокими расходами: при обналичивании чеков, работе с банковскими картами, выкупе монет и т.д.

Реальная ситуация

В Праге, как утверждает Чешский национальный банк, работает почти 400 лицензированных обменников. Около 10-20% из них, размещенных в «стратегических местах» с большим скоплением туристов, пражский магистрат относит к проблемным. Как рассказал изданию e15.cz Якуб Михалек, глава фракции Пиратской партии в нижней палате парламента и один инициаторов принятия поправки, в работе шести сетей обменных пунктов к лучшему ничего не изменилось. Мало того, они перестали выдавать чеки, чтобы клиенты не пытались оспорить сделки. Остальные точки, по его словам, в целом придерживаются правил и, в частности, отказались от VIP-курсов.

Михалек отнес к проблематичным сетям Pemex, Chivas и Commodimex: на них пражские власти уже пожаловались Национальному банку.

Но и в тех обменниках, которые соблюдают новые правила, клиентов ждет подвох — крайне невыгодный курс. Большинство точек, чтобы компенсировать издержки, меняют один евро на 18-19 крон, что на треть меньше официального курса, а некоторые могут предложить и менее 15 крон. По словам Михалика, в минувший уик-энд два пражских обменных пункта установили курс в 14,95 кроны за один евро.

Как защитить себя от обмана

В Чешском национальном банке утверждают, что следят за ситуацией, регистрируют жалобы и проводят по их итогам проверки. С начала года регулятор выписал обменникам штрафы на рекордную сумму в 3 млн крон, прежде всего за проступки, совершенные до вступления поправок в силу. «Делать выводы об эффективности нового закона пока рано», — заявила представительница банка Дениса Вшетичкова.

Получается, что пока тем, кому приходится менять валюту, остается рассчитывать на свою бдительность и соблюдать базовые правила: изучать официальные курсы, сравнивать предложения разных обменников, обходить стороной упомянутые выше сети и всегда требовать квитанцию. Традиционно считается, что добросовестные пункты обмена валют в Праге находятся на улицах Opletalova, Panská и Kaprova, но и там лучше по-старинке просить кассира показать на калькуляторе конечную сумму в кронах, которую вы получите.