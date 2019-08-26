Как положить деньги на счет в чешском банке, не обращаясь в отделение

Жители Чехии ежемесячно вносят на счета с помощью банкоматов десятки миллиардов крон, и каждый год эта сумма увеличивается на десятки процентов. Как рассказал представитель UniCredit Bank Петр Плоцек, хотя бы раз вкладоматом пользовались трое из десяти взрослых чехов.
Как работает вкладомат
Большинство таких агрегатов позволяют положить средства только на собственный счет, к которому привязана карта. После того как клиент вставит ее в прорезь банкомата, введет PIN и выберет «Внести наличные», откроется специальное отделение, куда нужно положить купюры. Когда оно закроется, вкладомат рассортирует банкноты самостоятельно, и соответствующая сумма будет зачислена на счет. В большинстве банков это происходит почти мгновенно, но некоторые, например Сбербанк, производит зачисление только в рабочее время.
Air Bank, ČSOB и UniCredit позволяют класть средства на чужие счета, а клиенты Česká spořitelná, кроме того, могут внести деньги и на счета в других банках. В большинстве случаев внесение средств через банкомат бесплатно, но ČS берет 5 крон за пополнение чужого счета в рамках банка и 80 крон — за его пределами.
Наконец, некоторые агрегаты ČSOB принимают не только купюры, но и монеты.
Ограничения по сумме
В большинстве банков внести через вкладомат в сутки можно от 300 до 350 тысяч крон, и физически агрегаты принимают до 200 купюр. В Air Bank максимум составляет 600 тысяч, после чего можно обратиться в отделение и получить специальный код для следующего пополнения на такую же сумму.
Только кроны
Пока чешские вкладоматы работают только с кронами. В сентябре Equa bank планирует установить банкоматы, которые также смогут принимать евро и доллары. За операции в иностранной валюте Equa bank будет брать 0,5% от внесенной суммы.
Вкладоматы в цифрах
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Air Bank
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Česká spořitelna
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ČSOB
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Komerční banka
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Moneta Money Bank
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Raiffeisenbank
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UniCredit Bank
По материалам novinky.cz