Как положить деньги на счет в чешском банке, не обращаясь в отделение

Чешские банки активно расширяют сеть банкоматов, которые позволяют класть деньги на счет — так называемых вкладоматов. В отличие от касс, они работают круглосуточно и без выходных и к ним редко выстраиваются очереди.

Жители Чехии ежемесячно вносят на счета с помощью банкоматов десятки миллиардов крон, и каждый год эта сумма увеличивается на десятки процентов. Как рассказал представитель UniCredit Bank Петр Плоцек, хотя бы раз вкладоматом пользовались трое из десяти взрослых чехов.

Как работает вкладомат

Большинство таких агрегатов позволяют положить средства только на собственный счет, к которому привязана карта. После того как клиент вставит ее в прорезь банкомата, введет PIN и выберет «Внести наличные», откроется специальное отделение, куда нужно положить купюры. Когда оно закроется, вкладомат рассортирует банкноты самостоятельно, и соответствующая сумма будет зачислена на счет. В большинстве банков это происходит почти мгновенно, но некоторые, например Сбербанк, производит зачисление только в рабочее время.

Air Bank, ČSOB и UniCredit позволяют класть средства на чужие счета, а клиенты Česká spořitelná, кроме того, могут внести деньги и на счета в других банках. В большинстве случаев внесение средств через банкомат бесплатно, но ČS берет 5 крон за пополнение чужого счета в рамках банка и 80 крон — за его пределами.

Наконец, некоторые агрегаты ČSOB принимают не только купюры, но и монеты.

Ограничения по сумме

В большинстве банков внести через вкладомат в сутки можно от 300 до 350 тысяч крон, и физически агрегаты принимают до 200 купюр. В Air Bank максимум составляет 600 тысяч, после чего можно обратиться в отделение и получить специальный код для следующего пополнения на такую же сумму.

Только кроны

Пока чешские вкладоматы работают только с кронами. В сентябре Equa bank планирует установить банкоматы, которые также смогут принимать евро и доллары. За операции в иностранной валюте Equa bank будет брать 0,5% от внесенной суммы.

Вкладоматы в цифрах

Air Bank

Вносить средства позволяет 81 банкомат из 371, то есть 22% всех агрегатов банка являются вкладоматами.

Средний размер вклада через них составляет 14 тысяч крон, ежемесячно клиенты пополняют таким образом счета на 1,5 млрд крон. Česká spořitelna

В сети банка есть 84 вкладоматов и 153 агрегата, позволяющих и вносить, и снимать деньги. Так как всего банкоматов 1473, получается, что на внесение средств работают 16% из них.

Средний размер вносимой суммы - 13 800 крон, каждый месяц клиенты вносят через вкладоматы 4 млрд крон. ČSOB

Банкоматов 1004, из них вкладоматов 227. Komerční banka

На вкладоматы приходится почти половина всей сети, или 364 штуки. До конца 2019 года хотя бы один такой агрегат должен появиться в каждом отделении.

В среднем клиент пополняет счет на 25 тысяч крон, а в месяц вкладоматы принимают более 5 млрд. Moneta Money Bank

Пока берут деньги 63 банкомата в сети этого банка, то есть около 10%. До конца года Moneta обещает установить еще 25. Raiffeisenbank

Вносить средства позволяют 98 агрегатов из 168, средняя сумма составляет 22 тысячи крон. UniCredit Bank

Принимают деньги 136 банкоматов из 252. Частные лица вносят в среднем 5 тысяч крон, предприниматели - 50 тысяч.

По материалам novinky.cz