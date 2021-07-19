Как ликвидировать фирму или закрыть ИП в Чехии

Существует ряд причин, по которым предприниматель в Чехии может пожелать закрыть свой бизнес: выполнено предназначение, цели достигнуты, произошла смена жизненных приоритетов, возможно, повлиял кризис и локдаун, и в деятельности уже нет смысла, затраты на поддержание предпринимательства не оправданы... Какими бы ни были ваши причины закрыть фирму (s.r.o.) или ИП (OSVČ) в Чехии, мы подготовили для вас подробную инструкцию по ликвидации, процесс которой непрост и долог.

Ликвидация ИП в Чехии

Закрывать ИП стоит только в том случае, если вы совершенно уверены, что возобновлять предпринимательскую деятельность в Чехии не планируете, или если вас обременяют именно чешские условия ведения ИП и вы планируете открыть его в другой стране. Если уверенности нет, то, возможно, лучшим решением будет приостановка деятельности на время. При закрытии восстановление того же ИП невозможно. Стоит отметить, что даже после ликвидации, персональные данные предпринимателя остаются в свободном доступе в течение следующих четырех лет. На первый взгляд кажется, что закрыть ИП несложно, однако прохождение всех инстанций, контроль и составление необходимой документации, не говоря уже о закрытии бухгалтерии, – крайне энергозатратный процесс:

1. Сперва необходимо проверить, что все долговые и налоговые обязательства ИП выполнены. Экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет вплоть до последнего дня существования, причем в конце последнего дня нужно составить отчетность. Важно знать, что, если при закрытии в отчетности будут ошибки, вас ждут штрафы.

2. Сотрудников, которые работают на ИП, вы обязаны уведомить о прекращении трудового договора за два месяца, а также обеспечить им выходное пособие в размере тройной зарплаты (размер зависит от трудового периода именно у вас).

3. Удостоверившись, что за ИП не числится долгов ни перед банками, ни перед сотрудниками, заполняется заявление, которое является частью листа изменений (Změnový list), где отражены все значимые процессы ликвидируемого ИП. Колонка по ликвидации находится в пункте 7. Лист изменений вместе с заявлением подается либо очно в любом отделении Центрального пункта регистрации (Centrální registrační místo – ведомство по предпринимательской деятельности) или любом филиале Czech POINT, либо по почте, либо в электронном виде (с электронной подписью).

Важно: закрыть ИП задним числом нельзя!

4. Из Центрального пункта регистрации вы сможете отправить уведомления о прекращении ИП как в Администрацию социального обеспечения (Správa sociálního zabezpečení), так и страховой компании (zdravotní pojišťovna), а также заполнить и отправить в налоговую службу (finanční úřad) запрос на отмену регистрации (žádost o zrušení registrace). Рекомендуем все заявления подать в один момент вместе с заявлением, так как времени на это дается мало: 8 дней от ликвидации ИП для страховой и для администрации, 16 дней — для налоговой.

5.Решение о закрытии ИП вам выдадут не раньше, чем через 30 дней после подачи заявления. ИП считается ликвидированным с момента вступления решения о ликвидации в силу – на 16-й день после передачи разрешения вам в руки. До этого момента вы можете отозвать свое заявление.

Обязательно подумайте заранее о визе! Если вы находитесь на предпринимательской визе на момент ликвидации ИП, ваше разрешение на пребывание аннулируется.

Ликвидация ООО в Чехии

Обратимся к Гражданскому кодексу Чешской Республики, чтобы наиболее точно передать суть добровольной ликвидации OOO (s.r.o.):

«Целью ликвидации является погашение активов ликвидируемой компании и урегулирование задолженности перед кредиторами. Добровольная ликвидация компании не происходит, если активы компании переходят к другому владельцу. Правовое регулирование ликвидации предусмотрено для всех юридических лиц в § 187 и след. нового Гражданского кодекса (NOZ, Закон № 89/2012 Coll.)»

Процесс закрытия ООО в Чехии состоит из трех фаз и является достаточно накладным для всех учредителей, поскольку включают в себя не только оценку и перепродажу имущества, но и издержки на ликвидатора, бухгалтера, нотариуса, которые участвуют во всем процессе закрытия компании.

Мы советуем вам пройти через все стадии этой процедуры, поскольку «брошенная» фирма грозит ростом долгов перед государством по штрафам за несвоевременную сдачу или вовсе несдачу отчетов и деклараций и, как следствие, возможна аннуляция Шенгенской визы вплоть до объявления владельца персоной нон-грата во всем Евросоюзе.

Фаза первая: подготовка к ликвидации

1. Принятие коллективного решения о ликвидации большинством голосов (66%) общего собрания учредителей (valná hromada) на основе договора (společenská smlouva společnosti) и составление нотариального акта (notářský zápis).

2. Выбор ликвидатора (назначается общим собранием; избирается правоспособное, надежное лицо, материальное вознаграждение которого определяет общее собрание или суд). К этому пункту следует подойти крайне ответственно, поскольку ликвидатор получает доступ к активам фирмы и фактически управляет ей до закрытия.

3. Составление протокола передачи (předávací protocol), который состоит из следующих пунктов:

- кадровая повестка (personální agenda);

- внеочередная финансовая отчетность на дату, предшествующую дате начала ликвидации;

- инвентарный перечень (inventurní soupísy);

- перечень активов (soupís aktiv);

- список заключенных договоров;

- история судебных процессов, исполнений обязательств, внесудебных споров и архивная повестка.

Фаза вторая: процесс ликвидации

1. Закрытие бухгалтерских книг и подготовка финансовой отчетности (účetní závěrky). Обычно отчетность подается в первый день месяца, следующего за тем, в который было принято решение о ликвидации.

2. Составление начального баланса (zahajovací rozvaha) и описи имущества к дате, указанной выше.

3. Занесение решения о вступлении в ликвидационный процесс в регистр предприятий (obchodní rejstřík). Ликвидатор делает это сразу после принятия решения о прекращении деятельности компании. Во время ликвидационного процесса компания обязана указывать везде статус „v likvidaci“.

4. Уведомление о вступлении ООО в ликвидационный процесс известных кредиторов (veřitelé) и публикация данного уведомления в «Предпринимательском вестнике» (Obchodní věstník). Ликвидатор обязан сделать это минимум дважды, с перерывом минимум в две недели, и обратиться в этой публикации к неизвестным кредиторам с просьбой зарегистрировать свои требования не позднее 3 месяцев с момента второй публикации.

5. Подача налоговой декларации (daňové přiznání) осуществляется на основе финансовой отчетности в течение 30 дней от вступления в ликвидационный процесс. В нее входит и налог на прибыль юридических лиц.

6. Заявление о несостоятельности (insolvenční návrh) подается, если ликвидатор в процессе узнает, что компания находится в убытке. В противном случае он берет на себе ответственность за ущерб или какой-либо вред, причиненный кредитору вследствие бездействия.

Фаза третья: закрытие ООО

1. Закрытие компании (zánik společnosti) происходит после выплаты задолженностей и выполнения всех обязательств. Ликвидатор составляет итоговый отчет о ходе ликвидации (závěrečná zpráva o průběhu likvidace) и предлагает разделение ликвидационного остатка (likvidační zůstatek), которое утверждается собственниками фирмы.

2. Подается запрос на удаление компании из предпринимательского реестра в соответствующем суде. И только после положительного решения суда фирма прекращает свое существование.

Даже с минимальным количеством подготовленной документации (то есть даже если деятельность компанией практически не велась), закрытие ООО будет длиться минимум 4 месяца. В случае возникновения каких-либо проблем процесс может затянуться на полгода и дольше.

Наши консультанты готовы помочь предпринимателям c закрытием бизнеса в Чехии без вашего присутствия: они возьмут на себя общение с представителями ведомств и государственных учреждений от вашего имени, помогут собрать все необходимые документы и разобраться в бухгалтерских и юридических вопросах. Заявку на ликвидацию ООО или ИП можно оставить на [email protected] или с помощью формы обратной связи.