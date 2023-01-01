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Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 9 по 28 февраля

Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 9 по 28 февраля

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
28 февраля
14:22
90
Последние опубликованные вакансии в разделе «Работа» на сайте 420on.

Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 9 по 28 февраля

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Пикер в онлайн-супермаркет Košík (сбор товаров по накладной)

Где: Прага, Горни-Почернице

Нужен пикер, работа в 2 смены по 12 часов, общежитие возле склада. Требуется исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, уравновешенность. Работа на ногах и в постоянном движении.

Подробности и контакты

Полировщик металла

Где: Градец-Кралове

Работа заключается в зачистке и полировке деталей после сварки (нержавейка, алюминий, другие сплавы), работа с ручной болгаркой или на стационарной полировальной машине.

Подробности и контакты

Горничная/уборщица

Где: Прага

Четырехзвездочный отель в центре Праги ищет горничную на постоянную работу в штат. Опыт работы в отелях приветствуется, знание чешского языка обязательно.

Подробности и контакты

Автомеханики, автослесари, жестянщики на реставрацию исторических ретроавтомобилей

Где: Бенешов

Компания ищет реставратора исторических транспортных средств с по крайней мере одной специализацией по профессиям автомеханика, автослесаря или маляра, который присоединится к команде. Опыт во всех трех специализациях желателен, если таковой отсутствует, то достаточно иметь желание и всему учиться, потому что компания охотно поделится опытом во всех сферах реставрации машин.

Подробности и контакты

Опытный сварщик с сертификатом

Где: Копршивнице

В город Kopřivnice требуются опытные сварщики с сертификатом. В обязанности входит: сборка сварных изделий по чертежной документации и ручная дуговая сварка.

Подробности и контакты

Менеджер по общению с клиентами в эстетическую клинику

Где: Прага

Ищут открытого и отзывчивого члена команды, с доброжелательностью и желанием развиваться в сфере бьюти-индустрии. Требуется умение работать в режиме многозадачности.

Подробности и контакты

Требуется опытный инженер в сервисный центр по ремонту iPhone

Где: Прага

Нужен человек с опытом работы не менее 3 лет. 99% — ремонт материнских плат, ищут сотрудника, который имеет весомый опыт от простых ремонтов (Audio IC, Face ID, короткие замыкания) до сложных. Опыт ремонта всей линейки iPhone. 

Подробности и контакты

Администратор на ресепшен

Где: Прага

Требуется сотрудник на ресепшен в отель на ночные смены со знанием английского и чешского языков. Опыт работы в данной сфере приветствуется.

Подробности и контакты

Ремонтник ИИП

Где: Ческе-Будеевице

Требуются опытные специалисты: разработчики, наладчики и ремонтники источников электропитания AC-DC, DC-DC. Наличие высшего образования в данном направлении приветствуется. Умение моделирования/симулирования электронных схем на компьютере желательно. Возможно обучение данным навыкам.

Подробности и контакты

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Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

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