Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 9 по 28 февраля

Дисклеймер! У редакции 420on нет возможности проверять компании, размещающие вакансии, на добросовестность. Если вы чувствуете, что работодатель нарушает ваши права каким-либо способом (принуждение, угрозы, мошенничество), безотлагательно обращайтесь в соответствующие органы и организации, например в Strada.cz. Разумеется, мы надеемся, что этого не потребуется и вы найдете в этой рубрике новые возможности и перспективы.
Ищете работу? Своевременно отслеживайте новые вакансии в разделе «Работа».
Пикер в онлайн-супермаркет Košík (сбор товаров по накладной)
Где: Прага, Горни-Почернице
Нужен пикер, работа в 2 смены по 12 часов, общежитие возле склада. Требуется исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, уравновешенность. Работа на ногах и в постоянном движении.
Полировщик металла
Где: Градец-Кралове
Работа заключается в зачистке и полировке деталей после сварки (нержавейка, алюминий, другие сплавы), работа с ручной болгаркой или на стационарной полировальной машине.
Горничная/уборщица
Где: Прага
Четырехзвездочный отель в центре Праги ищет горничную на постоянную работу в штат. Опыт работы в отелях приветствуется, знание чешского языка обязательно.
Автомеханики, автослесари, жестянщики на реставрацию исторических ретроавтомобилей
Где: Бенешов
Компания ищет реставратора исторических транспортных средств с по крайней мере одной специализацией по профессиям автомеханика, автослесаря или маляра, который присоединится к команде. Опыт во всех трех специализациях желателен, если таковой отсутствует, то достаточно иметь желание и всему учиться, потому что компания охотно поделится опытом во всех сферах реставрации машин.
Опытный сварщик с сертификатом
Где: Копршивнице
В город Kopřivnice требуются опытные сварщики с сертификатом. В обязанности входит: сборка сварных изделий по чертежной документации и ручная дуговая сварка.
Менеджер по общению с клиентами в эстетическую клинику
Где: Прага
Ищут открытого и отзывчивого члена команды, с доброжелательностью и желанием развиваться в сфере бьюти-индустрии. Требуется умение работать в режиме многозадачности.
Требуется опытный инженер в сервисный центр по ремонту iPhone
Где: Прага
Нужен человек с опытом работы не менее 3 лет. 99% — ремонт материнских плат, ищут сотрудника, который имеет весомый опыт от простых ремонтов (Audio IC, Face ID, короткие замыкания) до сложных. Опыт ремонта всей линейки iPhone.
Администратор на ресепшен
Где: Прага
Требуется сотрудник на ресепшен в отель на ночные смены со знанием английского и чешского языков. Опыт работы в данной сфере приветствуется.
Ремонтник ИИП
Где: Ческе-Будеевице
Требуются опытные специалисты: разработчики, наладчики и ремонтники источников электропитания AC-DC, DC-DC. Наличие высшего образования в данном направлении приветствуется. Умение моделирования/симулирования электронных схем на компьютере желательно. Возможно обучение данным навыкам.
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.
Актуальное:
— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook