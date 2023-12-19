Pilsner Urquell отказался от поддержки Олимпийских игр из-за российских спортсменов

Еще один партнер отказывается от поддержки Олимпиады. Вслед за империей недвижимости Радована Витека CPI пивоварня Pilsner Urquell также решила отказаться от участия в мероприятии. Она отказывается от всех акций, связанных с летними Олимпийскими играми в Париже, которые должны состояться в следующем году.

«Pilsner Urquell поддерживает чешских олимпийцев уже более 20 лет. Мы всегда делали это во имя общепринятых ценностей, таких как справедливость и гуманизм, и мы надеялись, что эти ценности найдут отражение на предстоящих Олимпийских играх. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета, несмотря на усилия и противодействие Чешского олимпийского комитета, не соответствует этим принципам», — говорит менеджер по маркетингу Pilsner Urquell Зузана Дудова.

По мнению пивоваренной компании, предстоящие Олимпийские игры становятся политическим делом, поэтому она не хочет их поддерживать, что обсудила с Чешским олимпийским комитетом и согласилась отозвать все коммуникации, связанные с парижской Олимпиадой. Деньги, которые изначально предназначались для партнерства, пойдут на поддержку чешских спортсменов.

«Мы хотим отмечать достижения наших спортсменов, но на мероприятиях, которые соответствуют нашим ценностям. В то же время мы не собираемся ослаблять поддержку, которую мы им оказываем, и хотим выполнить финансовые обязательства, которые взяли на себя перед нашими спортсменами», — сказала Дудова.

CPI Property Group, один из спонсоров COC, первой подняла вопрос о «бойкоте» летних Олимпийских игр в Париже. В начале декабря она решила прекратить сотрудничество с комитетом. Причиной стало разрешение российским и белорусским спортсменам принять участие в летних Олимпийских играх в Париже в следующем году. Решение о допуске этих спортсменов к участию в играх под нейтральным флагом было принято Международным олимпийским комитетом 8 декабря.

В связи с этим Олимпийский комитет должен решить вопрос о том, как к этому отнесутся другие партнеры, в финансировании которых он нуждается. Большинство из них пока не отказываются от партнерства.

«Как только мы получим официальное сообщение, мы будем решать все вопросы в соответствии с условиями контракта. В то же время мы очень благодарны за поддержку всех партнеров, которые поддерживают чешских олимпийцев и спорт даже в таких сложных ситуациях», — говорится на сайте комитета в связи с принятым решением.

CPI PG призвала других партнеров к бойкоту, но они действуют более осторожно. Пока откликнулся только Pilsner Urquell. Остальные отмечают, что отношение CPI к участию российских и белорусских спортсменов критическое, поэтому нет смысла выступать против него, а лучше обсудить ситуацию дальше. Кроме того, у Чехии нет представителя в МОК, поэтому она не может напрямую повлиять на решение.

Генеральными партнерами Олимпийского комитета являются ČEZ, Sazka, Fosfa и Toyota. Официальные партнеры — T-Mobile, Alpine Pro и Vinci Construction.

По словам пресс-секретаря ČEZ Ладислава Кржижа, ČEZ старается поддерживать спортсменов, но решение об участии представителей отдельных стран принимают международные и национальные олимпийские комитеты. Он не хочет призывать спортсменов не участвовать в Олимпийских играх. «Конечно, вопрос о том, должны ли чешские чиновники уйти из структур МОК в знак протеста против действий России, остается открытым», — добавил Кржиж.

«Мы по-прежнему готовы поддержать чешских спортсменов и чешский любительский спорт. Однако мы придерживаемся нашей первоначальной позиции, согласно которой участие российских и белорусских спортсменов неприемлемо для T-Mobile. Мы поддерживаем заявление Чешского олимпийского комитета, которое было сделано в том же духе, но мы обсудим с ним возможность выразить свое несогласие с МОК», — сказала пресс-секретарь T-Mobile Патриция Шедива.

Цель — поддержать чешских спортсменов

Sazka также выступает против участия российских и белорусских спортсменов и хочет обсудить решение МОК с Чешским олимпийским комитетом, а затем рассмотреть дальнейшие шаги. Однако они не должны быть направлены против чешских спортсменов.

«Целью нашего партнерства с Чешским олимпийским комитетом является поддержка чешских спортсменов, которые представляют нашу страну на международных соревнованиях», — сказала SZ Byznys Павла Хобикова, менеджер по внешним коммуникациям компании Sazka.

Другой генеральный партнер, компания Toyota, также планирует продолжать поддерживать чешских олимпийцев. По словам пресс-секретаря Йитки Еховой, компания полностью согласна с позицией CPI, который однозначно отвергает участие российских и белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх.

По словам Вацлава Хрбека, главы Alpine Pro, решение МОК — черный день для олимпийских кругов, поскольку они в корне не согласны с участием российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже. Компания надеялась, что МОК не поддастся политическому давлению.