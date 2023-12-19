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Pilsner Urquell отказался от поддержки Олимпийских игр из-за российских спортсменов
19 декабря 2023
21:00
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В нынешних условиях Pilsner Urquell отказывается поддерживать Олимпийские игры и планирует отправить деньги чешским спортсменам. Пивоварню беспокоит участие российских и белорусских олимпийцев, которым МОК разрешил выступать под нейтральным флагом.
Еще один партнер отказывается от поддержки Олимпиады. Вслед за империей недвижимости Радована Витека CPI пивоварня Pilsner Urquell также решила отказаться от участия в мероприятии. Она отказывается от всех акций, связанных с летними Олимпийскими играми в Париже, которые должны состояться в следующем году.
«Pilsner Urquell поддерживает чешских олимпийцев уже более 20 лет. Мы всегда делали это во имя общепринятых ценностей, таких как справедливость и гуманизм, и мы надеялись, что эти ценности найдут отражение на предстоящих Олимпийских играх. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета, несмотря на усилия и противодействие Чешского олимпийского комитета, не соответствует этим принципам», — говорит менеджер по маркетингу Pilsner Urquell Зузана Дудова.
По мнению пивоваренной компании, предстоящие Олимпийские игры становятся политическим делом, поэтому она не хочет их поддерживать, что обсудила с Чешским олимпийским комитетом и согласилась отозвать все коммуникации, связанные с парижской Олимпиадой. Деньги, которые изначально предназначались для партнерства, пойдут на поддержку чешских спортсменов.
«Мы хотим отмечать достижения наших спортсменов, но на мероприятиях, которые соответствуют нашим ценностям. В то же время мы не собираемся ослаблять поддержку, которую мы им оказываем, и хотим выполнить финансовые обязательства, которые взяли на себя перед нашими спортсменами», — сказала Дудова.
CPI Property Group, один из спонсоров COC, первой подняла вопрос о «бойкоте» летних Олимпийских игр в Париже. В начале декабря она решила прекратить сотрудничество с комитетом. Причиной стало разрешение российским и белорусским спортсменам принять участие в летних Олимпийских играх в Париже в следующем году. Решение о допуске этих спортсменов к участию в играх под нейтральным флагом было принято Международным олимпийским комитетом 8 декабря.
В связи с этим Олимпийский комитет должен решить вопрос о том, как к этому отнесутся другие партнеры, в финансировании которых он нуждается. Большинство из них пока не отказываются от партнерства.
«Как только мы получим официальное сообщение, мы будем решать все вопросы в соответствии с условиями контракта. В то же время мы очень благодарны за поддержку всех партнеров, которые поддерживают чешских олимпийцев и спорт даже в таких сложных ситуациях», — говорится на сайте комитета в связи с принятым решением.
CPI PG призвала других партнеров к бойкоту, но они действуют более осторожно. Пока откликнулся только Pilsner Urquell. Остальные отмечают, что отношение CPI к участию российских и белорусских спортсменов критическое, поэтому нет смысла выступать против него, а лучше обсудить ситуацию дальше. Кроме того, у Чехии нет представителя в МОК, поэтому она не может напрямую повлиять на решение.
Генеральными партнерами Олимпийского комитета являются ČEZ, Sazka, Fosfa и Toyota. Официальные партнеры — T-Mobile, Alpine Pro и Vinci Construction.
По словам пресс-секретаря ČEZ Ладислава Кржижа, ČEZ старается поддерживать спортсменов, но решение об участии представителей отдельных стран принимают международные и национальные олимпийские комитеты. Он не хочет призывать спортсменов не участвовать в Олимпийских играх. «Конечно, вопрос о том, должны ли чешские чиновники уйти из структур МОК в знак протеста против действий России, остается открытым», — добавил Кржиж.
«Мы по-прежнему готовы поддержать чешских спортсменов и чешский любительский спорт. Однако мы придерживаемся нашей первоначальной позиции, согласно которой участие российских и белорусских спортсменов неприемлемо для T-Mobile. Мы поддерживаем заявление Чешского олимпийского комитета, которое было сделано в том же духе, но мы обсудим с ним возможность выразить свое несогласие с МОК», — сказала пресс-секретарь T-Mobile Патриция Шедива.
Цель — поддержать чешских спортсменов
Sazka также выступает против участия российских и белорусских спортсменов и хочет обсудить решение МОК с Чешским олимпийским комитетом, а затем рассмотреть дальнейшие шаги. Однако они не должны быть направлены против чешских спортсменов.
«Целью нашего партнерства с Чешским олимпийским комитетом является поддержка чешских спортсменов, которые представляют нашу страну на международных соревнованиях», — сказала SZ Byznys Павла Хобикова, менеджер по внешним коммуникациям компании Sazka.
Другой генеральный партнер, компания Toyota, также планирует продолжать поддерживать чешских олимпийцев. По словам пресс-секретаря Йитки Еховой, компания полностью согласна с позицией CPI, который однозначно отвергает участие российских и белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх.
По словам Вацлава Хрбека, главы Alpine Pro, решение МОК — черный день для олимпийских кругов, поскольку они в корне не согласны с участием российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже. Компания надеялась, что МОК не поддастся политическому давлению.
Комментарии:
Phorchun 20 декабря 2023 09:48
"По мнению пивоваренной компании, предстоящие Олимпийские игры становятся политическим делом" - не может быть. Никогда такого не было и вот опять. Ага. --- 1920-й год. На Олимпиаду не пускают Германию и её союзников по первой мировой в наказание за уже окончившуюся поражением Германии агрессию.Так же не пускают РСФСР - в наказание за попытку строить социализм. --- 1924-й год. СССР позвали на Олимпиаду, но не напрямую от МОК, а через посредника. СССР объявляет бойкот и пропускает 5 олимпиад. МОК сподвигся позвать СССР только в 1952 --- 1956-й год. Суэцкий кризис, Израиль раздает люлей мусульманам. Игры, в знак протеста против приглашения сборной Израиля (который вроде агрессор) бойкотируют Египет, Ирак, Ливан и Камбоджа. Не велики сборные, но всё же. Тогда же в знак протеста против присутствия сборной СССР, намедни довольно сурово подавившее в Венгрии восстание антисоветчиков игры бойкотируют Нидерланды, Испания и Швейцария . При этом МОК приглашает на Игры сборную Тайваня, потому их игнорирует так же Китай. --- 1976-й год. Времена меняются, появляется соя, апартеид внезапно становится несправедливым, ЮАР попадает под санкции за угнетение, ЮАР попадает по санкции МОК и других спортивных организаций (прям как РФ сейчас) и не приглашается никуда, но как-то организует матч по регби против сборной Новой Зеландии (тоже британское содружество). Это вызывает лютое полыхание пуканов по всей Африке и в итоге о бойкоте олимпиады заявляет почти вся Африка (26 стран), а так же, почему-то, Ирак и Гайана. В тот год был отмечен рекордный минимум спортсменов под нейтральным флагом из стран слишком нищих для содержания национальных сборных. --- 1980-й год. Бойкот играм в СССР объявляют ажно 50 стран. Но спортсмены из 15 стран ( (включая Австралию, Бельгию, Великобританию, Нидерланды, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Новую Зеландию, Португалию, Францию и другие вроде бы враждебные СССР страны.) участвуют. Олимпиада отличилась рекордом числа знаменитых спортсменов под нейтральным флагом. --- 1984-й год. Все социалистические страны, за вычетом Югославии и Китая (плюс румынская сборная под нейтральным флагом) бойкотируют Олимпиаду в США.
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
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