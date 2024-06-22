В Праге появится больше маленьких магазинов Penny

В стране можно открыть еще до 200 магазинов Penny, считает глава сети Флориан Наегеле. Головной офис в Радонице сейчас думает о том, как полнее охватить столицу, которой предыдущее руководство несколько пренебрегало.





В Праге у Penny 38 магазинов из 422 в Чешской Республике. У компании Albert, например, меньше магазинов в целом, но почти в два раза больше в столице.



«Мы не очень хорошо представлены в Праге. Конечно, не настолько, как мне хотелось бы. Именно здесь у конкурентов был другой подход», — сказал немецкий менеджер в интервью SZ Byznys. Однако для того, чтобы охватить большую часть Праги, необходимо подправить форму нового небольшого магазина, который, оставаясь дисконтным магазином, ориентированным на низкие цены, будет также привлекать более требовательных покупателей.



Глава Penny подтвердил, что инфляция больше не будет такой проблемой, хотя цены на сладости, кофе и овощи все еще растут.





Компания Penny в Чехии хочет сосредоточиться на традиционном рынке и не собирается тратить слишком много денег на развитие онлайнового рынка, который она уже нащупывала в некоторых городах. Она хочет расширить ассортимент, например, за счет цифровых ценников, ручная замена которых отнимает много времени и денег при таком большом объеме скидочных акций.



В прошлом году сеть магазинов Penny увеличила объем продаж в Чехии на 6,7 млрд крон до 55,4 млрд крон. Прибыль упала с 1,153 млрд крон до 918,5 млн крон. Главным конкурентом в стране является немецкий дисконт Lidl.



– Вы руководите чешской компанией Penny меньше года. Вы подготовили новую стратегию развития. На каких принципах она основана?



– В основе стратегии лежат три столпа. Первый — это люди, то есть сотрудники и покупатели. Второй столп – это экспансия, то есть расширение сети продаж, и последний столп — это цена и продукт.



– Сколько новых магазинов вы хотите открыть и в каких местах?



– До конца года мы откроем около 15 новых магазинов. Конечно, мы хотим расширяться как можно быстрее. Разумеется, при этом мы сталкиваемся со многими трудностями. На открытие каждого нового магазина уходит в среднем от трех до пяти лет. Прежде чем начать строительство, необходимо получить ряд разрешений, нужен персонал...



– Где вы видите наибольшие возможности?



– Мы не очень представлены в Праге. Конечно, не так много, как хотелось бы. Именно здесь у конкурентов был другой подход. Он сосредоточился на том, чтобы занять большие города и особенно мегаполисы. Это направление, которое я определенно хотел бы развивать. Проблема в том, что пространство в Праге очень ограничено. Построить новый магазин стандартного размера в Праге практически невозможно. Поэтому мы рассматриваем и работаем над планом, как нам укрепиться с брендом Penny в Праге.



– Какие есть возможности? Магазин меньшего формата, как Žabka? Или расширение через электронный магазин?



– Мы еще не выбрали решение, но мы ищем способ предоставить тот же сервис нашим покупателям в ограниченном пространстве. Это точно не будет концепция типа Penny Mini Market или Penny To Go. Мы придерживаемся нашего бренда. Для нас это вызов — придумать новую услугу, которая перенесет опыт нашего типичного магазина площадью около 750-900 квадратных футов на меньшее пространство. Мы также говорим о магазине площадью 300 квадратных метров. Логистика здесь гораздо сложнее. Невозможно снабжать магазины 30-тонными грузовиками не только из-за пространства или шума, но и из-за местных ограничений. Также проблемой являются более высокие издержки, чем в других местах, но они не должны отражаться на отпускных ценах.



– Тем не менее предложение должно измениться, потому что пражский покупатель более требователен.



– Безусловно. Ассортимент также должен быть адаптирован к расположению магазина в Праге. Например, магазин, расположенный рядом с метро, должен иметь гораздо больший ассортимент товаров повседневного спроса (например, продукты для потребления, в том числе багеты или полуфабрикаты), и там определенно будет меньше покупателей, берущих пачками полуобезжиренное молоко по акции. Мы решаем все эти проблемы. Концепция еще не готова. Есть много других деталей, которые необходимо обсудить. Меньшая площадь, вероятно, будет означать другую внутреннюю планировку, увеличение количества полок, а в магазинах будет больше холодильников.



– Но будет ли это по-прежнему дисконтный магазин?





Крупнейшие сети по объему продаж

Данные на 2022 год (в млрд крон)



1. Lidl: 84.4



2. Kaufland: 72



3. Albert: 65,9



4. Penny: 48.7



5. Tesco: 45.7



6. Billa: 33.7



7. Globus: 24.9



Источник: финансовая отчетность компаний. Финансовый год компаний Lidl, Kaufland, Tesco и Globus не совпадает с календарным годом.



– Как бизнес, конкурирующий на низких ценах, компания сокращает расходы во всех областях. Он также экономит на удобстве покупателей и внутренней планировке.



– В этом случае более высокие затраты неизбежны, но мы все равно должны оставаться скидочными в смысле поддержания выгодных для покупателей цен.



– Сколько новых магазинов вы хотели бы открыть в Праге?



– В настоящее время у нас 38 магазинов в Праге. Если в ближайшие пять лет мы откроем десять магазинов, я буду доволен. По нашим оценкам, в будущем у Penny может быть от 550 до 650 магазинов по всей Чешской Республике. Сейчас у нас их 422.



– Хотите ли вы расширить свою деятельность в Праге с помощью электронного магазина?



– У нас есть опыт работы с собственным электронным магазином Penny в Пльзене, в Праге, Градце-Кралове и Брно, куда мы доставляем продукты в сотрудничестве с компанией Wolt. С момента появления компании covid все, включая нас, инвестируют в рынок онлайн-продуктов и видят в нем большой потенциал. Но в настоящее время весь онлайновый рынок сокращается. Для меня это приятная дополнительная услуга для покупателей, но я не думаю, что в ближайшие 15 лет она достигнет 20 или более процентов продаж.



– Хотите ли вы строить больше магазинов в сельской местности?



– Я вижу огромный потенциал в сельской местности. Мы также нацеливаемся на более мелкие места. Мы детально анализируем, где это будет наиболее выгодно для покупателя. Жителям некоторых деревень до сих пор приходится ездить за продуктами за 20 километров.



– Поддерживаете ли вы местных производителей и фермеров, которые могут столкнуться с нереальными минимальными требованиями к поставкам в сети? Например, можете ли вы предложить им более долгосрочные контракты, чтобы они могли иметь уверенность, инвестировать в увеличение мощностей и не терять внезапно клиентов?



– Для нас это нелегко, но мы хотим поддержать местных производителей. Мы пробуем все. Если чешский поставщик крупнее, все становится проще. Особенно нашей сети с сотнями магазинов и большим количеством покупателей нужны огромные объемы. В деловых отношениях нам нужны качество, количество и хорошая цена. Этого труднее добиться с небольшими поставщиками. Сегодня, например, мы работаем с десятками региональных пекарен. Это поддерживает не только поставщиков, но и всю страну. Наша задача — всегда думать о том, можем ли мы использовать местные ресурсы.





Флориан Наеегеле В течение почти 11 лет работал на различных должностях в REWE Group, материнской компании сетей Penny и Billa.

Руководил венгерским филиалом Penny. Перешел на высшую должность с должности главного операционного директора.

С 2008 года в течение почти пяти лет руководил отделом продаж Lidl в Германии.

С 2001 года приобрел опыт работы в качестве менеджера в дисконтных компаниях Aldi Süd и Aldi Suisse AG.



– Цены на сельскохозяйственную продукцию падают уже несколько месяцев подряд. Отразится ли это на конечных ценах на продукты питания?



– Мы уже не видим такого сильного давления на цены со стороны наших поставщиков. Инфляция составляет около 3%, и я могу сказать, что мы уже становимся дешевле. Мы снизили цены больше, чем планировали.



– Вы хотите сказать, что сокращаете свою маржу?



– Мы снизили наши отпускные цены. Теперь вы, возможно, спросите, как мы можем быть прибыльными. Это потому, что мы значительно увеличили количество продаваемых товаров. Это в некоторой степени компенсирует снижение цен.



В целом, я бы сказал, что повышение цен больше не будет такой проблемой. Однако есть и исключения. Цены на какао и кофе значительно выросли, и мы также наблюдаем рост цен на некоторые фрукты.



– Некоторые производители конфет уже объявили о предстоящем повышении цен. Компания Mondelez объявила, что с сентября повысит цены более чем на 10%. Приходят ли к вам сейчас производители сладостей с новыми прайс-листами и требованиями повысить закупочные цены?



– Mondelez — большой концерн с множеством интересных продуктов, но это не единственный поставщик на рынке. В таких случаях мы сначала смотрим на динамику цен на сырье. Здесь мы видим, что цена на какао растет, поэтому для нас вполне понятно, когда производитель шоколада приходит и просит о повышении цены. Конечно, это должно быть в пределах разумного. Но в то же время мы всегда договариваемся о ценах с несколькими другими поставщиками того же ассортимента, чтобы предложить лучшую цену.



– В прошлые годы вы управляли Penny в Венгрии, и инфляция там была гораздо выше. Не могли бы вы сравнить влияние на поведение потребителей в Чехии и Венгрии?



– В Венгрии инфляция на продукты питания в некоторые месяцы доходила до 40% и, безусловно, имела более значительное влияние, чем в Чехии. Каждый дополнительный процент инфляции оказывает определенное влияние на потребительские привычки. Что было схоже на обоих рынках, так это то, что во время моего пребывания в Венгрии у Penny росло и количество покупателей, и объем продаваемых товаров.



– В последние годы розничные сети в Чешской Республике увеличивают не только долю скидок, но и частных марок. Насколько важны для вас частные марки?



– Их рост огромен. В Чешской Республике сейчас около пятидесяти процентов частных марок. Два-три года назад их было вдвое меньше. Дело не только в увеличении их доли в предложении, но и в том, чтобы структурировать и настроить их так, чтобы покупатели их воспринимали. Вы можете иметь до 100% частных марок, но если покупатель не умеет в них ориентироваться, то они вам не помогут.



– Но не являются ли частные торговые марки также средством давления на поставщиков традиционных брендов, как это иногда предлагается? Вы можете сказать: «Дайте нам более дешевые товары, или мы будем производить их сами».



– Думаете, мы скажем Coca-Cola, чтобы она продавала нам товар дешевле или мы сделаем свою собственную колу?



– Coca-Cola — огромная компания, вы не можете игнорировать ее так же легко, как многие более мелкие бренды.



– Я понимаю. Но это не наша цель, потому что покупатели сами требуют брендированных продуктов. Перечисление брендовых продуктов и размещение на их месте более дешевых частных марок — это, возможно, тактика, которую можно использовать в переговорах с партнерами, но мы ее не применяем.



– Как сложился для вас 2023 год в финансовом плане?



– У нас был очень успешный год. Нам удалось увеличить наш оборот, а также нашу долю рынка. По сравнению с 2022 годом оборот вырос почти на 14% — с 48,7 млрд крон до 55,4 млрд крон. Этим мы очень гордимся. Прибыль сократилась с 1,153 млрд крон до примерно 918 млн крон. Мы довольны тем, что нам удалось увеличить свою долю на рынке почти до 16%.



– Итак, вам удалось обойти своих конкурентов, особенно вашего главного конкурента Lidl?



– Нам удалось привлечь новых покупателей, которые перешли к нам от всех наших основных конкурентов. В 2022 году 162 млн покупателей совершили покупки в наших более чем четырехстах магазинах, а в прошлом году их было уже 175 млн, что на 8% больше. Число наших постоянных покупателей растет, но растет и число тех, кто меняет магазины и перемещается, скажем, между пятью розничными сетями. Завоевать их всегда непросто, но нам это удалось.



В этом году Penny продолжает увеличивать свою долю рынка. В первом квартале мы завоевали еще 1,3% рынка, и это отличная новость.