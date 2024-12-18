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Крупнейший отель Чехии Hilton Prague покупает группа PPF

Новости 420on
28 декабря 2024
11:00
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Группа PPF Ренати Келлнеровой и ее семьи покупает Quinn Hotels Praha, владеющую крупнейшим отелем в Чехии Hilton Prague. На сделку обратил внимание сервер Hospodářské noviny. Оценку сделки проводит Управление по защите экономической конкуренции (ÚOHS), которое сообщило об этом на сайте. PPF подтвердила сделку, которая укрепит подразделение недвижимости группы в сфере туризма, особенно конгрессного туризма. Компания не раскрыла цену сделки.
«Предлагаемое объединение конкурентов должно произойти в первую очередь в сфере гостиничных услуг и услуг, связанных с организацией конференций и конгрессов. Решение по указанному делу еще не вынесено», — сообщили в антимонопольном ведомстве.

«Стратегия PPF Real Estate фокусируется на комплексном подходе к инвестициям в недвижимость и управлении своим портфелем во всех сегментах, включая туризм и конгрессный туризм или организацию концертов», — сказал Роберт Шевела, председатель правления и директор холдинга PPF Real Estate. 

«Инвестиции в отель Hilton Prague идеально вписываются в этот подход, который способствует созданию долгосрочной и устойчивой стоимости за счет активного управления недвижимостью», — добавил он.

У Quinn Hotels ирландские владельцы, единственным акционером является люксембургская компания Quinn Group Luxembourg Hotels. Об этом компания сообщает в годовом отчете за 2023 год. Согласно финансовым отчетам за предыдущий год, компания имела чистый оборот в 1,3 миллиарда крон и завершила бизнес в 2023 году с убытком в 160 миллионов крон, годом ранее прибыль составила 239 миллионов крон.

В годовом отчете компания также заявляет, что, по оценке независимой фирмы CBRE, на конец декабря 2022 года она стоила 250,4 миллиона евро, то есть по текущему курсу евро более шести миллиардов крон.

По данным консалтинговых компаний, с которыми связалась газета, цена отеля будет варьироваться от 6,25 до 8,25 миллиардов крон. По данным Hospodářské noviny, цена предложения должна составить более 350 миллионов евро, то есть более 8,8 миллиардов крон по текущему обменному курсу.

PPF покупает Quinn Hotels Praha через PPF Real Estate. Отель Hilton Prague, бывший отель Atrium, был построен в 1991 году государственной компанией Čedok в сотрудничестве с французской CBC Paris. В отеле 11 этажей и 791 номер, в прошлом он принимал государственных деятелей, в том числе американских президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша и Барака Обаму, а также звезд кино и музыки. Конгресс-площадь предлагает около 5000 квадратных метров для проведения конференций.

Инвестиционная группа PPF ведет бизнес в Европе, Азии и Северной Америке. Он инвестирует в финансовые услуги, телекоммуникации, средства массовой информации, биотехнологии, недвижимость и машиностроение. Группа владеет активами на сумму 44,1 миллиарда евро, то есть около 1,1 триллиона крон, и в ней работают 47 000 человек по всему миру.

В группу входят, например, Air Bank, телекоммуникационные компании Cetin и O2, медиакомпания Central European Media Enterprises (CME), группа недвижимости PPF Real Estate Holding, инжиниринговая компания Škoda Group или оператор дорожных сборов в Чехии. ЧехияТолл.

Владельцем PPF является самая богатая женщина Чехии Рената Келлнерова и ее семья. Она возглавила группу после того, как ее муж Петр Келлнер погиб в результате крушения вертолета на Аляске в марте 2021 года.
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