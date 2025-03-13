Словацкий миллиардер купил на аукционе пражский дом U Hybernů за 447 миллионов крон

Государство через Управление по представительству государства в имущественных вопросах (ÚZSVM) продало на аукционе дом U Hybernů в центре Праги. Победитель предложил за него стартовую цену в 447 миллионов чешских крон. По данным источников SZ Byznys, победителем стал словацкий бизнесмен Милан Фило. Миллиардер также владеет бывшим монастырем на улице Республики, который находится рядом с проданным дворцом.



Продажа дома U Hybernů в стиле ампир — вторая по успешности продажа в истории бюро недвижимости. Первое место также принадлежит Милану Фило с ценой, которую он заплатил за бывший монастырь рядом с домом U Hybernů. Фило купил здание на аукционе в 2016 году за 790 миллионов крон.



По данным ÚZSVM, на аукцион по продаже здания зарегистрировались два претендента. Была сделана только одна ставка, за два часа до окончания аукциона один из участников предложил стартовую цену. Никто не согласился на повышение, которое должно было составить не менее 50 000 крон.



В ÚZSVM сообщили, что победителем аукциона стало юридическое лицо из Праги, но не стали уточнять его личность. Однако SZ Byznys удалось выяснить, что победителем является Милан Фило или компания из его группы Eco Investment. Холдинг пока никак не прокомментировал эту информацию. Пресс-секретарь группы Петра Грексова сказала лишь, что даст комментарий позже. Управление государственного представительства по имущественным вопросам предложит победителю подписать договор купли-продажи, который еще должен быть одобрен Министерством финансов.



U Hybernů

Дом U Hybernů был построен в XIX веке путем перестройки оригинальной барочной монастырской церкви Непорочного Зачатия Девы Марии при ирландском францисканском монастыре. Между 1811 и 1813 годами он был превращен в таможенное управление Австрийской империи. В 1938-1949 годах церковь была переоборудована в выставочный зал и служила этой цели до 1991 года. В 2006 году здание было отреставрировано и превращено в современный театральный зал. В настоящее время его использует театр «Гиберния», договор аренды заключен до 2055 года.



В конце 2024 года ÚZSVM передал дом U Hybernů в управление Государственному фонду культуры. Объект был предложен другим государственным учреждениям, но они не проявили к нему интереса. Тогда Управление имущества выставило дом на электронные торги, которые прошли успешно в первом туре.

Аукционы по продаже недвижимости с высокой стартовой ценой, организованные Управлением имущества, в последнее время заканчивались в основном неудачно. На этой неделе никто не принял участие в аукционе по продаже пражского замка Велеславин, который ÚZSVM предлагало за 357 миллионов крон. В конце февраля не удалось продать среднечешский замок Штиржин по цене 1,156 миллиарда крон, а в январе восьмая попытка продать пражский дворец Broadway за 878 миллионов крон также закончилась неудачей.