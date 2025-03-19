За цену новой квартиры в Праге можно купить дом за городом

Согласно данным анализа, доступность больших квартир в пражских новостройках, которые ищут семьи с детьми, в последние годы была ограничена. Нынешние 3-комнатные апартаменты зачастую не превышают 80 кв. м, и еще сложнее найти помещение площадью не менее 90 кв. м.



Квартиры площадью более 120 кв. м чаще всего представлены в виде пентхаусов, которые считаются премиальными в девелоперских проектах. Их цена обычно превышает 20 миллионов чешских крон.



В новых девелоперских проектах в окрестностях Праги дома чаще всего предлагаются по цене от 11 до 16 миллионов чешских крон. В случае с квартирами преимуществом может быть лучшая городская инфраструктура, то есть, например, транспортная доступность, большее предложение услуг, школ и возможностей трудоустройства, но даже недалеко от Праги, по мнению экспертов по недвижимости, инфраструктура в некоторых случаях приближается к городскому комфорту. Согласно анализу, преимуществом проживания в семейных домах с садом за пределами столицы может быть большее спокойствие и единение с природой.



«Интерес к большим квартирам в Праге сохраняется, но предложение в последние годы сокращается, а цены растут быстрее, чем это возможно для большинства семей. Это уже не вопрос комфорта, но часто и финансовых ограничений. В последние годы мы наблюдаем смену приоритетов — пространство и качество жизни начинают превалировать над адресом при принятии решений. Дом за городом — это уже не компромисс, а осознанный выбор», — говорит Ян Витвера, директор Home Portal.



С другой стороны, строительство собственного дома — самый сложный вариант приобретения жилья, по мнению Home Portal. Например, первоначальное финансовое бремя — это покупка земли, которая в окрестностях Праги может стоить от пяти до десяти миллионов крон.



Согласно анализу, средняя цена квадратного метра составляет 6 330 чешских крон, а в некоторых более привлекательных районах она может быть вдвое выше. Если на участке не проложены коммуникации, необходимо учитывать дополнительные расходы в размере от нескольких сотен тысяч до 1,5 миллиона крон. В то же время процесс осложняется длительностью проектирования, получения разрешений и строительства. В результате инвестиции и сроки реализации могут оказаться далеки от первоначальных планов.