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За цену новой квартиры в Праге можно купить дом за городом
28 марта 2025
21:00
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Если пражские квартиры в новостройках площадью более 80 квадратных метров стоят сейчас около 12,5 миллионов крон, то такой же большой дом за пределами Праги стоит почти на 1 миллион крон меньше. Если бы человек захотел построить такой дом недалеко от столицы, то его стоимость составила бы примерно 13,5 млн крон. Это следует из анализа рынка недвижимости Home Portal.
Согласно данным анализа, доступность больших квартир в пражских новостройках, которые ищут семьи с детьми, в последние годы была ограничена. Нынешние 3-комнатные апартаменты зачастую не превышают 80 кв. м, и еще сложнее найти помещение площадью не менее 90 кв. м.
Квартиры площадью более 120 кв. м чаще всего представлены в виде пентхаусов, которые считаются премиальными в девелоперских проектах. Их цена обычно превышает 20 миллионов чешских крон.
В новых девелоперских проектах в окрестностях Праги дома чаще всего предлагаются по цене от 11 до 16 миллионов чешских крон. В случае с квартирами преимуществом может быть лучшая городская инфраструктура, то есть, например, транспортная доступность, большее предложение услуг, школ и возможностей трудоустройства, но даже недалеко от Праги, по мнению экспертов по недвижимости, инфраструктура в некоторых случаях приближается к городскому комфорту. Согласно анализу, преимуществом проживания в семейных домах с садом за пределами столицы может быть большее спокойствие и единение с природой.
«Интерес к большим квартирам в Праге сохраняется, но предложение в последние годы сокращается, а цены растут быстрее, чем это возможно для большинства семей. Это уже не вопрос комфорта, но часто и финансовых ограничений. В последние годы мы наблюдаем смену приоритетов — пространство и качество жизни начинают превалировать над адресом при принятии решений. Дом за городом — это уже не компромисс, а осознанный выбор», — говорит Ян Витвера, директор Home Portal.
С другой стороны, строительство собственного дома — самый сложный вариант приобретения жилья, по мнению Home Portal. Например, первоначальное финансовое бремя — это покупка земли, которая в окрестностях Праги может стоить от пяти до десяти миллионов крон.
Согласно анализу, средняя цена квадратного метра составляет 6 330 чешских крон, а в некоторых более привлекательных районах она может быть вдвое выше. Если на участке не проложены коммуникации, необходимо учитывать дополнительные расходы в размере от нескольких сотен тысяч до 1,5 миллиона крон. В то же время процесс осложняется длительностью проектирования, получения разрешений и строительства. В результате инвестиции и сроки реализации могут оказаться далеки от первоначальных планов.
Квартиры площадью более 120 кв. м чаще всего представлены в виде пентхаусов, которые считаются премиальными в девелоперских проектах. Их цена обычно превышает 20 миллионов чешских крон.
В новых девелоперских проектах в окрестностях Праги дома чаще всего предлагаются по цене от 11 до 16 миллионов чешских крон. В случае с квартирами преимуществом может быть лучшая городская инфраструктура, то есть, например, транспортная доступность, большее предложение услуг, школ и возможностей трудоустройства, но даже недалеко от Праги, по мнению экспертов по недвижимости, инфраструктура в некоторых случаях приближается к городскому комфорту. Согласно анализу, преимуществом проживания в семейных домах с садом за пределами столицы может быть большее спокойствие и единение с природой.
«Интерес к большим квартирам в Праге сохраняется, но предложение в последние годы сокращается, а цены растут быстрее, чем это возможно для большинства семей. Это уже не вопрос комфорта, но часто и финансовых ограничений. В последние годы мы наблюдаем смену приоритетов — пространство и качество жизни начинают превалировать над адресом при принятии решений. Дом за городом — это уже не компромисс, а осознанный выбор», — говорит Ян Витвера, директор Home Portal.
С другой стороны, строительство собственного дома — самый сложный вариант приобретения жилья, по мнению Home Portal. Например, первоначальное финансовое бремя — это покупка земли, которая в окрестностях Праги может стоить от пяти до десяти миллионов крон.
Согласно анализу, средняя цена квадратного метра составляет 6 330 чешских крон, а в некоторых более привлекательных районах она может быть вдвое выше. Если на участке не проложены коммуникации, необходимо учитывать дополнительные расходы в размере от нескольких сотен тысяч до 1,5 миллиона крон. В то же время процесс осложняется длительностью проектирования, получения разрешений и строительства. В результате инвестиции и сроки реализации могут оказаться далеки от первоначальных планов.
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