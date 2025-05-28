Forum Karlín выставлен на продажу, интерес проявили инвесторы из Чехии

Новости 420on 28 мая 2025 13:30 175

На продажу выставлены Forum Karlín, отель Ibis, Keystone и Polygon House. Недвижимость стоимостью более 200 миллионов евро продает фонд Komerční banka, который таким образом готовится к выплатам инвесторам. Интерес к объектам проявляют в основном чешские инвесторы.