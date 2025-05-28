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Forum Karlín выставлен на продажу, интерес проявили инвесторы из Чехии
28 мая 2025
13:30
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На продажу выставлены Forum Karlín, отель Ibis, Keystone и Polygon House. Недвижимость стоимостью более 200 миллионов евро продает фонд Komerční banka, который таким образом готовится к выплатам инвесторам. Интерес к объектам проявляют в основном чешские инвесторы.
Forum Karlín, в состав которого входят концертный зал и офисы, выставлен на продажу. Вместе с ним предлагаются также офисное здание Keystone в Карлине, трехзвездочный отель Ibis на улице Na Poříčí рядом с торговым центром Palladium и небольшое офисное здание Polygon House в Панкраце. Здания принадлежат риэлторскому фонду Komerční banka, который из полученных средств выплатит инвесторам. Менее чем через месяц завершится первый раунд процесса продажи, и пока что, судя по всему, преобладают покупатели из Чехии. Об этом пишет Hospodářské noviny (HN).
«Срок действия фонда истекает в июле следующего года, сейчас хорошее время для продажи недвижимости, интерес большой», — сказал HN Себастьен Дежановски, один из партнеров инвестиционной компании Mint Investments. Она обеспечивает управление продаваемыми зданиями.
Дежановски отказался раскрыть дальнейшие детали текущей сделки, включая цену продаваемой недвижимости. Однако, по информации HN, их общая стоимость, по всей видимости, превысит 200 миллионов евро (около пяти миллиардов крон). Самым дорогим объектом является Forum Karlín, а самые низкие оценки получили Keystone и Polygon, пишет газета.
Фонд приобрел Forum Karlín в конце 2018 года за 52 миллиона евро (в пересчете 1,3 миллиарда крон). Согласно HN, с тех пор его цена выросла. Комплекс включает в себя многофункциональное пространство, предназначенное для проведения музыкальных, общественных и профессиональных мероприятий, прилегающее современное административное здание и соседнее историческое здание бывшей котельной. В прошлом он был подвергнут капитальной реконструкции, и до прошлого года в нем располагалось издательство Economia, издатель газеты Hospodářské noviny. Сейчас в нем находится агентство Knowlimits.
Газета упоминает, что в конечном итоге недвижимость может быть продана по отдельности. По информации HN, среди заинтересованных лиц могут быть инвестиционная компания Wood & Company и финансовая группа PPF. Интерес могут проявить и девелоперы Серж Боренштейн и Ян Людвик, которые ранее владели этим комплексом зданий, а сегодня имеют офисы в Keystone. Ни одна из сторон не пожелала прокомментировать ситуацию.
«Срок действия фонда истекает в июле следующего года, сейчас хорошее время для продажи недвижимости, интерес большой», — сказал HN Себастьен Дежановски, один из партнеров инвестиционной компании Mint Investments. Она обеспечивает управление продаваемыми зданиями.
Дежановски отказался раскрыть дальнейшие детали текущей сделки, включая цену продаваемой недвижимости. Однако, по информации HN, их общая стоимость, по всей видимости, превысит 200 миллионов евро (около пяти миллиардов крон). Самым дорогим объектом является Forum Karlín, а самые низкие оценки получили Keystone и Polygon, пишет газета.
Фонд приобрел Forum Karlín в конце 2018 года за 52 миллиона евро (в пересчете 1,3 миллиарда крон). Согласно HN, с тех пор его цена выросла. Комплекс включает в себя многофункциональное пространство, предназначенное для проведения музыкальных, общественных и профессиональных мероприятий, прилегающее современное административное здание и соседнее историческое здание бывшей котельной. В прошлом он был подвергнут капитальной реконструкции, и до прошлого года в нем располагалось издательство Economia, издатель газеты Hospodářské noviny. Сейчас в нем находится агентство Knowlimits.
Газета упоминает, что в конечном итоге недвижимость может быть продана по отдельности. По информации HN, среди заинтересованных лиц могут быть инвестиционная компания Wood & Company и финансовая группа PPF. Интерес могут проявить и девелоперы Серж Боренштейн и Ян Людвик, которые ранее владели этим комплексом зданий, а сегодня имеют офисы в Keystone. Ни одна из сторон не пожелала прокомментировать ситуацию.