Продажа самого дорогого торгового центра в Праге подходит к концу. В игре остался только фонд Reico

Новости 420on 25 июня 2025 09:30 2555

Немецкий владелец пражского торгового центра Palladium ведет переговоры о его продаже исключительно с крупнейшим отечественным фондом недвижимости Reico. Продажа Palladium претендует на звание крупнейшей сделки с недвижимостью в этом году.