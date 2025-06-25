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Продажа самого дорогого торгового центра в Праге подходит к концу. В игре остался только фонд Reico
25 июня 2025
09:30
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Немецкий владелец пражского торгового центра Palladium ведет переговоры о его продаже исключительно с крупнейшим отечественным фондом недвижимости Reico. Продажа Palladium претендует на звание крупнейшей сделки с недвижимостью в этом году.
Владелец пражского торгового центра Palladium — немецкая инвестиционная компания Union Investment — в середине июня приняла решение вести эксклюзивные переговоры о продаже центра только с крупнейшим отечественным фондом недвижимости Reico. Информацию о ходе конкурса сообщили SZ Byznys источники на рынке недвижимости, знакомые с делом.
Пресс-секретарь Česká spořitelna Филип Грубый не прокомментировал участие Reico в конкурсе. Reico, как и Česká spořitelna, входит в австрийскую финансовую группу Erste Group Bank.
Таким образом, из конкурса выбыли два других претендента на Palladium: риелторский фонд Trigea из финансово-консалтинговой группы Partners и консорциум инвестиционных групп Investika и Wood & Company. Они прошли во второй тур.
Ранее из конкурса выбыл, например, французский стратегический игрок Klépierre, который владеет в Чехии торговым центром Nový Smíchov и пльзеньским торговым центром Plaza. Ему принадлежит 70 торговых центров в 10 европейских странах.
По информации SZ Byznys, немецкий владелец Palladium хочет получить за торговый центр около 700 миллионов евро. Намерение продать недвижимость было признано компанией Union Investment еще в начале этого года. В процессе продажи владельцам помогает консалтинговая компания CBRE.
Нынешняя продажа Palladium подтверждает долгосрочную тенденцию, когда на чешском рынке преобладает местный капитал. На рынке коммерческой недвижимости до 90% всех инвестиций приходится на долю отечественных игроков. Иностранные инвесторы используют возможности на своих внутренних рынках, где цены на недвижимость упали значительнее, чем в Чехии.
«Большинство международных инвесторов по-прежнему остаются осторожными и предпочитают инвестировать в более развитые рынки Западной Европы. Местные инвесторы, напротив, как правило, больше доверяют внутренним рынкам благодаря более глубокому знанию среды и богатому личному опыту», — прокомментировал ранее ситуацию на рынке Томаш Силаги из консалтинговой компании Colliers. По его мнению, местный капитал может быть более агрессивным. В пользу чешских фондов играет и то, что приток инвестиционных средств остается стабильным.
Интересно, что из конкурса выбыли такие стратегические игроки, как Klépierre, а остались фонды, которые располагают достаточными финансовыми средствами. В финал прошли только богатые инвесторы, которые смогли сделать достаточно высокое предложение.
Однако запрашиваемая сумма весьма амбициозна, и нет уверенности, что даже капитально сильные инвесторы будут готовы ее заплатить. Источник, знакомый со всей ситуацией, ранее оценивал цену в 650 миллионов евро (16,1 миллиарда крон). «В данном случае речь может идти о сумме от 600 до 700 миллионов евро», — сказал о цене Силаги.
10 лет назад компания Union Investment заплатила за Palladium рекордную сумму в 570 миллионов евро (тогда примерно 15,6 миллиарда крон). До этого никто не платил столько за недвижимость в Чехии. Центр был куплен у другой немецкой компании Hannover Leasing. «Последний раз центр был продан десять лет назад. Обычно после такого периода фонд продает все или часть активов, чтобы капитализировать прибыль и инвестировать в новые активы», — описывает Силаги.
За свои деньги покупатель получит торговый центр в центре Праги, который предлагает 41 000 квадратных метров торговых площадей и еще 18 000 квадратных метров офисных помещений. Согласно сайту Palladium, в центре находится 163 магазина и 25 ресторанов. Здесь есть 700 парковочных мест.
Пресс-секретарь Česká spořitelna Филип Грубый не прокомментировал участие Reico в конкурсе. Reico, как и Česká spořitelna, входит в австрийскую финансовую группу Erste Group Bank.
Таким образом, из конкурса выбыли два других претендента на Palladium: риелторский фонд Trigea из финансово-консалтинговой группы Partners и консорциум инвестиционных групп Investika и Wood & Company. Они прошли во второй тур.
Ранее из конкурса выбыл, например, французский стратегический игрок Klépierre, который владеет в Чехии торговым центром Nový Smíchov и пльзеньским торговым центром Plaza. Ему принадлежит 70 торговых центров в 10 европейских странах.
По информации SZ Byznys, немецкий владелец Palladium хочет получить за торговый центр около 700 миллионов евро. Намерение продать недвижимость было признано компанией Union Investment еще в начале этого года. В процессе продажи владельцам помогает консалтинговая компания CBRE.
Нынешняя продажа Palladium подтверждает долгосрочную тенденцию, когда на чешском рынке преобладает местный капитал. На рынке коммерческой недвижимости до 90% всех инвестиций приходится на долю отечественных игроков. Иностранные инвесторы используют возможности на своих внутренних рынках, где цены на недвижимость упали значительнее, чем в Чехии.
«Большинство международных инвесторов по-прежнему остаются осторожными и предпочитают инвестировать в более развитые рынки Западной Европы. Местные инвесторы, напротив, как правило, больше доверяют внутренним рынкам благодаря более глубокому знанию среды и богатому личному опыту», — прокомментировал ранее ситуацию на рынке Томаш Силаги из консалтинговой компании Colliers. По его мнению, местный капитал может быть более агрессивным. В пользу чешских фондов играет и то, что приток инвестиционных средств остается стабильным.
Интересно, что из конкурса выбыли такие стратегические игроки, как Klépierre, а остались фонды, которые располагают достаточными финансовыми средствами. В финал прошли только богатые инвесторы, которые смогли сделать достаточно высокое предложение.
Однако запрашиваемая сумма весьма амбициозна, и нет уверенности, что даже капитально сильные инвесторы будут готовы ее заплатить. Источник, знакомый со всей ситуацией, ранее оценивал цену в 650 миллионов евро (16,1 миллиарда крон). «В данном случае речь может идти о сумме от 600 до 700 миллионов евро», — сказал о цене Силаги.
10 лет назад компания Union Investment заплатила за Palladium рекордную сумму в 570 миллионов евро (тогда примерно 15,6 миллиарда крон). До этого никто не платил столько за недвижимость в Чехии. Центр был куплен у другой немецкой компании Hannover Leasing. «Последний раз центр был продан десять лет назад. Обычно после такого периода фонд продает все или часть активов, чтобы капитализировать прибыль и инвестировать в новые активы», — описывает Силаги.
За свои деньги покупатель получит торговый центр в центре Праги, который предлагает 41 000 квадратных метров торговых площадей и еще 18 000 квадратных метров офисных помещений. Согласно сайту Palladium, в центре находится 163 магазина и 25 ресторанов. Здесь есть 700 парковочных мест.
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