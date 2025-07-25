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Еще одна станция пражского метро стала доступной для маломобильных пассажиров

Новости и статьи
25 июля 2025
19:30
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В столице Чехии продолжается планомерная работа по обеспечению безбарьерной среды в системе общественного транспорта. На этой неделе к числу доступных для маломобильных пассажиров станций пражского метрополитена присоединилась Radlická, расположенная на желтой линии B.
Как сообщили представители Транспортного предприятия Праги (DPP), строительство нового лифта продолжалось десять месяцев и обошлось городскому бюджету в 62 миллиона крон. Лифт способен перевозить до 13 человек или 1 000 кг одновременно.

Инженерное решение на станции Radlická стало результатом компромисса: вместо дорогостоящей установки лифта в существующий лестничный пролет был выбран вариант, минимально затрагивающий несущие конструкции и подперонные технические помещения. Это позволило сохранить целостность инфраструктуры и значительно сэкономить.

Конструкция лифта предусматривает две двери на противоположных сторонах кабины, что упрощает вход и выход пассажиров.

Следующим крупным проектом станет реконструкция станции Flora на зеленой линии A. Планируется не только установка лифтов, но и полная замена эскалаторов. В связи с этим в 2026 году станция будет закрыта на десять месяцев.

Кроме того, со среды вновь доступен выход из станции Staroměstská на линии A. Она была полностью закрыта после пожара на эскалаторе и теперь работает пока только в качестве выходной станции — посадка временно невозможна.
метро Прага Чехия
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