Еще одна станция пражского метро стала доступной для маломобильных пассажиров

Как сообщили представители Транспортного предприятия Праги (DPP), строительство нового лифта продолжалось десять месяцев и обошлось городскому бюджету в 62 миллиона крон. Лифт способен перевозить до 13 человек или 1 000 кг одновременно.



Инженерное решение на станции Radlická стало результатом компромисса: вместо дорогостоящей установки лифта в существующий лестничный пролет был выбран вариант, минимально затрагивающий несущие конструкции и подперонные технические помещения. Это позволило сохранить целостность инфраструктуры и значительно сэкономить.



Конструкция лифта предусматривает две двери на противоположных сторонах кабины, что упрощает вход и выход пассажиров.









Следующим крупным проектом станет реконструкция станции Flora на зеленой линии A. Планируется не только установка лифтов, но и полная замена эскалаторов. В связи с этим в 2026 году станция будет закрыта на десять месяцев.

Кроме того, со среды вновь доступен выход из станции Staroměstská на линии A. Она была полностью закрыта после пожара на эскалаторе и теперь работает пока только в качестве выходной станции — посадка временно невозможна.