В узбекском ресторане в Праге обнаружили мясо с нелегального забоя, включая говяжью голову с глазами

На складе ресторана, в морозильных камерах, инспекторы нашли более 130 килограммов мяса различных видов. Продукция хранилась в неоригинальной упаковке без каких-либо маркировок и документов, подтверждающих происхождение. Упаковки были повреждены, что могло привести к загрязнению продуктов. Некоторые образцы имели признаки нарушения температурного режима.





В холодильной камере также находилось свыше 160 килограммов продукции. Среди них — баранина без маркировки о ветеринарной безопасности и говяжьи разделанные части без идентификационных знаков. Особенно тревожной находкой стала говяжья голова с глазами. Согласно действующему чешскому и европейскому ветеринарному законодательству, подобные части туш относятся к специфическим рискованным материалам и подлежат обязательной утилизации. Причина — риск распространения губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота.









Руководство ресторана не предоставило ни одного документа, подтверждающего легальное происхождение продукции. Инспекторы немедленно пометили найденные продукты , нанесли специальную краску для недопущения повторного использования и обязали владельца за собственный счет передать все обнаруженное в специализированную организацию по утилизации.

Ресторатору грозит штраф до 50 миллионов крон за грубое нарушение санитарных и ветеринарных норм.