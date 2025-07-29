ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

В узбекском ресторане в Праге обнаружили мясо с нелегального забоя, включая говяжью голову с глазами

Новости и статьи
29 июля 2025
18:00
1078
Инспекторы Государственной ветеринарной администрации Чехии выявили серьезные нарушения в одном из узбекских ресторанов в районе Прага 3. Во время плановой проверки они обнаружили почти 300 килограммов мяса и других продуктов неизвестного происхождения. По предварительным данным, они могли поступить с нелегального забоя, не прошли обязательную ветеринарную экспертизу и, таким образом, представляют потенциальную угрозу для здоровья потребителей.
На складе ресторана, в морозильных камерах, инспекторы нашли более 130 килограммов мяса различных видов. Продукция хранилась в неоригинальной упаковке без каких-либо маркировок и документов, подтверждающих происхождение. Упаковки были повреждены, что могло привести к загрязнению продуктов. Некоторые образцы имели признаки нарушения температурного режима.

В холодильной камере также находилось свыше 160 килограммов продукции. Среди них — баранина без маркировки о ветеринарной безопасности и говяжьи разделанные части без идентификационных знаков. Особенно тревожной находкой стала говяжья голова с глазами. Согласно действующему чешскому и европейскому ветеринарному законодательству, подобные части туш относятся к специфическим рискованным материалам и подлежат обязательной утилизации. Причина — риск распространения губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота.

Руководство ресторана не предоставило ни одного документа, подтверждающего легальное происхождение продукции. Инспекторы немедленно пометили найденные продукты, нанесли специальную краску для недопущения повторного использования и обязали владельца за собственный счет передать все обнаруженное в специализированную организацию по утилизации.

Ресторатору грозит штраф до 50 миллионов крон за грубое нарушение санитарных и ветеринарных норм.
Узбекистан рестораны Прага
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
29 ИЮЛЯ 2025
651
БИЗНЕС
В ПРАГЕ НА АЛЬБЕРТОВЕ ОБНАРУЖЕНЫ ТЕЛА МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ: ПОЛИЦИЯ ИСКЛЮЧАЕТ НАСИЛЬСТВЕННУЮ СМЕРТЬ
19:30
29 ИЮЛЯ 2025
658
БИЗНЕС
ДОХОДЫ ОТ ПОДРАБОТОК: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ В ЧЕХИИ
14:00
29 ИЮЛЯ 2025
7770
ЖИЗНЬ
СРАВНЕНИЕ ЗАРПЛАТ В ЧЕХИИ: РАЗРЫВ В РЕГИОНАХ ОГРОМНЫЙ
12:00
29 ИЮЛЯ 2025
789
БИЗНЕС
ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИВАЮТ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: ПРОГРЕСС В ИНФРАСТРУКТУРЕ, СТАГНАЦИЯ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
17:00
27 ИЮЛЯ 2025
1230
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ ЧИСЛО ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛО КОЛИЧЕСТВО ОБЫЧНЫХ АЗС
13:00
27 ИЮЛЯ 2025
1951
ЖИЗНЬ
В ГЕРМАНИИ МОЖНО КУПИТЬ ПИВО ЗА 17 КРОН. ЧЕХИ МОГУТ ТОЛЬКО ПОКАЧАТЬ ГОЛОВОЙ И ЗАПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ
12:00
26 ИЮЛЯ 2025
1357
БИЗНЕС
ТОЛЬКО 8 ПРОЦЕНТОВ МОЛОДЫХ ЧЕХОВ НЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ: БОЛЬШИНСТВО СОВМЕЩАЮТ УЧЕБУ С РАБОТОЙ
19:30
25 ИЮЛЯ 2025
1284
БИЗНЕС
ЕЩЕ ОДНА СТАНЦИЯ ПРАЖСКОГО МЕТРО СТАЛА ДОСТУПНОЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПАССАЖИРОВ
16:30
25 ИЮЛЯ 2025
1612
БИЗНЕС
В ПРАГЕ ОТКРОЕТСЯ ШТАБ ОДНОГО ИЗ КОНТИНГЕНТОВ FRONTEX: ЧЕХИЯ СТАНЕТ ВАЖНЫМ УЗЛОМ ОХРАНЫ ГРАНИЦ ЕС
10:30
25 ИЮЛЯ 2025
1017
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ ОПАСАЮТСЯ БЕЗРАБОТИЦЫ, НО РЕЖЕ СОГЛАШАЮТСЯ НА СНИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ
19:30
24 ИЮЛЯ 2025
4591
ОБРАЗОВАНИЕ
ЧЕХИЯ ПРЕКРАЩАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ-БЕЖЕНЦЕВ. ДИРЕКТОРА ГОВОРЯТ О СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМАХ
18:00
23 ИЮЛЯ 2025
2319
БИЗНЕС
ИНОСТРАНЕЦ ЕДВА НЕ ЗАБИЛ ДО СМЕРТИ 86-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ: ЕГО ОБВИНЯЮТ В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО
16:30
23 ИЮЛЯ 2025
1821
БИЗНЕС
ЛИПАВСКИЙ: ПОДДЕРЖКА ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ЕС — НЕ КАРТ-БЛАНШ ДЛЯ ВСЕХ РЕШЕНИЙ ЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
10:30
23 ИЮЛЯ 2025
1721
БИЗНЕС
STEM: ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ ЧЕХИИ ГОТОВА ПОЙТИ В ОБОРОНУ, БОЛЬШИНСТВО НЕ РАССМАТРИВАЕТ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
18:00
22 ИЮЛЯ 2025
1969
БИЗНЕС
ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС БЕЗОПАСНОСТИ: ХАКЕРЫ ВЗЛОМАЛИ СИСТЕМЫ MICROSOFT