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В узбекском ресторане в Праге обнаружили мясо с нелегального забоя, включая говяжью голову с глазами
29 июля 2025
18:00
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Инспекторы Государственной ветеринарной администрации Чехии выявили серьезные нарушения в одном из узбекских ресторанов в районе Прага 3. Во время плановой проверки они обнаружили почти 300 килограммов мяса и других продуктов неизвестного происхождения. По предварительным данным, они могли поступить с нелегального забоя, не прошли обязательную ветеринарную экспертизу и, таким образом, представляют потенциальную угрозу для здоровья потребителей.
На складе ресторана, в морозильных камерах, инспекторы нашли более 130 килограммов мяса различных видов. Продукция хранилась в неоригинальной упаковке без каких-либо маркировок и документов, подтверждающих происхождение. Упаковки были повреждены, что могло привести к загрязнению продуктов. Некоторые образцы имели признаки нарушения температурного режима.
В холодильной камере также находилось свыше 160 килограммов продукции. Среди них — баранина без маркировки о ветеринарной безопасности и говяжьи разделанные части без идентификационных знаков. Особенно тревожной находкой стала говяжья голова с глазами. Согласно действующему чешскому и европейскому ветеринарному законодательству, подобные части туш относятся к специфическим рискованным материалам и подлежат обязательной утилизации. Причина — риск распространения губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота.
Руководство ресторана не предоставило ни одного документа, подтверждающего легальное происхождение продукции. Инспекторы немедленно пометили найденные продукты, нанесли специальную краску для недопущения повторного использования и обязали владельца за собственный счет передать все обнаруженное в специализированную организацию по утилизации.
Ресторатору грозит штраф до 50 миллионов крон за грубое нарушение санитарных и ветеринарных норм.
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