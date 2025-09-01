ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Иностранец погиб, сорвавшись со скалы в пражском Бранике

1 сентября 2025
15:00
644
В субботу, 30 августа 2025 года, около полудня с одной из скал в пражском районе Браник сорвался и погиб иностранец. Происшествием занимается полиция. Это уже не первый случай гибели в результате падения с высоты вблизи этой местности за последние месяцы.
О теле на смотровой площадке Добешка сообщили в 12:15. Как заявил представитель полиции Ян Данек, тело иностранного гражданина было обнаружено у подножия скалы людьми, которые пришли туда для занятий скалолазанием. Более подробные детали не приводятся.

«Мы должны дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы», — отметил представитель полиции вечером в субботу. Гибель иностранца произошла на Браницких скалах со знаменитой смотровой площадкой неподалеку от Добешки.

Это место популярно среди туристов и местных жителей благодаря видам на большую часть столицы, включая Вышеград и Пражский Град. В районе Браницких скал проложено около 40 альпинистских маршрутов различной степени сложности.


полиция Прага
