Иностранец погиб, сорвавшись со скалы в пражском Бранике

О теле на смотровой площадке Добешка сообщили в 12:15. Как заявил представитель полиции Ян Данек, тело иностранного гражданина было обнаружено у подножия скалы людьми, которые пришли туда для занятий скалолазанием. Более подробные детали не приводятся.





«Мы должны дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы», — отметил представитель полиции вечером в субботу. Гибель иностранца произошла на Браницких скалах со знаменитой смотровой площадкой неподалеку от Добешки.





Это место популярно среди туристов и местных жителей благодаря видам на большую часть столицы, включая Вышеград и Пражский Град. В районе Браницких скал проложено около 40 альпинистских маршрутов различной степени сложности.





