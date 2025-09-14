ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

В конце следующей недели в Чехии пройдет акция Ukliďme svět

Новости 420on
14 сентября 2025
11:00
520
Многие люди провели летние каникулы на природе, но они уже закончились, и, к сожалению, можно предположить, что не весь мусор оказался в мусорных баках. Поэтому с 19 сентября по 21 сентября состоится 33-я ежегодная большая осенняя уборка. Мероприятие организует Чешский союз защитников природы, волонтеры могут принять участие в совместной уборке в Праге или организовать местную уборку в любой точке страны.
Чешский союз защитников природы (ČSOP) — это некоммерческая организация, которая занимается защитой и восстановлением природного наследия. Частью деятельности организации является также экологическое просвещение и поддержка устойчивого образа жизни.

С 1993 года ČSOP проводит кампанию  Ukliďme svět, которая проходит по всей Чешской Республике. Цель акции — убрать незаконные свалки и мусор в общественных местах и на природе.

За все время существования кампании в ней приняли участие более 700 тысяч волонтеров, которые собрали более 10 тысяч тонн мусора.

Волонтеры могут присоединиться к совместной уборке в рамках кампании  Ukliďme svět, которая состоится 19 сентября в 10:00 в пражском районе Пальмовка перед зданием Palmovka Open Park VI.

Мероприятие организовано инициативой Zálohujme.cz, а по его окончании Институт циркулярной экономики проведет анализ собранного мусора.

Помимо совместного мероприятия, волонтеры могут организовывать и местные уборки. Достаточно зарегистрироваться на веб-сайте организации и запросить бесплатную доставку рабочих перчаток и мешков для мусора.

Те, кто не может принять участие в уборке в Праге, могут присоединиться к местным мероприятиям, организованным волонтерами. Обзор мест, где будут проводиться уборки, доступен на интерактивной карте.

«Мусор в природе несет с собой много серьезных проблем. Он негативно влияет на здоровье природы, животных и нас, людей. Главной мотивацией для волонтеров является стремление исправить эту проблему. Помимо экологического аспекта, кампания  Ukliďme svět имеет также образовательный и социальный аспект. Участники уборок своими глазами убедятся в серьезности ситуации и, скорее всего, больше никогда не бросят на землю ПЭТ-бутылку или полиэтиленовый пакет», — сказала координатор кампании из ČSOP Петра Козакова.

Среди наиболее часто выбрасываемых упаковок — ПЭТ-бутылки и банки. При этом они изготовлены из качественных материалов, которые можно легко и многократно перерабатывать. Если бутылки и банки не попадают обратно в оборот, они бесполезно заканчивают свою жизнь в мусоросжигательном заводе или в природе.

Следующая большая уборка запланирована на весну и пройдет с 21 по 23 марта.
мусор Прага Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
653
ЖИЗНЬ
ВЫСТАВКА ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ АВСТРАЛОПИТЕКОВ ЛЮСИ И СЕЛАМ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ ПРАГИ
11:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
2509
ЖИЗНЬ
АФИША КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕХИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ
19:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
3307
БИЗНЕС
В ПРАГЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ ДЛЯ 400 000 ЖИТЕЛЕЙ
15:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
8253
ЖИЗНЬ
САМОЕ БОЛЬШОЕ СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА РАБОТНИКОВ СО ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ЧЕХИИ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ 70 000 ЧЕЛОВЕК В ГОД
11:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
3305
ЖИЗНЬ
РУБРИКА «ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»: ПРОДАЮ ТОВАРЫ НА РАЗЛИЧНЫХ САЙТАХ, НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ НАЛОГ?
09:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
4719
ЖИЗНЬ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА ЕВРОПЫ 2025. ПОЧЕМУ ЧЕХИЯ ОПЕРЕЖАЕТ ХОРВАТИЮ И ГЕРМАНИЮ
08:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
3108
ЖИЗНЬ
КРУПНАЯ ВОЛНА МОШЕННИЧЕСТВА С ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМИ ПРОКАТИЛАСЬ ПО ЧЕХИИ
21:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2854
БИЗНЕС
ЧАК НОРРИС ПРИЕДЕТ В ПРАГУ. ОН ТАКЖЕ РАНЕЕ СНЯЛСЯ В ЧЕШСКОЙ РЕКЛАМЕ
18:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
3314
БИЗНЕС
ЧЕХИЯ СТАЛА ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ДОЛИ DOLE, ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ БАНАНОВ
09:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
3461
ЖИЗНЬ
OKTOBERFEST В РИЕГРОВЫХ САДАХ
20:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
7418
ЖИЗНЬ
КАК БУДУТ РАБОТАТЬ МАГАЗИНЫ В ЧЕХИИ В ДЕНЬ ЧЕШСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, 28 СЕНТЯБРЯ
15:33
9 СЕНТЯБРЯ 2025
11453
ОБРАЗОВАНИЕ
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ЧЕШСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ВУЗ В 2026 ГОДУ
10:43
9 СЕНТЯБРЯ 2025
3279
БИЗНЕС
ЗАПУСКАЕМ НОВУЮ РУБРИКУ: ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ В ФОРМАТЕ «ВОПРОС — ОТВЕТ»
08:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
7241
ЖИЗНЬ
НА ПОЕЗДЕ ДО ПРАЖСКОГО АЭРОПОРТА ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ? СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ВОКЗАЛА ЗА 6,5 МИЛЛИАРДА ПОЛУЧИЛО ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
19:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
5426
БИЗНЕС
СЛОВАКИЯ ПОКУПАЕТ РОСКОШНЫЙ САМОЛЕТ У ЧЕШСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ