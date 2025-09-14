В конце следующей недели в Чехии пройдет акция Ukliďme svět

Многие люди провели летние каникулы на природе, но они уже закончились, и, к сожалению, можно предположить, что не весь мусор оказался в мусорных баках. Поэтому с 19 сентября по 21 сентября состоится 33-я ежегодная большая осенняя уборка. Мероприятие организует Чешский союз защитников природы, волонтеры могут принять участие в совместной уборке в Праге или организовать местную уборку в любой точке страны.