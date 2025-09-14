ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
В конце следующей недели в Чехии пройдет акция Ukliďme svět
14 сентября 2025
11:00
520
Многие люди провели летние каникулы на природе, но они уже закончились, и, к сожалению, можно предположить, что не весь мусор оказался в мусорных баках. Поэтому с 19 сентября по 21 сентября состоится 33-я ежегодная большая осенняя уборка. Мероприятие организует Чешский союз защитников природы, волонтеры могут принять участие в совместной уборке в Праге или организовать местную уборку в любой точке страны.
Чешский союз защитников природы (ČSOP) — это некоммерческая организация, которая занимается защитой и восстановлением природного наследия. Частью деятельности организации является также экологическое просвещение и поддержка устойчивого образа жизни.
С 1993 года ČSOP проводит кампанию Ukliďme svět, которая проходит по всей Чешской Республике. Цель акции — убрать незаконные свалки и мусор в общественных местах и на природе.
За все время существования кампании в ней приняли участие более 700 тысяч волонтеров, которые собрали более 10 тысяч тонн мусора.
Волонтеры могут присоединиться к совместной уборке в рамках кампании Ukliďme svět, которая состоится 19 сентября в 10:00 в пражском районе Пальмовка перед зданием Palmovka Open Park VI.
Мероприятие организовано инициативой Zálohujme.cz, а по его окончании Институт циркулярной экономики проведет анализ собранного мусора.
Помимо совместного мероприятия, волонтеры могут организовывать и местные уборки. Достаточно зарегистрироваться на веб-сайте организации и запросить бесплатную доставку рабочих перчаток и мешков для мусора.
Те, кто не может принять участие в уборке в Праге, могут присоединиться к местным мероприятиям, организованным волонтерами. Обзор мест, где будут проводиться уборки, доступен на интерактивной карте.
«Мусор в природе несет с собой много серьезных проблем. Он негативно влияет на здоровье природы, животных и нас, людей. Главной мотивацией для волонтеров является стремление исправить эту проблему. Помимо экологического аспекта, кампания Ukliďme svět имеет также образовательный и социальный аспект. Участники уборок своими глазами убедятся в серьезности ситуации и, скорее всего, больше никогда не бросят на землю ПЭТ-бутылку или полиэтиленовый пакет», — сказала координатор кампании из ČSOP Петра Козакова.
Среди наиболее часто выбрасываемых упаковок — ПЭТ-бутылки и банки. При этом они изготовлены из качественных материалов, которые можно легко и многократно перерабатывать. Если бутылки и банки не попадают обратно в оборот, они бесполезно заканчивают свою жизнь в мусоросжигательном заводе или в природе.
Следующая большая уборка запланирована на весну и пройдет с 21 по 23 марта.
С 1993 года ČSOP проводит кампанию Ukliďme svět, которая проходит по всей Чешской Республике. Цель акции — убрать незаконные свалки и мусор в общественных местах и на природе.
За все время существования кампании в ней приняли участие более 700 тысяч волонтеров, которые собрали более 10 тысяч тонн мусора.
Волонтеры могут присоединиться к совместной уборке в рамках кампании Ukliďme svět, которая состоится 19 сентября в 10:00 в пражском районе Пальмовка перед зданием Palmovka Open Park VI.
Мероприятие организовано инициативой Zálohujme.cz, а по его окончании Институт циркулярной экономики проведет анализ собранного мусора.
Помимо совместного мероприятия, волонтеры могут организовывать и местные уборки. Достаточно зарегистрироваться на веб-сайте организации и запросить бесплатную доставку рабочих перчаток и мешков для мусора.
Те, кто не может принять участие в уборке в Праге, могут присоединиться к местным мероприятиям, организованным волонтерами. Обзор мест, где будут проводиться уборки, доступен на интерактивной карте.
«Мусор в природе несет с собой много серьезных проблем. Он негативно влияет на здоровье природы, животных и нас, людей. Главной мотивацией для волонтеров является стремление исправить эту проблему. Помимо экологического аспекта, кампания Ukliďme svět имеет также образовательный и социальный аспект. Участники уборок своими глазами убедятся в серьезности ситуации и, скорее всего, больше никогда не бросят на землю ПЭТ-бутылку или полиэтиленовый пакет», — сказала координатор кампании из ČSOP Петра Козакова.
Среди наиболее часто выбрасываемых упаковок — ПЭТ-бутылки и банки. При этом они изготовлены из качественных материалов, которые можно легко и многократно перерабатывать. Если бутылки и банки не попадают обратно в оборот, они бесполезно заканчивают свою жизнь в мусоросжигательном заводе или в природе.
Следующая большая уборка запланирована на весну и пройдет с 21 по 23 марта.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
14 СЕНТЯБРЯ 2025
653
11:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
2509
19:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
3307
11:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
3305
09:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
4719
08:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
3108
21:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2854
18:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
3314
09:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
3461
20:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
7418
15:33
9 СЕНТЯБРЯ 2025
11453
10:43
9 СЕНТЯБРЯ 2025
3279
19:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
5426