PPF приобретает отель Diplomat в Праге. Первоначальный покупатель отказался от сделки

15 сентября 2025

Отель Diplomat покупает группа PPF, которая таким образом расширяет свою гостиничную империя. Изначально тайские владельцы вели переговоры с другим претендентом.