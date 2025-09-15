ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

PPF приобретает отель Diplomat в Праге. Первоначальный покупатель отказался от сделки

Новости 420on
15 сентября 2025
13:00
112
Отель Diplomat покупает группа PPF, которая таким образом расширяет свою гостиничную империя. Изначально тайские владельцы вели переговоры с другим претендентом.
PPF Real Estate, риелторское подразделение группы PPF Ренаты Келлнеровой, приобрела в собственность престижный отель Diplomat. Продавцом выступила тайская компания Rabbit Holdings, которая продала всю долю в чешской компании Diplomat Prague за 73 миллиона евро, что соответствует примерно 1,8 миллиарда крон.

Сделка касается продажи всех акций чешской компании Diplomat Prague, которая владеет четырехзвездочным отелем на 400 номеров в пражском районе Дейвице. Один из крупнейших гостиничных комплексов в столице входит в международную сеть Vienna House, управляемую группой Wyndham.

Информация о продаже была опубликована компанией Rabbit Holdings в рамках регуляторных уведомлений на тайской бирже. Группа PPF не пожелала комментировать сделку.

PPF Real Estate не была первым выбором продавца. Rabbit Holdings первоначально в августе этого года одобрила продажу отеля компании Hotel Diplomat по более низкой цене 67,5 миллиона евро (около 1,6 миллиарда чешских крон), за которой стоит чешская компания Czech Inn Hotels, владеющая несколькими десятками отечественных отелей. Однако эта сделка не была завершена, и первоначальный покупатель отказался от контракта.

«Европейская сделка по продаже доли в дочерней компании не могла быть завершена с покупателем», — сообщила тайская компания в официальном заявлении для биржи в Бангкоке.

Впоследствии в игру вступила PPF Real Estate, которая предложила более высокую сумму в 73 миллиона евро. Разница составляет 5,5 миллиона евро, что примерно на 134 миллиона крон больше.

Rabbit Holdings ожидает подписания рамочного соглашения о передаче акций до 19 сентября 2025 года и завершения всей сделки в первом квартале следующего года.

Для тайской Rabbit Holdings продажа отеля Diplomat является частью более широкой реструктуризации портфеля. За последние шесть месяцев компания избавилась от других активов.

PPF Real Estate под руководством Ренаты Келлнеровой приобретает таким образом еще один отель в столице. Группа PPF в течение длительного времени инвестирует в недвижимость не только в Чехии, но и в других странах Центральной и Восточной Европы.
бизнес гостиницы Прага инвестиции
