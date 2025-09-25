Большая сделка. Фонд Aurelia покупает офисы в пражском Карлине за более чем 2 миллиарда крон

Фонд Aurelia из группы Axelor купил офисный комплекс в Карлине у американской инвестиционной компании. Это первая инвестиция фонда, и сразу же она стала крупной сделкой. По данным SZ Byznys, цена составляет от 2 до 2,5 миллиарда крон.