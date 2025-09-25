ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Большая сделка. Фонд Aurelia покупает офисы в пражском Карлине за более чем 2 миллиарда крон
25 сентября 2025
09:30
2067
Фонд Aurelia из группы Axelor купил офисный комплекс в Карлине у американской инвестиционной компании. Это первая инвестиция фонда, и сразу же она стала крупной сделкой. По данным SZ Byznys, цена составляет от 2 до 2,5 миллиарда крон.
Рынок недвижимости в Карлине, по-видимому, является самым активным в Праге в сегменте престижной коммерческой недвижимости. В настоящее время, например, завершаются переговоры о продаже многофункционального комплекса Fórum Karlín и офисного здания Keystone из портфеля недвижимости фонда Komerční banka.
Риелторский фонд Aurealia приобрел в свой портфель офисный комплекс River Garden II и River Garden III. Это первая сделка фонда, входящего в группу Axelor. «River Garden II и III точно соответствуют консервативной стратегии фонда Aurelia — приносить инвесторам стабильный доход благодаря портфелю премиальной недвижимости в исключительных локациях, которые надолго заняты надежными арендаторами», — комментирует сделку Фрейзер Уотсон, ответственный за инвестиции в недвижимость в группе Axelor.
Востребованное местоположение
Группа Axelor покупает офисный комплекс в Карлине у американской инвестиционной компании LaSalle Investment Management. Эта компания давно работает на чешском рынке недвижимости.
По информации SZ byznys, цена колеблется от 2 до 2,5 миллиарда крон. «Более половины приобретения финансируют банки. Это, среди прочего, связано с увеличением доходности фонда», — добавляет Павел Сворень, председатель правления Axelor. Остальную часть покупной цены фонд оплатит из средств инвесторов. Приобретение будет финансироваться синдикатом UniCredit Bank и České spořitelny. «В фонде мы стремимся к максимальному банковскому рычагу от 55 до 60%», — добавляет Сворень.
За более чем две миллиарды крон фонд приобретет офисы общей площадью более 27 000 квадратных метров. Речь идет о двух соединенных между собой зданиях на Роганской набережной. Среди арендаторов — технологическая компания NCR, сравнительный сайт ePojištění, производитель электроники Philips, продавец авиабилетов Kiwi, студия разработчиков STRV, а также магазин GymBeam, который является крупнейшим и самым быстрорастущим фитнес-интернет-магазином в Центральной Европе.
«Это чрезвычайно привлекательные офисные здания. Они расположены в востребованном районе Карлин, в непосредственной близости от станции метро и полностью заняты качественными арендаторами», — говорит исполнительный директор консалтинговой компании Knight Frank Зденка Клапалова, добавляя, что здания находятся в очень хорошем техническом состоянии и относятся к категории энергоэффективности B. Это вторая лучшая оценка, а значит, здания являются очень экономичными.
Средний срок до истечения срока действия договоров аренды в настоящее время превышает четыре года. «Годовой доход от аренды составляет 6,5 миллиона евро, после индексации (увеличения на инфляцию, прим. ред.) он составит почти 7 миллионов евро», — сообщает Сворень, добавляя, что из этой суммы будут погашаться расходы на обслуживание долга. Интересно, что в Карлине уже есть свои офисы и сама компания Axelor.
Компания LaSalle Investment Management инвестирует в Чехии уже много лет. Например, она владела Palác Anděl, а также офисным зданием River Garden I, которое купила в 2017 году за 57 миллионов евро. Два года спустя она продала его немецкому фонду Warburg HIH-Invest.
Иностранные инвесторы в последние годы покидают чешский рынок недвижимости, и их заменяют чешские игроки. «Местные инвесторы и риэлторские фонды в настоящее время располагают достаточным капиталом и привлекают инвестиции в стабильные доходные активы в Праге и регионах», — описывает Клапалова. По ее словам, иностранные инвесторы, напротив, сосредоточены на своих внутренних рынках, где произошла «более заметная коррекция цен, чем в Чехии».
Дальнейшие инвестиции в офисную недвижимость
Фонд Aurelia намерен и в дальнейшем активно работать на внутреннем рынке. «В настоящее время мы разрабатываем два инвестиционных проекта в сфере недвижимости, каждый из которых оценивается в 20–40 миллионов евро (486–972 миллиона крон). Один из них мы хотели бы завершить до Рождества», — комментирует планы Уотсон. По его словам, речь идет об административных зданиях в Праге.
Фонд снова хочет воспользоваться банковским финансированием, но в меньшей степени, чем при приобретении офисного комплекса в Карлине. «До 50% будет собственное финансирование, потому что речь идет о меньших инвестициях. Из собственных средств мы потратим в этом году от 10 до 18 миллионов евро», — описывает Сворень.
С ноября 2024 года фонд Aurelia получил от инвесторов почти 1 миллиард крон. Сворень ожидает, что после первого года своего существования фонд будет управлять активами на сумму около 3 миллиардов крон. «В каждом последующем году мы планируем осуществлять приобретения на сумму от трех до 3,5 миллиарда крон», — добавляет Сворень. Однако интерес к инвестициям в недвижимость проявляется не только в Чехии, но и в Германии и Испании. Фонд планирует приносить инвесторам доход не менее 6% в год.
