ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Почему Алеш Веселы решил похоронить бренд Sazka
29 сентября 2025
19:00
157
С конца января 2026 года компания начнёт работать под именем Allwyn. При этом часть отдельных игр сохранит свои изначальные названия.
Материнской структурой Sazka является группа Allwyn, принадлежащая холдингу KKCG миллиардера Карела Комарка. Ребрендинг, который затронет и логотип компании, обойдётся в сотни миллионов крон.
Знаменитое имя уйдёт в историю после почти 70 лет существования: Sazka была создана в Чехословакии в 1956 году.
«Пришло время отойти от традиции, которая хоть и длинная, но несёт отпечаток прошлого. У каждой крупной марки есть пределы, и мы его достигли, прежде всего в плане современности и инноваций», — пояснил генеральный директор Sazka Алеш Веселы.
Преобразования начнутся уже в октябре, а завершение запланировано на конец января 2026 года. Затраты включают маркетинговые вложения, улучшения продуктов, а также увеличение джекпотов и дополнительных выигрышей. «Будет разыгрываться больше денег, но и больше впечатлений. Мы хотим использовать сотрудничество Allwyn с Формулой-1, командой McLaren и, например, с Карловарским международным кинофестивалем», — добавил Веселы.
Финансовые показатели компании продолжают расти: в прошлом году чистая прибыль увеличилась на 27% и составила 2,13 млрд крон, а выручка выросла на 7% до 13,35 млрд крон.
Смена брендов на чешском рынке не редкость. Так, автозаправочные станции Benzina были переименованы в Orlen, Česká pojišťovna стала Generali Česká pojišťovna, а Živnostenská banka сменила название на UniCredit Bank. Среди операторов мобильной связи прежние названия Eurotel, Oskar и Paegas давно уступили место O2, Vodafone и T-Mobile.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
1006
12:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
1758
09:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
2334
22:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
2212
16:30
26 СЕНТЯБРЯ 2025
2063
15:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
2588
14:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
15640
12:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
2888
16:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2459
09:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
4461
11:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
10502
10:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
4133
09:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
10328
15:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
3735
09:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4513