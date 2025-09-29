ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Почему Алеш Веселы решил похоронить бренд Sazka

29 сентября 2025
19:00
С конца января 2026 года компания начнёт работать под именем Allwyn. При этом часть отдельных игр сохранит свои изначальные названия.
Материнской структурой Sazka является группа Allwyn, принадлежащая холдингу KKCG миллиардера Карела Комарка. Ребрендинг, который затронет и логотип компании, обойдётся в сотни миллионов крон. 

Знаменитое имя уйдёт в историю после почти 70 лет существования: Sazka была создана в Чехословакии в 1956 году. 

«Пришло время отойти от традиции, которая хоть и длинная, но несёт отпечаток прошлого. У каждой крупной марки есть пределы, и мы его достигли, прежде всего в плане современности и инноваций», — пояснил генеральный директор Sazka Алеш Веселы. 

Преобразования начнутся уже в октябре, а завершение запланировано на конец января 2026 года. Затраты включают маркетинговые вложения, улучшения продуктов, а также увеличение джекпотов и дополнительных выигрышей. «Будет разыгрываться больше денег, но и больше впечатлений. Мы хотим использовать сотрудничество Allwyn с Формулой-1, командой McLaren и, например, с Карловарским международным кинофестивалем», — добавил Веселы. 

Финансовые показатели компании продолжают расти: в прошлом году чистая прибыль увеличилась на 27% и составила 2,13 млрд крон, а выручка выросла на 7% до 13,35 млрд крон. 

Смена брендов на чешском рынке не редкость. Так, автозаправочные станции Benzina были переименованы в Orlen, Česká pojišťovna стала Generali Česká pojišťovna, а Živnostenská banka сменила название на UniCredit Bank. Среди операторов мобильной связи прежние названия Eurotel, Oskar и Paegas давно уступили место O2, Vodafone и T-Mobile. 
лотерея Чехия бизнес
