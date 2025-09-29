Почему Алеш Веселы решил похоронить бренд Sazka





Материнской структурой Sazka является группа Allwyn, принадлежащая холдингу KKCG миллиардера Карела Комарка. Ребрендинг, который затронет и логотип компании , обойдётся в сотни миллионов крон.

Знаменитое имя уйдёт в историю после почти 70 лет существования: Sazka была создана в Чехословакии в 1956 году.









«Пришло время отойти от традиции , которая хоть и длинная, но несёт отпечаток прошлого. У каждой крупной марки есть пределы, и мы его достигли, прежде всего в плане современности и инноваций», — пояснил генеральный директор Sazka Алеш Веселы.





Преобразования начнутся уже в октябре, а завершение запланировано на конец января 2026 года. Затраты включают маркетинговые вложения, улучшения продуктов, а также увеличение джекпотов и дополнительных выигрышей. «Будет разыгрываться больше денег, но и больше впечатлений. Мы хотим использовать сотрудничество Allwyn с Формулой-1, командой McLaren и, например, с Карловарским международным кинофестивалем», — добавил Веселы.

Финансовые показатели компании продолжают расти: в прошлом году чистая прибыль увеличилась на 27% и составила 2,13 млрд крон, а выручка выросла на 7% до 13,35 млрд крон.