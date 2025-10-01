ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Philip Morris в Чехии снизил прибыль, но расширит производство и создаст новые рабочие места
1 октября 2025
16:30
Компания Philip Morris, ведущий производитель и продавец табачной продукции в Чехии, в первом полугодии 2025 года сократила чистую прибыль на 13,3% по сравнению с прошлым годом — до 1,6 млрд крон. При этом выручка без учета акциза и НДС выросла на 2,9% и достигла 10,7 млрд крон. Общие продажи никотиновых продуктов компании в Чехии и Словакии снизились на 4,6% — до 4,6 млрд штук.
Снижение прибыли связано с продолжающимся падением спроса на сигареты. Часть потерь компенсировал рост продаж бездымных продуктов — их реализация увеличилась на 100 млн штук по сравнению с прошлым годом.
«Наши финансовые результаты за полугодие подтверждают продолжающийся переход чешских и словацких потребителей от классических сигарет к бездымным продуктам. Мы продолжаем развивать портфель бездымных изделий», — заявил председатель правления и генеральный директор Philip Morris Чехия Фабио Коста. Среди новинок компании — вывод на чешский рынок никотиновых пакетиков в начале января и обновленная версия устройства для нагревания табака весной 2025 года.
Рост выручки в основном обеспечили благоприятная ценовая динамика и увеличение продаж бездымных альтернатив. Снижение прибыли объясняется уменьшением объема продаж и инвестициями, направленными на укрепление долгосрочной эффективности.
Компания объявила о планах удвоить инвестиции в завод в Кутна-Гора для запуска производства никотиновых пакетиков — до более чем 2 млрд крон. Первоначально планировавшаяся мощность производства будет более чем удвоена, а также появятся до 150 новых рабочих мест. Коммерческое производство пакетиков в Кутна-Гора ожидается с начала 2026 года параллельно с существующим производством табачных изделий.
Общий рынок сигарет и нагреваемых продуктов в Чехии за первое полугодие 2025 года сократился примерно на 3,9% — до 6,7 млрд штук, в Словакии — на 3,6% до 3,3 млрд штук. Philip Morris сохраняет лидерство на обоих рынках с долей 39,8% в Чехии и 50,3% в Словакии. В Чехии компания обеспечивает рабочие места для более 1100 человек. Акции Philip Morris торгуются на Пражской бирже.
Медики связывают курение сигарет прежде всего с риском рака лёгких: ежегодно в Чехии заболевают около 6600 человек, 5400 умирают. Бездымные альтернативы главным образом несут риск для сердечно-сосудистой системы.
