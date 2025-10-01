Philip Morris в Чехии снизил прибыль, но расширит производство и создаст новые рабочие места

Компания Philip Morris, ведущий производитель и продавец табачной продукции в Чехии, в первом полугодии 2025 года сократила чистую прибыль на 13,3% по сравнению с прошлым годом — до 1,6 млрд крон. При этом выручка без учета акциза и НДС выросла на 2,9% и достигла 10,7 млрд крон. Общие продажи никотиновых продуктов компании в Чехии и Словакии снизились на 4,6% — до 4,6 млрд штук.