Чехия не справилась с нормой сбора электроотходов

12 октября 2025

Чешская Республика по итогам 2023 года вновь не выполнила норматив Европейского союза по сбору утильной электротехники. Несмотря на прогресс и увеличение показателя до 61,7%, стране не удалось достичь требуемого уровня в 65%. При этом официальные лица отмечают, что Чехия входит в число государств ЕС с наиболее высокими результатами в этой области.