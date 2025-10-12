ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Чехия не справилась с нормой сбора электроотходов
12 октября 2025
11:00
803
Чешская Республика по итогам 2023 года вновь не выполнила норматив Европейского союза по сбору утильной электротехники. Несмотря на прогресс и увеличение показателя до 61,7%, стране не удалось достичь требуемого уровня в 65%. При этом официальные лица отмечают, что Чехия входит в число государств ЕС с наиболее высокими результатами в этой области.
Контроль и ответственность
Среди крупнейших операторов системы сбора лишь один — Elektrowin — не справился с целевым показателем. Министерство окружающей среды инициировало проверку его деятельности. В случае подтверждения нарушений производители техники, сотрудничающие с этим оператором, могут столкнуться с санкциями. В то же время Еврокомиссия уже ведет в отношении Чехии административное разбирательство за невыполнение нормативов предыдущих лет.
Среди крупнейших операторов системы сбора лишь один — Elektrowin — не справился с целевым показателем. Министерство окружающей среды инициировало проверку его деятельности. В случае подтверждения нарушений производители техники, сотрудничающие с этим оператором, могут столкнуться с санкциями. В то же время Еврокомиссия уже ведет в отношении Чехии административное разбирательство за невыполнение нормативов предыдущих лет.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2387
13:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2113
11:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
1606
20:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
21123
17:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1248
20:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
2505
19:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
3452
11:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
1503
08:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1716
21:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1404
13:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1824
16:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1455
12:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1537