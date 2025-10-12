ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Чехия не справилась с нормой сбора электроотходов

12 октября 2025
11:00
Чешская Республика по итогам 2023 года вновь не выполнила норматив Европейского союза по сбору утильной электротехники. Несмотря на прогресс и увеличение показателя до 61,7%, стране не удалось достичь требуемого уровня в 65%. При этом официальные лица отмечают, что Чехия входит в число государств ЕС с наиболее высокими результатами в этой области.
Контроль и ответственность
Среди крупнейших операторов системы сбора лишь один — Elektrowin — не справился с целевым показателем. Министерство окружающей среды инициировало проверку его деятельности. В случае подтверждения нарушений производители техники, сотрудничающие с этим оператором, могут столкнуться с санкциями. В то же время Еврокомиссия уже ведет в отношении Чехии административное разбирательство за невыполнение нормативов предыдущих лет. 


мусор Евросоюз Чехия
