Цифровой портрет юного поколения Чехии
11 октября 2025
18:00
Чешское статистическое управление запустило образовательный проект «Мини-перепись» для школьников. Цель инициативы — в игровой форме познакомить детей с основами статистики. Учащиеся заполняют онлайн-анкеты, отвечая на вопросы о своих повседневных привычках, увлечениях и семейных традициях.
Чтение и режим дня
Данные опроса показывают, что каждый четвертый школьник за год не прочитывает ни одной книги. При этом почти половина детей ложится спать между десятью часами вечера и полуночью. Более 10% опрошенных засыпают еще позднее.
Ценность гаджетов
Наиболее показательны ответы о готовности отказаться от привычных вещей. Две пятых респондентов легко расстались бы на время со сладостями. Однако лишь 13% детей согласились бы на аналогичную паузу в использовании мобильного телефона, что подчеркивает его высокую значимость в их жизни.
Подробнее о проекте и как принять участие
