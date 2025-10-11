Цифровой портрет юного поколения Чехии

Чтение и режим дня

Данные опроса показывают, что каждый четвертый школьник за год не прочитывает ни одной Данные опроса показывают, что каждый четвертый школьник за год не прочитывает ни одной книги . При этом почти половина детей ложится спать между десятью часами вечера и полуночью. Более 10% опрошенных засыпают еще позднее.



Ценность гаджетов

Наиболее показательны ответы о готовности отказаться от привычных вещей. Две пятых респондентов легко расстались бы на время со сладостями. Однако лишь 13% детей согласились бы на аналогичную паузу в использовании мобильного телефона, что подчеркивает его высокую значимость в их жизни.





