ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Цифровой портрет юного поколения Чехии

Новости и статьи
11 октября 2025
18:00
247
Чешское статистическое управление запустило образовательный проект «Мини-перепись» для школьников. Цель инициативы — в игровой форме познакомить детей с основами статистики. Учащиеся заполняют онлайн-анкеты, отвечая на вопросы о своих повседневных привычках, увлечениях и семейных традициях.
Чтение и режим дня
Данные опроса показывают, что каждый четвертый школьник за год не прочитывает ни одной книги. При этом почти половина детей ложится спать между десятью часами вечера и полуночью. Более 10% опрошенных засыпают еще позднее.

Ценность гаджетов
Наиболее показательны ответы о готовности отказаться от привычных вещей. Две пятых респондентов легко расстались бы на время со сладостями. Однако лишь 13% детей согласились бы на аналогичную паузу в использовании мобильного телефона, что подчеркивает его высокую значимость в их жизни. 


Подробнее о проекте и как принять участие
дети книги Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
614
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ ФАБРИКУ ПО РАЗРАБОТКЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
11:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
853
БИЗНЕС
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЧЕШСКИХ ПЕДАГОГОВ, ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
20:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
9862
БИЗНЕС
ЗАПРЕЩЕННЫЙ БИЗНЕС: ПОЧЕМУ В ЧЕХИИ НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ СОБРАННЫЕ ГРИБЫ
17:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1049
ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС СЭКОНОМИТЬ НА ЦИФРОВОЙ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ
20:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
2106
БИЗНЕС
ВОЛНА БАНКРОТСТВ КОМПАНИИ В ЧЕХИИ. САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 8 ЛЕТ
19:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
2820
БИЗНЕС
ЧЕШСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: РОСТ ЗАРПЛАТ НЕ РЕШАЕТ КАДРОВЫЙ ГОЛОД
11:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
1412
БИЗНЕС
ЕЕТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ: НОВАЯ ВЕРСИЯ ОБЕЩАЕТ МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ
13:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
3933
БИЗНЕС
ANO ПОДТВЕРДИЛА СВОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ ОБЕЩАНИЕ — В 2026 ГОДУ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВЫШЕНИЯ ВЗНОСОВ ПО СОЦСТРАХОВАНИЮ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ (OSVČ)
08:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1550
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ ЗАФИКСИРОВАНА КРУПНЕЙШАЯ ВСПЫШКА ГЕПАТИТА A С 1996 ГОДА
21:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1340
БИЗНЕС
ВЫСТАВКА В БРНО СТАЛА ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ВСЕЙ ОТРАСЛИ
13:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1750
БИЗНЕС
МЕНЬШЕ ПИВА, БОЛЬШЕ КОФЕ: КАК ПОГОДА УДАРИЛА ПО ДОХОДАМ ЧЕШСКИХ ЗАВЕДЕНИЙ
16:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1407
БИЗНЕС
HYUNDAI ГОТОВИТ В НОШОВИЦЕ ВЫПУСК БОЛЕЕ КРУПНОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
12:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1446
ЖИЗНЬ
КАК ВЕРНУТЬ КОЖЕ И НОГТЯМ ЗДОРОВЬЕ
10:59
2 ОКТЯБРЯ 2025
1785
ЖИЗНЬ
ЛЕТОМ ИНОСТРАНЦЫ В ЧЕХИИ ПОТРАТИЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ. НА ЕДУ, СТОМАТОЛОГИЮ И ПЛАСТИЧЕСКУЮ ХИРУРГИЮ
22:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
44365
ЖИЗНЬ
ОПРОС: 38% МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ЧЕХИИ СЧИТАЮТ, ЧТО НИКОГДА НЕ СМОГУТ ПРИОБРЕСТИ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ