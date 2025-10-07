Выставка в Брно стала платформой для перезагрузки всей отрасли

В нынешнем форуме принимают участие более 1300 компаний из 42 стран. Наибольшее число зарубежных экспонентов представляют Германию, Италию, Словакию и Швейцарию. Также ожидается значительное присутствие фирм из Китая и Японии.Главной темой выставки стали роботизация и цифровизация тяжелой промышленности с применением искусственного интеллекта. Эти решения призваны помочь компаниям найти новые направления для роста на фоне изменений в традиционном автомобильном секторе.