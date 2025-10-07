ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Выставка в Брно стала платформой для перезагрузки всей отрасли
7 октября 2025
21:00
392
В чешском городе Брно стартовал 66-й Международный машиностроительный форум. Мероприятие, которое продлится до 10 октября, объединило на одной площадке специализированные салоны, посвященные транспорту, логистике и экологическим технологиям.
Широкое международное участие
В нынешнем форуме принимают участие более 1300 компаний из 42 стран. Наибольшее число зарубежных экспонентов представляют Германию, Италию, Словакию и Швейцарию. Также ожидается значительное присутствие фирм из Китая и Японии.
Акцент на автоматизацию и новые рынки
Главной темой выставки стали роботизация и цифровизация тяжелой промышленности с применением искусственного интеллекта. Эти решения призваны помочь компаниям найти новые направления для роста на фоне изменений в традиционном автомобильном секторе.
В нынешнем форуме принимают участие более 1300 компаний из 42 стран. Наибольшее число зарубежных экспонентов представляют Германию, Италию, Словакию и Швейцарию. Также ожидается значительное присутствие фирм из Китая и Японии.
Акцент на автоматизацию и новые рынки
Главной темой выставки стали роботизация и цифровизация тяжелой промышленности с применением искусственного интеллекта. Эти решения призваны помочь компаниям найти новые направления для роста на фоне изменений в традиционном автомобильном секторе.
В рамках деловой программы, помимо традиционных мероприятий, представлены новые форматы, такие как специализированная экспозиция «Роботы 2025» и конференция для руководителей оборонной отрасли. Также впервые будут объявлены итоги конкурса «Менеджер года».
Билеты и подробности можно найти здесь.
Вот как проходила выставка в 2022-м году:
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1534
16:00
4 ОКТЯБРЯ 2025
1244
12:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1285
22:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
43509
19:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
4520
16:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
1097
11:30
1 ОКТЯБРЯ 2025
1475
11:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
4459
21:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
15651
19:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
2350
10:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
3379
12:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
3201
09:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
3462
22:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3195