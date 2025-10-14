ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Скандал вокруг чешского книжного сервиса Knihobot
14 октября 2025
21:00
363
Чешская писательница Нина Шпитальникова вызвала бурную дискуссию, призвав бойкотировать онлайн-платформу Knihobot. Поводом стало то, что сервис продавал её ограниченный тираж за четыре тысячи крон без разрешения автора и даже без ISBN. Компания объяснила завышенную цену работой алгоритма, который ориентируется на рыночные предложения.
Претензии к условиям труда
Помимо ценовой политики, под огонь критики попали рабочие условия в компании. Бывшие сотрудники жаловались на жёсткий контроль производительности при низкой оплате. Также появились сообщения о книгах, которые якобы хранятся под открытым небом на складских поддонах.
Реакция руководства
Глава Knihobot Доминик Газдош выступил с развёрнутым объяснением. Он подчеркнул, что предупреждает работников о напряжённом темпе, отметил гибкий график и дружелюбную атмосферу. При этом признал отдельные нарушения, включая случаи двенадцатичасовых смен несовершеннолетних.
