Скандал вокруг чешского книжного сервиса Knihobot

Новости и статьи
14 октября 2025
21:00
363
Чешская писательница Нина Шпитальникова вызвала бурную дискуссию, призвав бойкотировать онлайн-платформу Knihobot. Поводом стало то, что сервис продавал её ограниченный тираж за четыре тысячи крон без разрешения автора и даже без ISBN. Компания объяснила завышенную цену работой алгоритма, который ориентируется на рыночные предложения.


Претензии к условиям труда
Помимо ценовой политики, под огонь критики попали рабочие условия в компании. Бывшие сотрудники жаловались на жёсткий контроль производительности при низкой оплате. Также появились сообщения о книгах, которые якобы хранятся под открытым небом на складских поддонах.


Реакция руководства 
Глава Knihobot Доминик Газдош выступил с развёрнутым объяснением. Он подчеркнул, что предупреждает работников о напряжённом темпе, отметил гибкий график и дружелюбную атмосферу. При этом признал отдельные нарушения, включая случаи двенадцатичасовых смен несовершеннолетних.
книги магазины Чехия
