Скандал вокруг чешского книжного сервиса Knihobot

Новости и статьи 14 октября 2025 21:00 363

Чешская писательница Нина Шпитальникова вызвала бурную дискуссию, призвав бойкотировать онлайн-платформу Knihobot. Поводом стало то, что сервис продавал её ограниченный тираж за четыре тысячи крон без разрешения автора и даже без ISBN. Компания объяснила завышенную цену работой алгоритма, который ориентируется на рыночные предложения.