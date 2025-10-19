Снижение страховых взносов для самозанятых запланировано на 2026 год

Сроки реализации

Законопроект, скорее всего, не будет принят до конца этого года. Однако Шиллерова заверила, что если его утвердят в начале 2026 года, то снижение будет иметь обратную силу с января. Таким образом, предприниматели получат перерасчет или возврат излишне уплаченных сумм. При этом ставка в 35% от минимальной базы не будет повышаться и в последующие годы.





В то же время, правительство не планирует возвращать некоторые отмененные ранее налоговые льготы, такие как «детский вычет» или «скидка на студента». Шиллерова объяснила это сложным состоянием государственного бюджета, дефицит которого, по ее словам, оказался значительно выше заявленного предыдущим кабинетом. Снижение налогов будет постепенным и связано с улучшением их собираемости.