ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Снижение страховых взносов для самозанятых запланировано на 2026 год

Новости и статьи
19 октября 2025
15:00
319
Бывший и вероятный будущий министр финансов Чехии Алена Шиллерова подтвердила планы по снижению минимальных авансовых платежей по социальному страхованию для самозанятых. Вместо запланированного увеличения до 5720 крон взносы будут заморожены на уровне 5005 крон. Это выполнение предвыборного обещания её партии.
Сроки реализации
Законопроект, скорее всего, не будет принят до конца этого года. Однако Шиллерова заверила, что если его утвердят в начале 2026 года, то снижение будет иметь обратную силу с января. Таким образом, предприниматели получат перерасчет или возврат излишне уплаченных сумм. При этом ставка в 35% от минимальной базы не будет повышаться и в последующие годы.

В то же время, правительство не планирует возвращать некоторые отмененные ранее налоговые льготы, такие как «детский вычет» или «скидка на студента». Шиллерова объяснила это сложным состоянием государственного бюджета, дефицит которого, по ее словам, оказался значительно выше заявленного предыдущим кабинетом. Снижение налогов будет постепенным и связано с улучшением их собираемости. 
индивидуальный предприниматель Министерство финансов
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
1318
ЖИЗНЬ
ПОЛОВИНА ЧЕШСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НЕ ЗАВТРАКАЕТ, КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ПРИХОДИТ В ШКОЛУ БЕЗ ПЕРЕКУСА
11:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
1656
ЖИЗНЬ
АФИША КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕХИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ
10:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
1770
ЖИЗНЬ
КАК ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ И ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ПРАГЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ
11:42
16 ОКТЯБРЯ 2025
929
ЖИЗНЬ
АННА ВИЛЕНСКАЯ В ПРАГЕ. ТЕМА ЛЕКЦИИ: «ФИЗИКА МУЗЫКИ, ИЛИ ПОЧЕМУ НОТ СЕМЬ»
19:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1150
БИЗНЕС
ВОЗМОЖНЫЙ ЗАПРЕТ НА НОЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
16:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1269
БИЗНЕС
ZÁSILKOVNA ОТКРЫВАЕТ СВОЮ СЕТЬ ТОЧЕК ВЫДАЧИ Z-BOX ДЛЯ КОНКУРЕНТОВ
11:30
15 ОКТЯБРЯ 2025
1567
ЖИЗНЬ
20 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРАГИ
10:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1198
ЖИЗНЬ
РОГАНСКИЙ ОСТРОВ В ПРАГЕ ПРЕОБРАЗИТСЯ
21:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
2143
БИЗНЕС
СКАНДАЛ ВОКРУГ ЧЕШСКОГО КНИЖНОГО СЕРВИСА KNIHOBOT
20:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1894
БИЗНЕС
ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА: КАК ПРОГРАММА MOTORISTÉ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
17:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
2185
БИЗНЕС
СМАРТФОН ВМЕСТО КАССЫ: ЧТО ЖДЕТ ЧЕШСКИЙ БИЗНЕС
14:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1264
ЖИЗНЬ
В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ ДОЛНИ-ПОЧЕРНИЦЕ ПОЯВИЛИСЬ ЗУБРЫ: ОСКАР, ГРЕБЕЛЬ, ОНЕЛИНА И ОМЕГА
13:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1498
ЖИЗНЬ
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ЧЕХИЯ ПЕРЕЙДЕТ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
10:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1655
ЖИЗНЬ
ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. КРИПТОВАЛЮТА И НАЛОГИ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 15 ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА
18:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
2465
ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ В ЧЕХИИ, ЗА КОТОРЫЕ РОДИТЕЛИ ПЛАТЯТ СОТНИ ТЫСЯЧ КРОН?