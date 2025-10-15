ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Zásilkovna открывает свою сеть точек выдачи Z-box для конкурентов
15 октября 2025
16:00
482
Чешская компания Packeta, владелец крупнейшего в стране оператора точек приема и выдачи посылок Zásilkovna, начала предоставлять доступ к своей сети другим логистическим фирмам. Первым партнером, получившим возможность использовать около 6000 Z-box, стала служба доставки DPD. Ранее аналогичный шаг совершил и другой крупный игрок — онлайн-гигант Alza, открывший для сторонних перевозчиков свои Alzabox.
По словам руководства Packeta, такая мера является частью стратегии по устойчивому развитию инфраструктуры доставки. Компания намерена сократить избыточное дублирование, делая акцент на эффективном использовании уже существующих мощностей, а не на повсеместной установке новых боксов. Вся управленческая инфраструктура остается под контролем Packeta, а партнеры могут резервировать свободные ячейки через онлайн-систему.
Масштабы рынка
Общее количество таких точек в Чехии превышает 14 500 единиц. Packeta, основанная в 2010 году, является одним из ключевых игроков на рынке, обрабатывая миллионы посылок ежегодно и сотрудничая с десятками тысяч интернет-магазинов.
