Zásilkovna открывает свою сеть точек выдачи Z-box для конкурентов

По словам руководства Packeta, такая мера является частью стратегии по устойчивому развитию инфраструктуры доставки. Компания намерена сократить избыточное дублирование, делая акцент на эффективном использовании уже существующих мощностей, а не на повсеместной установке новых боксов. Вся управленческая инфраструктура остается под контролем Packeta, а партнеры могут резервировать свободные ячейки через онлайн-систему.





Масштабы рынка

Общее количество таких точек в Чехии превышает 14 500 единиц. Packeta, основанная в 2010 году, является одним из ключевых игроков на рынке, обрабатывая миллионы посылок ежегодно и сотрудничая с десятками тысяч Общее количество таких точек в Чехии превышает 14 500 единиц. Packeta, основанная в 2010 году, является одним из ключевых игроков на рынке, обрабатывая миллионы посылок ежегодно и сотрудничая с десятками тысяч интернет -магазинов.