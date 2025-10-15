ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Zásilkovna открывает свою сеть точек выдачи Z-box для конкурентов

Новости и статьи
15 октября 2025
16:00
482
Чешская компания Packeta, владелец крупнейшего в стране оператора точек приема и выдачи посылок Zásilkovna, начала предоставлять доступ к своей сети другим логистическим фирмам. Первым партнером, получившим возможность использовать около 6000 Z-box, стала служба доставки DPD. Ранее аналогичный шаг совершил и другой крупный игрок — онлайн-гигант Alza, открывший для сторонних перевозчиков свои Alzabox.
По словам руководства Packeta, такая мера является частью стратегии по устойчивому развитию инфраструктуры доставки. Компания намерена сократить избыточное дублирование, делая акцент на эффективном использовании уже существующих мощностей, а не на повсеместной установке новых боксов. Вся управленческая инфраструктура остается под контролем Packeta, а партнеры могут резервировать свободные ячейки через онлайн-систему.

Масштабы рынка
Общее количество таких точек в Чехии превышает 14 500 единиц. Packeta, основанная в 2010 году, является одним из ключевых игроков на рынке, обрабатывая миллионы посылок ежегодно и сотрудничая с десятками тысяч интернет-магазинов.
почта Чехия транспорт
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
238
БИЗНЕС
ВОЗМОЖНЫЙ ЗАПРЕТ НА НОЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
11:30
15 ОКТЯБРЯ 2025
748
ЖИЗНЬ
20 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРАГИ
21:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1712
БИЗНЕС
СКАНДАЛ ВОКРУГ ЧЕШСКОГО КНИЖНОГО СЕРВИСА KNIHOBOT
20:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1611
БИЗНЕС
ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА: КАК ПРОГРАММА MOTORISTÉ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
17:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1415
БИЗНЕС
СМАРТФОН ВМЕСТО КАССЫ: ЧТО ЖДЕТ ЧЕШСКИЙ БИЗНЕС
14:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1111
ЖИЗНЬ
В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ ДОЛНИ-ПОЧЕРНИЦЕ ПОЯВИЛИСЬ ЗУБРЫ: ОСКАР, ГРЕБЕЛЬ, ОНЕЛИНА И ОМЕГА
13:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1197
ЖИЗНЬ
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ЧЕХИЯ ПЕРЕЙДЕТ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
10:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1435
ЖИЗНЬ
ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. КРИПТОВАЛЮТА И НАЛОГИ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 15 ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА
18:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1801
ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ В ЧЕХИИ, ЗА КОТОРЫЕ РОДИТЕЛИ ПЛАТЯТ СОТНИ ТЫСЯЧ КРОН?
11:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
4076
БИЗНЕС
ЧЕХИЯ НЕ СПРАВИЛАСЬ С НОРМОЙ СБОРА ЭЛЕКТРООТХОДОВ
18:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
3817
БИЗНЕС
ЦИФРОВОЙ ПОРТРЕТ ЮНОГО ПОКОЛЕНИЯ ЧЕХИИ
13:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
3423
БИЗНЕС
В ЧЕХИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ ФАБРИКУ ПО РАЗРАБОТКЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
11:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
2212
БИЗНЕС
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЧЕШСКИХ ПЕДАГОГОВ, ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
20:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
25894
БИЗНЕС
ЗАПРЕЩЕННЫЙ БИЗНЕС: ПОЧЕМУ В ЧЕХИИ НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ СОБРАННЫЕ ГРИБЫ
17:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1578
ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС СЭКОНОМИТЬ НА ЦИФРОВОЙ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ