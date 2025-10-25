ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Собственные марки магазинов: не только ради экономии
25 октября 2025
17:00
827
Новая роль частных брендов.
В Чехии сложилась интересная тенденция: примерно в 10% товарных категорий частные марки торговых сетей стали дороже традиционных брендов производителей. Это касается таких продуктов, как сливочное масло, маргарин, яйца, туалетная бумага и соки. Несмотря на это, в целом частные марки остаются в среднем на 21% дешевле.
Изменение восприятия
Аналитики отмечают, что роль частных брендов трансформируется. Для потребителей они уже не просто самый дешевый вариант. Многие покупатели считают их качество сопоставимым или даже более высоким и готовы платить больше. Это способствует росту доли частных марок в выручке, которая сейчас достигла 28%.
Ценовые преимущества
Существуют и категории, где частные марки значительно выгоднее. Например, они могут быть дешевле традиционных брендов на четверть или даже наполовину в сегментах йогуртов, кофе, шоколада, пива и средств для стирки.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
1126
16:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2541
19:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
3545
17:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
2732
11:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
1663
19:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
1780
18:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
811
21:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1824
14:30
21 ОКТЯБРЯ 2025
2975
21:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1346
20:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1497
18:30
20 ОКТЯБРЯ 2025
2158
10:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1826
18:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
4917
15:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
2375