Собственные марки магазинов: не только ради экономии

В Чехии сложилась интересная тенденция: примерно в 10% товарных категорий частные марки торговых сетей стали дороже традиционных брендов производителей. Это касается таких продуктов, как сливочное масло, маргарин, яйца, туалетная бумага и соки. Несмотря на это, в целом частные марки остаются в среднем на 21% дешевле.





Изменение восприятия

Аналитики отмечают, что роль частных брендов трансформируется. Для потребителей они уже не просто самый дешевый вариант. Многие покупатели считают их качество сопоставимым или даже более высоким и готовы платить больше. Это способствует росту доли частных марок в выручке, которая сейчас достигла 28%.



Ценовые преимущества

Существуют и категории, где частные марки значительно выгоднее. Например, они могут быть дешевле традиционных брендов на четверть или даже наполовину в сегментах йогуртов, кофе, шоколада, пива и средств для стирки.