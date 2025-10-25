ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Собственные марки магазинов: не только ради экономии

Новости и статьи
25 октября 2025
17:00
827
Новая роль частных брендов.
В Чехии сложилась интересная тенденция: примерно в 10% товарных категорий частные марки торговых сетей стали дороже традиционных брендов производителей. Это касается таких продуктов, как сливочное масло, маргарин, яйца, туалетная бумага и соки. Несмотря на это, в целом частные марки остаются в среднем на 21% дешевле.

Изменение восприятия
Аналитики отмечают, что роль частных брендов трансформируется. Для потребителей они уже не просто самый дешевый вариант. Многие покупатели считают их качество сопоставимым или даже более высоким и готовы платить больше. Это способствует росту доли частных марок в выручке, которая сейчас достигла 28%.

Ценовые преимущества
Существуют и категории, где частные марки значительно выгоднее. Например, они могут быть дешевле традиционных брендов на четверть или даже наполовину в сегментах йогуртов, кофе, шоколада, пива и средств для стирки.
продукты Чехия скидки
