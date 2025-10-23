ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Кризис в KFC: молчание сети вызывает волну критики
23 октября 2025
17:00
1064
Чешские рестораны быстрого питания KFC столкнулись со шквалом негативной оценки после журналистских расследований о нарушениях в работе с куриным мясом. Репортажи указывали на проблемы со свежестью продукции и манипуляции с маркировками сроков годности.
Эксперты в области связей с общественностью отмечают, что оператор сети, компания AmRest, избрал неверную тактику, полностью отказавшись от комментариев. По мнению специалистов, такое молчание воспринимается потребителями как признание вины и усугубляет кризис доверия.
Аналитики считают, что для восстановления репутации KFC необходима максимальная открытость. Рекомендуется публично признать ошибки, продемонстрировать процессы контроля качества и пригласить СМИ в свои кухни. Прозрачность стала бы ключевым шагом к возвращению клиентов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
195
11:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
970
19:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
1465
18:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
706
21:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1699
14:30
21 ОКТЯБРЯ 2025
2730
21:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1283
20:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1399
18:30
20 ОКТЯБРЯ 2025
2040
10:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1768
18:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
4622
15:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
2302
12:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
1604
11:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
2026
11:42
16 ОКТЯБРЯ 2025
1041