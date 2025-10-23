Кризис в KFC: молчание сети вызывает волну критики

Чешские рестораны быстрого питания KFC столкнулись со шквалом негативной оценки после журналистских расследований о нарушениях в работе с куриным мясом. Репортажи указывали на проблемы со свежестью продукции и манипуляции с маркировками сроков годности.