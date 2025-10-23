ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Кризис в KFC: молчание сети вызывает волну критики

23 октября 2025
17:00
Чешские рестораны быстрого питания KFC столкнулись со шквалом негативной оценки после журналистских расследований о нарушениях в работе с куриным мясом. Репортажи указывали на проблемы со свежестью продукции и манипуляции с маркировками сроков годности.
Эксперты в области связей с общественностью отмечают, что оператор сети, компания AmRest, избрал неверную тактику, полностью отказавшись от комментариев. По мнению специалистов, такое молчание воспринимается потребителями как признание вины и усугубляет кризис доверия.

Аналитики считают, что для восстановления репутации KFC необходима максимальная открытость. Рекомендуется публично признать ошибки, продемонстрировать процессы контроля качества и пригласить СМИ в свои кухни. Прозрачность стала бы ключевым шагом к возвращению клиентов. 
Чехия рестораны
