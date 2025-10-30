ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Пожарные спасли черепаху из горящей квартиры в Праге
30 октября 2025
19:00
313
В среду поздним вечером пожарные столицы Чехии выехали на вызов в жилой многоквартирный дом в районе Черный Мост. Сообщение о задымлении поступило незадолго до 11 часов вечера.
Быстрое реагирование предотвратило серьезные последствия
Прибыв на улицу Смикова, спасатели обнаружили возгорание одежды в одной из комнат. Троим жильцам удалось самостоятельно покинуть помещение до приезда бригады. Пожарные оперативно ликвидировали пламя, провели проветривание здания и тщательную проверку на предмет скрытых очагов горения.
Представитель пожарной службы Мирослав Ржезач сообщил о необычной детали происшествия: во время операции бойцы обнаружили и вынесли из задымленной квартиры черепаху. Животное благополучно спасли. Никто из людей не пострадал. Работы на месте завершились примерно в 23:20, после чего пожарные покинули объект.
