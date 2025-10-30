Пожарные спасли черепаху из горящей квартиры в Праге

Новости и статьи 30 октября 2025 19:00 313

В среду поздним вечером пожарные столицы Чехии выехали на вызов в жилой многоквартирный дом в районе Черный Мост. Сообщение о задымлении поступило незадолго до 11 часов вечера.