Чешский центробанк, предположительно, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне

3 ноября 2025
19:00
450
Решение принимается на фоне инфляционных рисков.
По мнению финансовых аналитиков, Совет Чешского национального банка (ЧНБ) на предстоящем заседании в четверг сохранит ключевую процентную ставку на уровне 3,5%. Этот показатель остается неизменным с конца мая. Основной причиной такого решения называют сохраняющиеся инфляционные давления.


Эксперты полагают, что ставка останется без изменений как минимум до конца текущего года. На фоне быстрого экономического роста и действия проинфляционных факторов центральный банк считает стабильность ставок наиболее взвешенным подходом.

Будущая динамика будет зависеть от новых данных о росте ВВП и заработных плат, а также от экономической политики нового правительства. От решений центробанка зависят проценты по банковским вкладам и кредитам для населения и бизнеса. 
кредитование банки
