Чешский центробанк, предположительно, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне

По мнению финансовых аналитиков, Совет Чешского национального банка (ЧНБ) на предстоящем заседании в четверг сохранит ключевую процентную ставку на уровне 3,5%. Этот показатель остается неизменным с конца мая. Основной причиной такого решения называют сохраняющиеся инфляционные давления.







Эксперты полагают, что ставка останется без изменений как минимум до конца текущего года. На фоне быстрого экономического роста и действия проинфляционных факторов центральный банк считает стабильность ставок наиболее взвешенным подходом.



Будущая динамика будет зависеть от новых данных о росте ВВП и заработных плат, а также от экономической политики нового правительства. От решений центробанка зависят проценты по банковским вкладам и кредитам для населения и бизнеса.