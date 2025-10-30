Карлов университет выбирает нового ректора: пятеро претендентов на пост
30 октября 2025
16:30
236
В пятницу в Карловом университете состоятся выборы нового ректора. За должность борются пять кандидатов, включая действующего руководителя Милену Краличкову.
Среди соперников — химик-аналитик Йиржи Зима, возглавлявший естественно-научный факультет восемь лет, проректор по научной работе Ладислав Криштоуфек, специалист по кинантропологии Франтишек Захалка и геохимик Мартин Михалйевич.
Краличкова руководит вузом с 2022 года как первая женщина-ректор. Она выступает за модернизацию и цифровизацию университета, справедливую оплату труда и развитие инфраструктуры. Однако ее деятельность критиковали из-за задержек строительства кампуса и высоких зарплат руководства.
Кандидаты предлагают разные приоритеты: прозрачность управления, поддержку молодых ученых, развитие цифровых технологий, улучшение условий обучения и заботу о психическом здоровье студентов.
Новый ректор приступит к обязанностям в феврале 2026 года после утверждения президентом страны. Срок полномочий составляет четыре года. В Карловом университете, крупнейшем вузе Чехии с 17 факультетами, обучается около 53 000 студентов.
