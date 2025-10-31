ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ОБРАЗОВАНИЕ

Выбран новый ректор Карлова университета

31 октября 2025
Академический сенат старейшего вуза Чехии избрал нового руководителя. Им стал 69-летний аналитический химик Йиржи Зима, который обошел в голосовании действующего ректора Милену Краличкову. За Зиму проголосовали 40 сенаторов, за его соперницу — 27.
Йиржи Зима известен как ученый и бывший декан естественнонаучного факультета. Он намерен сосредоточиться на цифровизации, модернизации инфраструктуры и обеспечении равных условий для всех факультетов, уважая их автономию. Его цель — вывести университет на новый уровень развития.
Смена руководства
Четырехлетний мандат нового ректора начнется в феврале 2026 года после официального утверждения президентом страны Петром Павелом. Краличкова, первая женщина-ректор в истории вуза, поздравила победителя и пожелала ему успехов. 
