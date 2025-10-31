Выбран новый ректор Карлова университета

Йиржи Зима известен как ученый и бывший декан естественнонаучного факультета. Он намерен сосредоточиться на цифровизации, модернизации инфраструктуры и обеспечении равных условий для всех факультетов, уважая их автономию. Его цель — вывести университет на новый уровень развития.



Смена руководства

Четырехлетний мандат нового ректора начнется в феврале 2026 года после официального утверждения президентом страны Петром Павелом. Краличкова, первая женщина-ректор в истории вуза, поздравила победителя и пожелала ему успехов.