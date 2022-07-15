Как разумно тратить и накопить в условиях инфляции в Чехии? 5 рабочих советов

Инфляция в Чехии растёт, и можно задуматься о том, как разумно оптимизировать расходы, а в идеале и увеличить доходы всеми доступными способами. Мы подготовили полезный материал о том, как сохранить комфортный для себя уровень жизни.

1. Оптимизируем тарифы и подписки

Регулярные платежи незаметно съедают часть бюджета. Например, когда-то вы решили, что вам нужно платное приложение или чуть более дорогой тариф, но забыли об этом. Они до сих пор приносят вам ту пользу, на которую вы рассчитывали? Может есть бесплатный аналог, а все возможности тарифа вы попросту не используете? Настало время все проанализировать. Итак, на что стоит обратить внимание:

— Тарифы на телефон

Проверьте, точно ли вам выгоден тариф — сколько минут звонков, смс или гигабайт интернета вы потребляете. Если не все, то, возможно, правильнее будет перейти на тариф подешевле?

Возможно и обратное — например, каждый месяц вы избыточно расходуете интернет и доплачиваете суммы сверх тарифа. Тогда будет выгоднее перейти на тариф подороже, чтобы сэкономить на переплатах.

Позвоните в компанию и узнайте, могут ли они предложить вам что-то лучше. Часто у компаний бывают выгодные предложения для лояльных клиентов, которые пользуются их услугами много лет.

— Домашний интернет

Интернет-провайдер — не супруг/a, верность ему хранить необязательно! Посмотрите, какие конкуренты есть у поставщика интернета в вашем районе, а затем сравните скорость интернета и стоимость.

Задумайтесь, а нужен ли домашний интернет именно вам? Если у вас, к примеру, есть безлимитный интернет на телефоне и вы не хотите от него отказываться, то домашний интернет может оказаться просто лишней статьей расходов. Тем более, если большую часть времени вы проводите вне дома. Чтобы посмотреть фильм или поработать, интернет можно раздать с «мобильной точки доступа» в режиме модема, т.е. в учет стоимости тарифа за мобильный телефон.

— Комиссии банка

За обслуживание некоторых типов счётов банки снимают с клиентов от 20 чешских крон в месяц и выше. Если вы ведёте несколько счетов, то каждый месяц будет незаметно уходить мелкая сумма, которую вы бы могли потратить иначе.

Спросите в своем банке, можно ли перейти на бесплатный счёт и какие функции вы при этом потеряете, насколько это критично именно для вас?

В это же время, другие банки изначально предлагают бесплатное обслуживание счёта и открывают к нему, по желанию, сберегательный счёт. Таким образом, вы можете еще и получать небольшой приятный «бонус» в виде процента на остаток на сберегательном счету. Вместо того, чтобы эти деньги автоматически ежемесячно отдавать банку.

Обратите внимание на кешбэк. Например, некоторые банки предлагают постоянный кешбэк (регулярный возврат процента от покупки на ваш счёт) в супермаркетах, где вы и так регулярно закупаетесь. Зачем упускать такую возможность?

— Комиссии за денежные переводы домой

В это непростое время особенно важно помогать своим близким. Многие пересылают деньги из Чехии в Молдову, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и другие страны, используя банковский перевод. Таким образом отправители теряют время и деньги на невыгодном обменном курсе конвертации валют и высокой комиссии за услугу. Но можно использовать и другие решения. Например, сервис KoronaPay предлагает выгодные и быстрые онлайн-переводы без доплаты за скорость. В зависимости от страны получателя, отправить деньги можно сразу на карту или в ближайший пункт выдачи, куда человек может прийти лично и забрать наличные. Детальнее о том, как это сделать, мы писали в предыдущей статье.

Приложение для быстрого перевода денег KoronaPay

2.Оптимизируем расходы на ЖКХ, сохранив прежний комфорт

Если вы уже давно живёте в Чехии, то знаете, что раз в год приходит перерасчёт фактических трат на коммунальные услуги с прошлого года. Выходит, что если вы платили за коммуналку меньше, чем фактически расходовали, то эти деньги все равно придется доплатить, причем все сразу. 2023 год для многих может обернуться сюрпризом — цены на коммунальные услуги в Чехии за короткий период времени сильно выросли. К тому же, некоторые были вынуждены поселить у себя друзей и родственников, что увеличивает расходы на ЖКХ. О чем стоит задуматься уже сейчас?

— Экономим воду по-умному

Проведите ревизию сантехники — если обнаружились подтекающие краны, то не откладываем и чиним. О том, как разумно экономить воду, вы уже знаете, но есть еще одна хитрость. Купите аэратор на смеситель — это специальная насадка на кран, которая рассеивает струю воды. Аэратор позволит сэкономить много воды в то время, как вы выполняете привычные бытовые задачи.

Как выглядит аэратор Источник изображения

— Освещение

Замените обычные лампочки на энергосберегающие. Если есть возможность, то установите такие лампочки с датчиком движения — в первую очередь в местах, где реже всего бываете, и где выключение света не будет вас раздражать, когда вы заняты чем-то очень важным. Например, в коридоре. Помните, что датчики реагируют на движения и домашних животных. Если есть сомнения, что питомец не будет выводить из строя лампочку и заодно ваши нервы, то лучше датчики движения не вешать.

— Энергоёмкие бытовые приборы

Пересмотрите, сколько энергии потребляют старые приборы, которые давно бы пора заменить на новые версии с более высоким классом энергоэффективности (в идеале А+++). Не откладывайте и лучше вложитесь в новую технику, которая в перспективе сэкономит вам деньги на переплатах за электроэнергию.

— Сокращаем время работы бытовых приборов

Если есть привычка работать, учиться или убираться только при включенном телевизоре, то сейчас отличная возможность избавиться от неё. Во-первых, прекратится вечный гул в голове, во-вторых, вы, опять же, сэкономите.

Еще один совет — вынимать зарядки от ноутбуков и телефонов из розеток, когда приборы уже зарядились. Даже в спящем или выключенном режиме они все еще потребляют электроэнергию.

3. Продукты. Нужно больше планирования!

Вы знаете, что не стоит ходить в магазин голодным, чтобы не накупить ненужного, и брать с собой список, верно? Но вот несколько советов, чтобы питание дома оставалось разнообразным, но стоило меньше.

— Пользуйтесь морозилкой чаще

Если у вас маленький холодильник, то можно даже докупить отдельную морозилку — поверьте, эти деньги окупятся. Во-первых, мясо и рыбу теперь можно будет закупать заранее в больших количествах во время акций. Во-вторых, остатки зелени, овощей, пельменей и вареников теперь не пропадут — все можно заморозить и воспользоваться позже.

— Бесплатно собирайте овощи, ягоды и грибы в общественных местах

Не забывайте про сезонность продуктов! Есть целая карта, где показано где и что растет в Чехии и как туда добраться. Самое главное, что это все доступно для сбора совершенно бесплатно. Сбор грибов — также популярное занятие в Чехии, а для того, чтобы грибы занимали меньше места, их предварительно можно сварить или обжарить. И, конечно же, помните лайфхак про заморозку, описанный выше.

Карта бесплатного сбора ягод, фруктов, орехов и трав

— Превратите готовку в хобби

Если ходьба по магазину со списком кажется скучным занятием, а готовка вызывает скуку, то сделайте для себя «челлендж». Например, готовить три новых блюда в неделю. Открывайте для себя классические блюда из разных стран и пробуйте повторить на своей кухне. Так вы незаметно увлечете себя готовкой и приобретёте хобби, которое урегулирует ваше питание, позволит здорово сэкономить и порадует домашних.



4. Транспорт и досуг

Не стоит резко снижать затраты на развлечения — так есть большой риск почувствовать себя несчастным и спровоцировать «разгульный» срыв. Убирая что-то одно, не забудьте добавить более доступный способ это компенсировать и все равно порадовать себя.

На что можно обратить внимание при снижении трат?

Бесплатные мероприятия

В Чехии ежегодно проводится масса увлекательных мероприятий, среди которых есть бюджетные, а некоторые — и вовсе бесплатные. На Slevomat.cz можно встретить множество скидок на развлечения и подарки не только для взрослых, но и для детей.

Непомерно дорогой в обслуживании автомобиль

Постоянный ремонт старого авто тоже высасывает финансы. Задумайтесь о целесообразности того, чтобы каждый раз отдавать деньги за мойку, бензин, ремонт, смену шин, парковку, платные дороги, штрафы наконец. Машина может приносить доход — например, если использовать её для оказания услуг такси, но и износ её будет больше, а в ремонте она будет нуждаться чаще.

В летнее время можно разнообразить передвижение по городу велосипедом или даже электросамокатом. Это поможет проветрить голову, снизить стресс и сберечь окружающую среду. Всегда помните про шлем — в Чехии вы обязаны носить средства защиты.

Станьте ценителем винтажных вещей

Поход по винтажным магазинам и даже секонд-хендам уже давно в тренде. Если иметь терпение и азарт, то можно найти качественные вещи иногда в единственном экземпляре за приемлемые деньги. Открыть «охоту на винтаж» можно и онлайн, и это касается не только одежды. Например, дом можно обставить мебелью, найденной на сайте-барахолке.

Отпуск планируем заранее

Сэкономить можно даже на авиабилетах, но стоит планировать заранее. Например, сайт Skyscanner.ru предлагает полезный фильтр для поиска «Самый дешевый месяц». Исследуйте эту функцию, вы будете приятно удивлены!

Сайт Skyscanner.ru

Горящие туры

Если у вас есть возможность поехать в отпуск в любой момент, то отличная возможность — сидеть «на чемоданах» и мониторить при этом горящие туры. Туроператоры постоянно выкладывают срочные предложения, куда можно вылетать уже через день-два. Важно не забывать проверить условия въезда принимающей страны, чтобы вы успели подготовить все необходимые документы.

Косметика: смотрите стоимость поштучно за предмет гигиены, а не за всю пачку

Что касается гигиенических средств, смотрите цену не за «баночку» или пачку, а за 100 грамм, 1 литр или за одну штуку. Иногда выгоднее купить огромный бутылёк шампуня подороже, которого вам хватит на дольше. Кстати, соль для ванн, которая продается в косметических магазинах, можно найти дешевле оптом на сайтах для изготовителей косметики или даже на сайтах для закупки продуктов.



5. Дополнительные источники дохода

Возможность подзаработать всегда где-то рядом — возможно, у вас есть то, в чем нуждаются другие, будь то навык, ваше время или даже часть жилплощади.

Ревизия ненужных вещей

У вас есть отличные вещи, которые только пылятся и занимают место в шкафу? Сделайте приятно своему кошельку и жилому пространству — перепродайте их через чешский интернет-базар или группу в соцсети.

Принцип работает и в обратную сторону — если вам, например, нужна мебель, то дешевле перекупить её практически в новом состоянии у других интернет-пользователей.

Забавной традицией может стать и «своп-вечеринка». Это что-то вроде «гаражной» распродажи для соседей и друзей, но только у вас дома. Выложите все ненужные вещи, купите пару закусок и позовите всех заинтересованных. Можно просто обменяться вещами, а можно продавать за полцены, как вам будет удобнее!

Жилплощадь тоже может приносить доход

Если в квартире есть свободная комната, то за определенную плату туда можно поселить человека, в котором вы уверены. Эту же комнату можно предложить знакомым в качестве временного места хранения вещей.

Можно взять животное на передержку за определенную плату, но будьте осторожны, если квартира не ваша, а съемная. Обязательно уточните у арендодателя, можно ли вам держать дома животных, и убедитесь, что у вас будет достаточно времени совмещать такую подработку с работой или учёбой. Например, если вы работаете из дома, то животное не будет чувствовать себя одиноко и вы сможете обеспечить ему полноценный уход. Объявление можно подать с помощью Hlidacky.cz

Монетизируем навыки

Если вы мастер на все руки и готовы помогать соседям в свободное время, то можно зарегистрироваться на Supersoused.cz и время от времени брать мелкие заказы в соседних домах и квартирах. Если вы специалист в своей профессии, который на 99,9% хорошо разбирается в области, то рассмотрите заработок на удалённых консультациях.

Некоторые профессии позволяют брать и удалённые подработки. Например, репетиторство, переводы, дизайн и т.д. Зарегистрируйтесь на биржах фриланса или попробуйте искать заказчиков самостоятельно — возможно, вам даже понравится такой формат работы и вы рассмотрите своё дальнейшее развитие в сфере фриланса.

Выводы

Даже в нелёгкие времена можно приобретать опыт и новые навыки распоряжения финансами. Сейчас представлена отличная возможность пересмотреть свои траты и вынести важные и ценные уроки, которые научат не только считать, но и приумножать доход. Мы желаем вам, чтобы решение финансовых вопросов дарило вам и вашим близким только радость!