Комплексное страхование иностранцев PVZP в Чехии — как избежать проблем

Почему комплексная страховка в Чехии не менее важна, чем все остальные документы, которые вы собираете для получения визы или продления ВНЖ? Сколько она стоит и где ее можно оформить?

Чтобы получить свою первую долгосрочную визу или продлить текущий тип пребывания, нужна страховка. Если вы не гражданин ЕС или не близкий родственник гражданина ЕС, то вам потребуется комплексная страховка.

Какую страховку покупать? По сути, выбор невелик

Со 2 августа 2021 года в Чехии фактически действует монополия коммерческой страховой компании PVZP, которая является дочерним продуктом VZP, где страхуются сами чехи.

Изменения от 2.8.2021 в Законе 326/199 Sb. "Zákon o pobytu cizinců"

Есть много точек зрения, почему сложилась такая ситуация. Однако факт остается фактом: PVZP сейчас единственная коммерческая страховка, которая признается Департаментом по предоставлению убежища и миграционной политике Министерства внутренних дел Чехии.

Это значит, что если вам нужно получить свою первую долгосрочную визу или продлить текущий тип пребывания — это и студенты, и предприниматели, и те, кто, например, переходит с одного места работы на другое (в промежуток госстрахование не действует), то вам нужна PVZP.

Самая дорогая, но самая качественная страховка

Волна возмущения иностранцев после введения монополии была понятна: у кого-то стоимость ежегодного страхования подскочила до 50% и выше. Сэкономили, пожалуй, только те, кто купил старую страховку на несколько лет вперед, но и она рано или поздно закончится, так что придется покупать страховку компании PVZP. Это расходы, которые неминуемо придется запланировать.

Сколько стоит страховка PVZP?

Таблица стоимости от нашего страхового специалиста Оксаны Мансуровой

На какой период ее стоит покупать?

Максимальный срок, на который можно приобрести страховку, — 5 лет, а минимальный — 4 месяца. Впрочем, если есть возможность, всегда стоит заключать контракт на максимально долгий срок. Во-первых, так вы больше защищены с медицинской точки зрения. Если у человека вдруг появится заболевание, то его будут лечить, пока длится текущая страховка. При приобретении дальнейшей страховки (а любое якобы «продление» — это на самом деле новый контракт, даже если вы остаетесь у той же страховой) эта хроническая болезнь уже лечиться не будет. По крайней мере это точно не будет стоить столько же, сколько вы платили до постановки диагноза.

Во-вторых, так вы увеличиваете свои шансы получения визы/ВНЖ. Срок разрешения для любого типа пребывания всегда ограничивается сроком страховки. То есть, если вы получаете визу предпринимателя, максимально возможный срок которой 2 года, а страховка у вас на 4 месяца, то, будьте уверены, ВНЖ вам урежут.

Вы боитесь, что купите страховку на 2–5 лет, а она вам не понадобится

«Хорошо, — говорите вы. — Допустим, я послушаю ваш совет и куплю страховку на 2, 3 года или даже на 5 лет. А вдруг я получу ПМЖ и мне уже понадобится не коммерческая страховка для иностранцев, а VZP?»

Не все это знают, но стоимость страховки можно вернуть!

Например, как только вы получили ПМЖ и зарегистрировались в VZP, вы можете составить со своим агентом бланк расторжения договора. Для этого нужно принести подтверждение о регистрации в VZP и карточку страхования PVZP. В зависимости от того, пользовались вы страховкой или нет, вам посчитают сумму возврата средств за вычетом 20% за расторжение договора.

В чем же плюсы комплексного страхования PVZP?

PVZP принимает большое количество клиник и врачей. Там где нет договора, вас примут с оплатой, после чего вы получите возврат. Больше ни в одном месте ни один зубной и один ни один гинеколог не скажет вам, что с вашей страховой он не сотрудничает. А такое частенько случалось с прошлыми дешевыми страховками, когда пациентам отказывали в обслуживании. Самая широкая сеть покрытия врачей и клиник. Но звонить в службу ассистенции все равно надо! Об этом мы писали в прошлой статье. По страховке PVZP в ассистенции вам обязаны предоставить список ближайших врачей в зависимости от места жительства. За рецептурные лекарства вы заплатите ровно столько же, сколько чехи с аналогичной государственной страховкой. Время от времени появляются специальные акции. Есть графа «надстандарт» — это сумма, которая выделяется вам на расходы, связанные со здоровьем, например витамины или контрацептивы.

Где купить такую страховку, если вы не знаете чешского?

Можно пойти напрямую в страховую, а можно обратиться к страховому агенту. На самом деле выигрыш от обращения непосредственно в страховую компанию невелик, точнее, его нет.

А вот если подобрать хорошего страхового агента, вы снимете с себя половину головной боли, связанной с оформлением страховки, а также со всеми процессами, которые возникают во время ее использования или даже расторжения страхового договора.

Во-первых, нет разницы в цене. Страховой агент обязан продавать комплексную страховку PVZP по такой же цене, как сама страховая. Он получит вознаграждение от PVZP, а вы (совершенно бесплатно) — надежное связующее звено между собой и страховой.

Во-вторых, он расскажет все нюансы. Со страховым агентом можно договориться и об оформлении в выходной или праздничный день, в отличие от обычного сотрудника отделения страховой компании.

В-третьих, страховой агент становится вашими глазами и руками в мире страхования и возмещения средств, и вы не тратите весь выходной день, пытаясь найти в интернете нужного врача.

Как выбрать страхового агента

Лучше всего выбирать страхового агента по отзывам и спектру услуг, который он предоставляет. Здесь важно, чтобы он внушал вам доверие и снимал с вас как можно больше проблем. Например, наш эксперт по страхованию Оксана Мансурова предлагает клиентам максимальные выгоды при минимальных усилиях со стороны клиента:

Оформление в тот же день Выезд на дом для оформления при предварительной договоренности Все виды консультаций даже для тех, кто не является ее клиентом

«Хороший страховой агент, по крайней мере планка, который мы стараемся соответствовать, — это ваше надежное плечо и рука помощи в экстренных ситуациях. Быть на связи круглые сутки, позвонить для вас в ассистенцию, подобрать врача, заполнить бланк на возврат средств за рецептурные лекарства, вызвать вам скорую и даже приехать к вам лично — это далеко не полный перечень услуг, который мы предоставляем клиенту, — говорит Оксана Мансурова. — Порой обращаются с просьбой ускорить прием к врачу, и мы помогаем даже с этим».

Страховой агент подскажет вам самые выгодные условия в зависимости от вашей ситуации. Он должен уметь понимать медицинские потребности клиента и выстраивать коммуникацию со службой ассистенции страховой компании.

Как заключить договор на комплексное страхование клиенту, у которого есть хроническое заболевание?

Обо всех болезнях лучше говорить честно, откровенно и сразу — от этого зависит стоимость вашей страховки, если вы хотите, чтобы она покрывала лечение этой болезни. Если не хотите повышать цену, то можно договориться, чтобы стоимость страховки была обычной, а болезнь занести в исключение. Естественно, в таком случае вы понесете все расходы самостоятельно.



Подведем итоги:

– Кому нужно комплексное страхование? Абсолютно всем иностранцам, кто не является гражданином другой страны ЕС или близким родственником гражданина ЕС, кто не трудоустроен на HPP и не обладает страховкой VZP, покрываемой работодателем.

– На какой срок? На всю длительность ваших визы/ВНЖ и дольше.

– Что будет, если не приобрести комплексное страхование?

Во-первых, вы не сможете собрать документы, нужные для получения визы или ВНЖ, так как страховка — обязательный пункт. Во-вторых, если вы хоть день пробудете на территории Чехии без страхования (и без страхования от работодателя), есть большой риск получить штраф.

– Если хотите оформить страхование быстро (онлайн или в офисе в Праге) и не ошибиться с типом страхования, вам поможет специалист с 10-летним стажем в области страхования Оксана Мансурова (+420 776 775 595).