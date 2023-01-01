17 полезных привычек, которым нам стоит поучиться у чехов

Действия порождают привычку. Привычка закаляет характер. Характер творит судьбу.

У каждой нации есть свои полезные и вредные привычки. А какие привычки было бы полезно позаимствовать у чехов?

Смотреть кино на иностранном языке

Если вы пойдете на зарубежный фильм в Праге, не удивляйтесь, что его не переозвучили с английского на чешский. Чехам хватает субтитров на родном языке. Большинство их них (особенно из молодого поколения) хорошо говорят на английском: в чешских библиотеках много книг на иностранных языках, и в школах преподают язык на высоком уровне. Возможно, это связано с частыми контактами с другими странами ЕС, а также с наличием в стране множества преподавателей — носителей языка.

Однако даже если вы не в Чехии или у вас нет подобного культурного контекста — прослушивание подкастов, просмотр фильмов и роликов YouTube на оригинальном языке поможет вам быстрее достичь результатов.

Часто бывать на свежем воздухе

На выходных чехи или выбираются в чешские рестораны — «господы», или на природу, но точно не сидят дома. Отдых на природе особенно популярен у семей и имеет массу преимуществ.

Улучшение здоровья: отдых на свежем воздухе насыщает организм кислородом, повышает иммунитет и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

Снятие стресса: природа действует на организм успокаивающе, снижает уровень адреналина. Природа также помогает снизить уровень усталости, улучшить концентрацию и способствует процессу обучения.

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Страховаться «от глупости» и покупать прочие виды страховок

Чехи хорошо понимают, что в бедность людей толкают неожиданные ситуации, которые трудно предвидеть. Это, например, потеря кормильца в семье, несчастные случаи, катастрофы (вспомните торнадо в Моравии или потоп в Праге), пожары и т. д. Поэтому каждый чех привык с детства иметь страховку на все случаи жизни. Почему так?

Во-первых, система возмещения в Чехии надежна, работает исправно и слаженно. Главное — четко понимать, что покрывает страховка, еще перед покупкой. Иностранцев в Чехии по этому вопросу консультирует Оксана Мансурова, она же помогает потом получить возмещение и общаться со страховой.

Во-вторых, чехи совсем не любят неожиданные расходы — например, если они потеряют наушники или разобьют в гостях зеркало. На такие случаи существуют страховки, и стоят они копейки.

Одна из тех, о которых вы вряд ли слышали, — страховка «от глупости». Это лучший способ «позаботиться о других», так как страховка покрывает вред, который вы случайно нанесете имуществу другого человека. Есть вы чувствуете, что немного рассеяны, то такую страховку приобрести определенно стоит.

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«Всех, кто приобретет страховку “от глупости” до 8-го числа включительно, угостим шампанским в нашем офисе в Праге», — говорит Оксана Мансурова и поздравляет женщин с наступающим праздником. Приобрести страховку можно по адресу: Václavské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, офис №329 (вход с улицы Jindřišská 2).

Пользоваться скидками и дисконтными картами

Чехи любят получать скидки и экономить деньги. Существуют различные программы лояльности, которые позволяют чехам получать бонусы за покупки. Например, многие банки предлагают клиентам скидки при оплате счетов или при использовании банковских карт.

В целом можно сказать, что чехи относятся к скидкам положительно и активно используют возможности для экономии денег: кешбэки, агрегаторы сравнения цен, приложения с программами лояльности. Чешские банки периодически проводят акции для новых клиентов, предлагая финансовые бонусы за открытие счета.

В некоторых случаях это превращается во что-то вроде негласного национального спорта. Не стоит впадать в крайности, но полезно изучить сервисы, которыми вы и так пользуетесь, чтобы не упускать возможности экономии. А потом побаловать себя приятными покупками или отложить то, что получится сэкономить.

Заниматься спортом

Чехи любят заниматься спортом, и это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, в Чехии существует культура отдыха на природе и интересного досуга. Во-вторых, в Чехии развита инфраструктура для занятий спортом. В больших городах есть много парков, спортивных площадок, бассейнов и тренажерных залов, где люди могут заниматься физическими упражнениями и спортом.

Многие люди занимаются спортом с друзьями или семьей, и это становится для них способом не только укрепить здоровье, но и приятно пообщаться.

Это могут быть футбол, хоккей, теннис, баскетбол, волейбол, а также езда на велосипеде и пешие прогулки. Многие занимаются йогой, пилатесом и другими видами фитнеса.

Внимательно изучать состав косметики при покупке

В Чехии, как и в Европе целом, людей беспокоит состав косметики и то, как она была произведена. Например, в ЕС запрещено тестировать косметику на животных. Также в Чехии очень активно поддерживают своих производителей — например, бренды Manufaktura и Rior.

В целом на улицах в утреннее и дневное время редко можно встретить женщину в полном макияже. Чешки предпочитают тратить деньги на уходовую и иногда аптечную косметику.

Любить холод

Закаливание — распространенная практика в Чехии, особенно среди людей, которые заботятся о своем здоровье и хотят укрепить иммунитет.

Один из самых распространенных способов закаливания в Чехии — купание в холодной воде. Правда из-за изменений климата многие «моржи» стали жаловаться, что им приходится плавать в слишком теплой воде даже зимой.

Однако существует множество специализированных бассейнов и саун, которые предлагают ледяную купель или обливание холодной водой из ведра после сауны.

Кроме того, некоторые люди практикуют закаливание через дыхательные упражнения, например, с помощью метода Вима Хофа. Этот метод включает в себя дыхательные техники и погружение в ледяную воду, и его приверженцы считают, что он помогает укрепить иммунную систему и улучшить физическую выносливость.

Закаливание может включать прогулки на свежем воздухе в холодную погоду и отказ от перетапливания жилых помещений в осеннее и зимнее время.

Не отвечать коллегам вне рабочего времени

Встать и уйти с рабочего места ровно в ту минуту, когда рабочий день окончен, — обычная практика в Чехии. Тем более, никто не будет обижаться, если вы не отвечаете в рабочем чате поздно вечером или в свой выходной день. Для одних это покажется безразличием и наплевательским отношением к работе, для других — отстаиваем личных границ и правильным распределением жизненных приоритетов, когда личная жизнь так же важна, как и рабочая.

В целом такая привычка снижает уровень тревожности и помогает более качественно восстанавливать силы для новых свершений.

Активно путешествовать по родной стране

Многие чехи любят путешествовать по Чехии, и это связано с несколькими причинами.

Во-первых, Чехия — очень красивая страна с богатой историей и культурным наследием, и многие чехи гордятся своей родиной и хотят узнать больше о ее достопримечательностях.

Во-вторых, путешествия по Чехии здорово подходят тем, кто предпочитает активный образ жизни и любит природу. В Чехии есть множество парков, заповедников и городских скверов, которые подходят для прогулок, пикников и других видов активного отдыха.

Вот некоторые из наиболее популярных городов для путешествий в Чехии:

Прага, столица Чехии, — это один из самых красивых и популярных городов в Европе. Здесь можно посетить множество достопримечательностей, таких как Пражский Град, Староместская площадь, Карлов мост и др.

Карловы Вары, известный курортный город в западной части Чехии. Он славится своими термальными источниками и красивой архитектурой.

Кутна-Гора, город-музей и одно из наиболее популярных туристических мест в Чехии. Здесь можно увидеть множество исторических зданий и памятников, таких как собор Святого Варфоломея, Каменный дом и многие другие.

Чески-Крумлов, красивый средневековый город на юге Чехии. Он славится своей архитектурой, узкими улочками и романтической атмосферой.

Кроме того, в Чехии есть множество других городов и мест, которые стоит посетить, и выбор зависит от предпочтений туриста.

Перед домом в Чехии можно встретить как минимум три контейнера для сортировки: общий, для бумаги и для пластика. По запросу иногда устанавливают и контейнеры для биоотходов, а если прогуляться по району, обязательно найдутся контейнеры для сортировки металла, тетрапаков, цветного и белого стекла и т. д.

Помогать животным

Несмотря на то, что многие животные все же страдают от человеческой жестокости, чешская общественность и законодательство строго наказывают обидчиков, если их находят. Например, для чеха считается нормальным сделать замечание человеку, который бьет свою собаку, и даже вызвать полицию. Известен случай, когда человек не смог пройти мимо мяукающей коробки у мусорного бака и помог вызволить кота.

Не спускают с рук и жестокое отношение к более мелким питомцам, например к птицам и грызунам. В Чехии даже существует организация «Кролики и другие грызуны в беде», которая подбирает, вылечивает брошенных животных и устраивает их к новым, намного более отвестственным людям.

Оставлять номер телефона на машине при парковке в неудобном месте

Даже если чех отошел всего на час, хорошим тоном считается оставить номер телефона на случай, если машина будет мешать кому-то выехать. Стоит отметить, что с теми, кто паркуется в неположенных местах, не церемонятся. Например, если легковое авто остановилось на автобусной остановке, чтобы подобрать пассажира, автобус, которому оно мешает, будет сигналить. Или же показательно встанет посреди дороги, блокируя проезд остальным машинам, а в некоторых случаях проедет мимо остановки. И это не говоря о больших штрафах за такие нарушения.

Не игнорировать проблемы в инфраструктуре родного города

Если кто-то регулярно курит в подъезде или мусорит, чехи как минимум разместят объявление о нарушении или обратятся к главному по дому. Они не будут молчать и о том, что мусор не вывозился уже неделю или что лестница у дома пришла в негодность. Даже если вы живете не в Чехии, всегда полезно дать знать властям, что необходимо исправить, и добиваться этого.

Не стесняться приносить еду с собой в контейнере

Есть принесенное из дома не считается чем-то зазорным. Чехи видят в этом много плюсов:

Экономия денег: принося еду с собой в контейнерах, вы можете сэкономить на питании в кафе или ресторане.

Здоровое питание: вы можете контролировать качество и количество продуктов, что важно для тех, кто следит за своим здоровьем и питанием.

Экономия времени: поход на обед может занять много времени, особенно если ваше рабочее место находится далеко от ресторанов или кафе.

Сохранение природы: специальные контейнеры для еды могут уменьшить использование одноразовой пластиковой тары, что положительно сказывается на окружающей среде.

Комфорт: принося еду с собой, вы заранее выбираете пищу, которая вам нравится, не выискивая в меню ресторана что-то «не такое жирное».

Уметь находить радость в маленьких вещах

Чехи и европейцы в общем стараются не утрачивать вкус к жизни и находить счастье даже в маленьких, порой незначительных вещах (это относится даже к зажиточным чехам, так что не стоит говорить, что это популярно из-за простоты или дешевизны). Например, чехам поднимают настроение такие вещи, как:

– прогулка и игра в мяч с собакой;

– поездка на велосипеде по парку;

– стакан с прохладной газировкой, «малиновкой» или «кофолой», летом и горячий «сваржак» осенью и зимой;

– просмотр любимого фильма с семьей;

– выбор и покупка свежих овощей в субботу утром на местном рынке и другое.

Не спешить

Некоторые иностранцы жалуются на неторопливый ритм чехов. Действительно, в метро Нью-Йорка, Киева или Москвы вероятность встретить человека, опаздывающего и бегущего, гораздо выше. Чехи в общей массе двигаются более размеренно и смотрят на спешащих иностранцев как Алиса на убегающего кролика из сказки.

Размеренное планирование дня — способ меньше нервничать и, соответственно, улучшить свое здоровье. Справедливости ради стоит отметить, что чехам это делать легче, так как расписание общественного транспорта очень точное и автобусы/трамваи/метро опаздывают редко и незначительно.

Предпочитать собственное чувство комфорта оценке других

Терпеть неудобное узкое платье, высокие каблуки, из-за которых болят ноги, или прическу, которую в снег или дождь нельзя прикрыть шапкой, — для чешек в большинстве своем не вариант.

Мужчины в Чехии тоже не склонны приобретать тесные костюмы и экономить на удобной обуви — лучше уж кроссовки!

И действительно, модельная обувь может вызвать боли в стопах, особенно если в ней недостаточно поддержки или она неправильно сидит на ноге, а неудобное платье мешает свободно дышать.

Делитесь в комментариях, чему вас научила Чехия!



Заметим, что это лишь собирательный образ, а значит, данные привычки знакомы большинству чехов, но не всем абсолютно.



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