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Активистский террор или когда закончится блокировка магистралей в центре Праги?

Активистский террор или когда закончится блокировка магистралей в центре Праги?

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Новости 420on
30 марта
08:57
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​Радикальный климатический активизм — это экстремизм, которому должно противостоять основное общество, пишет обозреватель Роберт Трошка.
Фото: Poslední Generace 30 PRO PRAHU

Активистский террор или когда закончится блокировка магистралей в центре Праги?

В последние несколько дней пражские водители ощутили на себе блокирование пражских магистралей климатическими радикалами, требующими введения ограничения скорости 30 км/ч по всему городу. Разумеется, это было не в первый раз. Мейнстримные серверы представляли этих радикалов как «активистов». 

Поддержка левого экстремизма в мэрии Праги?

В настоящее время мэрия Праги находится под руководством коалиции, в которую входят ODS, Народная партия, Top 09, STAN и Пираты. Удивительно, что, в частности, ODS терпимо относится к этой форме левого экстремизма. К сожалению, полиция не может запретить этим радикальным активистам выйти на главную магистраль, потому что марш по магистрали объявлен как обычная демонстрация. 

Очень показательно заявление одного из пражских представителей группы Praha sobě, выступающего за введение ограничения скорости 30 км/час по всему городу: "Если посмотреть на другие страны, то Париж, Брюссель, Амстердам делают это, и это работает". 

"30 километров в час - это не желание навредить водителям автомобилей, это также желание сделать город более доступным для людей, которые ходят пешком или ездят на велосипеде", - добавил пражский советник.

Обратите внимание, как советник демагогически противопоставляет пешеходов и автомобилистов. Классический марксистский способ раскола вместо взаимного уважения и понимания. 

Я бы просто спросил товарища советника, чем автомобили на главной дороге мешают пешеходам? И только потому, что крайне левый политик, избранный мэром Парижа, вместе с другими левыми в этом мегаполисе настаивал на 30 км/ч, поэтому мы должны безропотно принять такую меру?

Общие велосипеды, общественный транспорт и электросамокаты как полноценная замена автомобилю

Заменой автомобилю, по мнению климатических радикалов, должно стать использование массового транспорта, аренда велосипедов и электромобилей. Не будем забывать и о электросамокатов, которые очень популярны среди активистов. В случае настойчивых сторонников индивидуального транспорта, автомобиль должен быть разрешен, но, опять же, только аренда, желательно с ограничением в 30 км/ч, где жильцы должны будут платить за каждый километр в дополнение к топливу, простите, электричеству, потому что мы прогрессивные. Таково прекрасное видение прогрессивного совместного транспорта, который должен представлять собой "полноценную" альтернативу индивидуальному автомобильному транспорту.

Само собой разумеется, не обсуждается ни тот факт, что невозможно ездить со скоростью гусеницы 30 км/ч, ни тот простой факт, что введение такого ограничения скорости вызовет непропорционально большую загруженность дорог в Праге с растущими пробками. На самом деле, требование законодательно закрепить 30 км/ч в городах - это очередная экстремистская атака на движение легковых автомобилей. 

Как раз наоборот, на пражских дорогах и других участках, где нет пешеходов, следует разрешить 80 км/час и 100 км/ч на внутренней кольцевой дороге. 

Тоталитарное движение никогда не выступало за индивидуальный автотранспорт

А что думают сами экстремисты? Они объявили, что планируют продолжать свои протесты до тех пор, пока не убедят мэрию Праги ввести повсеместное снижение ограничения скорости до 30 км/час. Будет интересно посмотреть, как далеко они намерены зайти в своих "убеждениях". Их "методы убеждения" в некотором смысле напоминают принудительные действия готвальдовских коммунистов до 1948 года. 

Тоталитарные режимы, по своей природе, всегда ограничивали или прямо запрещали индивидуальный автотранспорт. Сегодня мало кто знает, что после февральского переворота 1948 года индивидуальный транспорт оказался не в фаворе. Свободный обмен идеями и свобода передвижения всегда были проблемой для тоталитаристов любого цвета кожи. Не заблуждайтесь, радикальный климатический активизм - это откровенный экстремизм, которому должно противостоять основное общество.

Источник: blogosvet.cz

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