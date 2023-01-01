Петр Павел раскритиковал правительство: оно закрывает почтовые отделения при отсутствии цифровизации

Президент также хочет, чтобы премьер начал решать вопрос о том, как его правительство воспринимается обществом. «Я хочу услышать, что он намерен с этим делать. Согласно последним опросам, 60% населения воспринимают правительство негативно и только около 29% — позитивно», — сказал Павел.

Во время своего визита в Либерецкий край президент заявил, что правительственные политики должны больше объяснять народу непопулярные шаги, которые правительство хочет предпринять. Петр Павел раскритиковал правительство Петра Фиалы (ODS) за неконцептуальный подход к сокращению филиалов финансовых органов и Чешской почты, и это без завершенной цифровизации.

"Это решение основано на сложности государственного управления, а также на предположении, что все общество и государство достаточно оцифрованы, чтобы иметь возможность управлять многими задачами онлайн. Но тут выясняется, что в некоторых регионах до сих пор нет интернета, сигнала или надлежащего подключения", - сказал Павел после дебатов с мэрами из региона Фридлант.

Он сказал, что он планирует обсудить дальнейшие предложения с премьер-министром Фиалой на 2 мая.

Как следует из карты Министерства промышленности и торговли, по всей Чехии еще много мест с недостаточным покрытием. Большинство из них находится в Карловарском крае, но они есть в других регионах Чехии, включая Среднечешский край. С другой стороны, максимально возможное подключение - это удел крупных городов и нескольких регионов.

Оцифровка - это давний вопрос, который обсуждался предыдущими правительствами. В нынешнем правительстве эту задачу взял на себя вице-премьер Иван Бартош, который также является министром регионального развития и должен быть своего рода "министром цифровизации".

Перед встречей с Фиалой Павел встретится с заместителем премьер-министра, министром труда и социальных дел Марианом Юречкой, а также с представителями Союза городов и муниципалитетов и Ассоциации регионов. Речь пойдет о взаимном общении, также его будет интересовать, насколько обязательным является закрытие филиалов почтовых отделений и финансовых отделений и можно ли еще будет вмешаться в этот процесс.

Почему цифровизация не работает

Об идеале, когда по офисам госорганов перемещаются данные, а не люди, в Чешской Республике говорят уже несколько десятилетий. Но реальность все еще отличается. Сейчас политические разногласия мешают запуску сильного электронного правительства.

Павел также хочет подтолкнуть премьер-министра к тому, чтобы он начал решать вопрос о том, как его правительство воспринимается обществом. "Я хочу услышать, что он намерен с этим делать. Согласно последним опросам, 60% населения воспринимают правительство негативно и только около 29% - позитивно".

Он добавил, что правительство должно больше объяснять людям. "Правительство вынуждено предпринимать очень непопулярные шаги. Премьер-министр говорит о том, что у них хватит смелости их принять. Мужество - это одно, но самое главное - объяснить людям, почему правительство вынуждено пойти на эти шаги и почему это правильно", - сказал президент.

В последние недели общественность негативно воспринимала дискуссии о возможном продлении пенсионного возраста или повышении налогов. Представители кабинета министров заявили, что обе темы являются лишь рабочими версиями для обсуждения.

Споры, особенно среди пожилых людей, вызвала и поправка к пенсионному законодательству, уменьшающая размер индексации пенсий, которая, как ожидается, произойдет этим летом.

Источник: seznamzpravy.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook