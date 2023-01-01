5 случаев ДТП в Чехии, когда страховая не оплачивает ущерб. Что предпринять?

Оксана Мансурова, эксперт по страхованию иностранцев в Чехии, рассказала про 5 случаев, когда страховая компания может отказать в выплатах по страховке. В связи с этим она как опытный страховой агент дает 5 ценных советов, как все же получить деньги.

Очень много водителей считают, что, если заключить договор обязательного страхования или купить страховой полис на случай аварии, все будет в порядке. Однако иногда наступает вроде бы страховой случай, а страховая компания уходит в отказ. Здесь речь не идет о каких-то уникальных, редких ситуациях, что подтверждают многочисленные жалобы водителей, которые обращаются к Оксане за помощью. Итак, представляем вашему вниманию 5 случаев, когда страховая компания может отказать в выплатах по страховке. Читайте и запоминайте, как можно избежать таких неприятностей.

1. Страховая компания не признает своего клиента виновником происшествия

Если виновник аварии не сообщит о происшествии в свою страховую компанию, несмотря на то, что он обещал вам это сделать, у вас будут проблемы с возмещением ущерба. Страховая компания откажется признать аварийную ситуацию, если ее виновник сам о ней не расскажет. Может даже быть так, что он сообщит, будто он ни в чем не виноват. Как поступать в таком случае?

Пример: После ДТП виновник посыпает голову пеплом, признает собственную вину, однако очень сильно куда-то торопится. Он оперативно составляет с вами протокол и обещает, что прямо завтра отнесет его в свою страховую компанию. Позже выясняется, что виновник этого не сделал, а на призывы своей страховой компании не отреагировал.

Совет: Единственной защитой в таком случае может быть следующее действие: на месте ДТП (здесь и сейчас!) вы просите виновника аварии позвонить в страховую компанию и признать собственную вину. Только так вы сможете получить возмещение ущерба.

2. ДТП вне признаваемых дорожных коммуникаций

Обязательное страхование действительно только тогда, когда вы перемещаетесь на транспортном средстве или находитесь на территории, признаваемой дорожной коммуникацией. Например, если вы выехали на дорогу в поле или заехали во двор какой-нибудь фирмы, а там произошло ДТП, страховая компания не будет оплачивать вам ремонт машины. Считается, что в тот момент ваше авто находилось на частной территории, где, как правило, отсутствуют знаки дорожного движения, не соблюдаются правила, а за неправильную парковку или незажженные фары полиция не может выписать штраф. Исключением может быть территория за шлагбаумом, куда владелец впускает автомобили с дорог, признанных общественными.

Пример: На частной или ничьей территории ваше авто могут спокойно угнать или нанести ему любые повреждения. На возмещение можно не рассчитывать.

Совет: Если вы поймали с поличным водителя, который нанес вашей машине ущерб, то требовать компенсацию вы можете только с него. Если же вам не удалось найти виновного, оплачивать расходы по ремонту автомобиля придется самостоятельно.

3. Дача ложных показаний насчет ДТП и объема повреждений

Если ваша машина уже была повреждена, а затем в результате аварии был нанесен дополнительный ущерб, вы должны сообщить в страховую компанию только те данные, которые касаются последнего аварийного случая. Если вы попытаетесь за счет страховщика отремонтировать автомобиль полностью, ничего не удастся, так как экспертиза все равно выявит, какие именно повреждения были получены в результате ДТП, а какие были уже давно.

Пример: Вы едете за рулем непристегнутым. Машина до этого уже была поцарапана из-за неправильной парковки. Вы превышаете скорость. Машина, едущая рядом, не уступает вам дорогу и врезается в боковую часть вашего авто. В страховой компании вы рассказываете, что ущерб был нанесен и лобовой части, когда в вас врезались, а вы были пристегнуты и скоростной режим соблюдали. Экспертиза обязательно покажет, где правда, а где вы солгали.

Совет: Не пытайтесь обмануть страховую компанию, так как тайное все равно станет явным. Вас могут наказать за попытку совершить обман страховщика с целью наживы.

4. Столкновения на парковке

Если ваша невиновность в ДТП на парковке не будет доказана, например, с помощью показаний сторонних свидетелей, то страховая компания разделит обязанности по возмещению ущерба между двумя водителями.

Пример: Вы хотели выехать с парковки. За вами собирался выехать другой автомобиль, но вы остановились, чтобы пропустить пешехода — например, ребенка. Едущий сзади водитель его не заметил и вписался прямо в вашу машину. Вину этот водитель признавать не хочет, его жена также свидетельствует, что он не виноват. Что делать? Ведь страховая компания в таком случае разделит компенсацию между водителями пополам, и половину вам все равно придется выплачивать из своего кармана.

Совет: Обязательно найдите свидетеля сразу же после ДТП, чтобы он смог подтвердить вашу невиновность. Это должен быть человек с улицы, то есть не находящийся в салоне вашей машины, и лучше, если он не будет вашим родственником.

5. Вы не позвонили в полицию

Ущерб автомобилю очень часто бывает сложно оценить прямо на месте ДТП. В случае если компенсация превышает 100 000 крон, а вы не позвонили в полицию, страховая компания будет сокращать размер выплаты.

Пример: Вы ехали по дороге, автомобиль, ехавший рядом с вами по соседней полосе, не захотел вас пропустить. В результате произошло ДТП. Вы по каким-то причинам не захотели создавать проблем виновнику и решили сразу поехать в автосервис, чтобы устранить повреждения. Однако там выяснилось, что был затронут мотор. В страховой компании возмещать ущерб отказываются.

Совет: В любой ситуации звоните в полицию, даже если, по вашим оценкам, оплата ремонта после ДТП обойдется менее чем в 100 000 крон.

Следуя этим советам, вы сможете обезопасить себя и свой кошелек от незапланированных расходов на ремонт автомобиля. По всем вопросам относительно того, как правильно общаться со страховой:

– выбор и покупка полиса,

– процедура возмещения,

– порядок действий и прочее,

консультирует Оксана Мансурова — онлайн, по телефону +420 776 775 595 или в офисе по адресу:

OXO pojištění, s.r.o.,

Václavské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1

Офис № 329

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