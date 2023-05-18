В Чехии хотят упростить процедуру получения вида на жительство для иностранцев

Чехия должна значительно ускорить привлечение иностранных специалистов, иначе ей не удастся изменить свой имидж. Поэтому МВД готовит поправку к закону о проживании иностранцев в Чешской Республике.

Новое законодательство призвано упростить, ускорить и упорядочить процедуру получения вида на жительство, чтобы она была прозрачной, менее бюрократичной, стоила меньше денег и приносила пользу чешской экономике — ее острой потребности в быстром найме работников, которых в Чехии не хватает.

Поправка, которую МВД планирует представить на рассмотрение правительства и парламента в конце этого года и которая должна вступить в силу в середине 2025 года, также предусматривает перевод в цифровой формат процесса выдачи вида на жительство. Это должно, например, устранить ручную расшифровку основных данных об иностранцах, предотвратить ошибки при оформлении документов, отменить бессмысленную пересылку бланков по почте между отдельными государственными учреждениями и сократить количество визитов иностранцев в учреждения для получения необходимых штампов.

Поправка также вводит новшества, такие как институт поручителя (гаранта), ответственного за иностранцев, и призвана сделать всю процедуру пребывания иностранца более прозрачной и укрепить позиции иностранца при взаимодействии с национальными органами власти.

«Сегодня практически любой может представлять интересы иностранца, и мы видим, что адвокаты иногда не действуют в интересах своих клиентов и требуют от них непропорционально высокую плату за свои услуги. По новому закону представлять интересы иностранцев смогут только адвокаты, которые оказывают помощь иностранцам бесплатно и зарегистрированы в списке МВД (так называемые гаранты, или представители)», — пояснила на конференции, посвященной поправкам, директор Департамента по вопросам убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел Павла Новотна.

Кто такой ГАРАНТ

Институт гаранта будет введен поправкой к Закону о проживании иностранцев (Закон № 326/1999 Св. зак.). Это субъект, который подтверждает цель пребывания иностранца на территории Чешской Республики для целей подачи заявления о предоставлении вида на жительство. Это может быть, например, школа, работодатель, образовательное учреждение, научно-исследовательская организация, спортивный клуб или учреждение культуры.

Функции гаранта:

Доступ к информации — онлайн-информация о ходе и результатах судебного разбирательства в отношении иностранца, для которого он обеспечивает цель пребывания, обзор всех иностранцев, для которых он обеспечивает цель пребывания.

Повышение ответственности — возможность выдачи через новую информационную систему справки, удостоверяющей цель проживания, или предоставление жилья, или финансовое обеспечение (поручитель несет ответственность за точность данных)

Информационное обязательство — обязанность уведомлять административный орган о ненаступлении или прекращении цели пребывания иностранца (онлайн через почтовый ящик для иностранцев)

Нехватка работников

Компании, которые пытаются привлечь иностранцев в отечественные компании из-за нехватки чешских работников, приветствуют любые усилия по упрощению программы пребывания, но считают, что отдельные поправки и оцифровка в рамках одного ведомства мало что дадут.

Проблема в том, что этими вопросами занимаются сразу несколько министерств (министерства иностранных дел, труда и социальных дел, внутренних дел и промышленности), поэтому одна поправка затронет лишь небольшую часть всего миграционного процесса.

«Любое частичное улучшение — это хорошо, но больше всего помогло бы, если бы министры всех вовлеченных министерств сели за один стол и договорились о едином всеобъемлющем пути, чтобы каждое министерство не занималось своей собственной программой или собственной цифровизацией в миграционной системе. Хорошо, что они пытаются улучшить ситуацию, но результат все равно очень сложный. Для этого нужен один координатор», — говорит Ярослава Резлерова, генеральный директор рекрутинговой компании ManpowerGroup Czech Republic.

Чешская Республика отстает в глобальной борьбе за иностранных работников — как по времени, которое требуется для легального трудоустройства иностранцев в Чешской Республике, так и по административному бремени, которое им приходится постоянно испытывать.

В каждой стране существует своя политика приема и разные условия выдачи вида на жительство, включая различные виды проверок и проверку «ясных намерений» перед предоставлением ПМЖ — самого высокого статуса для иностранного гражданина.

Чешская Республика имеет самый сложный процесс предоставления такого вида на жительство среди 14 изученных стран ОЭСР. Хотя иностранец может получить постоянный вид на жительство уже после пяти лет непрерывного проживания, как и в восьми других странах, он должен сначала дважды продлить свой долгосрочный вид на жительство, пройдя всю процедуру три раза. В остальных странах вам нужно подать заявление на получение долгосрочного вида на жительство только один, максимум два раза.

Более серьезным препятствием является тот факт, что чешская правовая система не позволяет сделать процедуру получения вида на жительство более удобной даже для людей, которые могли бы принести высокую добавленную стоимость чешской экономике. В то время как Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Германия и Эстония могут сразу же выдать постоянный вид на жительство таким избранным работникам, в Чехии это невозможно.

Высококвалифицированные специалисты создают стимул для экономики с точки зрения того, сколько они зарабатывают, платят в налоговую систему и тратят. Но еще одно их преимущество заключается в том, что они помогают улучшать имидж Чешской Республики, превращая ее из сборочного цеха в страну высоких технологий.

Отсутствие таких людей заставляет крупные транснациональные концерны задумываться о том, стоит ли вообще строить свой центр в Чехии или по крайней мере сохранять его здесь.

«Наши опросы показывают, что высокое налогообложение труда, рост общих операционных расходов, нехватка человеческих ресурсов и сложности с наймом иностранцев являются причинами, по которым многие инвесторы предпочитают создать центр ИТ или бизнес-услуг с сотнями квалифицированных рабочих мест в другой стране. Аналогичным образом, около 25% местных центров обеспокоены тем, что им придется перенести свою деятельность в более удобное место», — говорит Джонатан Эпплтон, директор компании ABSL, объединяющей фирмы, работающие в сфере ИТ, бизнеса и обслуживания клиентов, в которых занято около 160 000 квалифицированных работников.

По его словам, если четверть отрасли будет вынуждена переехать за границу, это будет означать потерю более 13 миллиардов крон в год только за счет государственных сборов.

Но еще большая проблема с трудоустройством иностранцев заключается в том, что весь процесс привлечения иностранных специалистов в страну очень длительный и многие из них за это время передумывают ехать сюда. Хотя официальная статистика Министерства внутренних дел утверждает, что в случае положительно рассмотренных заявлений на оформление разрешений на работу и подбор специалистов уходит от 46 до 63 дней, на деле это обычно в разы дольше.

«За рубежом мы в основном ищем специалистов по процессам и IT. По нашему опыту, процесс миграции занимает от шести до девяти месяцев для работников из Индии и от четырех до пяти месяцев для людей из Великобритании. Мы конкурируем с Польшей и Румынией и теряем много сотрудников, потому что не все готовы так долго ждать переезда в Чехию», — говорит Яромир Староба, президент ABSL и директор пражского центра пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev.

Томаш Шасци, директор по стратегии и развитию компании Honeywell, имеет аналогичный опыт.

«Для наших сотрудников, например, из Мексики или Индии, которые работают в компании уже 15 лет, действуют те же правила, что и для всех остальных, то есть семь-восемь месяцев ожидания и оформления. Ключевые сотрудники не могут пропустить начало нового проекта, и это большая проблема, если им приходится ждать более шести месяцев. Эта потеря прибыли может быть выражена количественно», — сказал он на конференции.

«Поправка к закону не направлена на ускорение найма иностранцев, сроки выдачи решения остаются прежними, поэтому опасения компаний, что фундаментальных изменений не произойдет, к сожалению, обоснованны. Шагом, который помог бы ускорить процесс, стал бы тщательный пересмотр всего существующего процесса и связанных с ним задач», — говорят эксперты.

В частности, помогло бы признание электронных документов и электронных переводов, снижение перегрузки чиновников как за счет ускорения передачи данных, так и за счет исключения ручного ввода, отказ от некоторых персональных задач в МВД и тем самым снижение нагрузки на отдельные ведомства и так далее. Поправка предусматривает некоторые из этих изменений.

Источник: seznamzpravy.cz

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