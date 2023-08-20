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Мало кто знает: за езду по левой полосе — штраф 2 500 крон

Новости 420on
21 АВГУСТА 2023
13:00
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Если вы предпочитаете ездить по левой полосе на автомагистрали, будьте осторожны. Возможно, вы не знаете, что совершаете правонарушение, за которое вас могут оштрафовать на сумму до 2 500 крон.
Полиция предупреждает, что число таких случаев растет. Она ведет статистический учет только с апреля прошлого года, а к концу года уже выдала 4 000 штрафов. С начала этого года их зафиксировано более 4 300.
 
 В чем же проблема? Согласно правилам дорожного движения, левая полоса предназначена только для обгона.
 
 На чешских дорогах становится все больше водителей, которые ездят по левой полосе. «Движение замедляется, возникают нервные ситуации», — поясняет Игорь Сирота из Центрального автомобильного клуба, объясняя, что является причиной езды по левой полосе.
 
 Автомобили, едущие по правой полосе, зачастую едут еще быстрее. Но, согласно закону, их водители также совершают правонарушение. Они пропускают автомобиль, движущийся по быстрой полосе. «Это ужасно, что они делают в левой полосе. При этом левая полоса только для обгона», — сказал один из респондентов.
 
 По словам директора дорожной полиции Йиржи Злы, некоторые водители не знают основных правил движения по полосам. «Многие водители даже не знают, что, двигаясь по левой полосе без причины, они нарушают правила дорожного движения. Они думают, что если полоса свободна, то можно ею воспользоваться. Это не так, нужно двигаться по правой», — подчеркивает он.
 
 Йиржи Злы добавил, что беспричинное движение по левой полосе может спровоцировать агрессивное поведение других автомобилистов. Так же считает и дорожный психолог Михал Вальтер.
 
 «Человек может спешить по серьезным причинам, а этот "левша" или "центровой", как их еще называют, преграждает ему дорогу. И я так понимаю, что в нарушение закона он потом начинает сигналить», — отмечает Вальтер.
 
 Одним словом, левая полоса должна оставаться свободной, и водителям разрешается использовать ее только для обгона. «После обгона я должен вернуться на правую полосу. Я не могу просто так оставаться на левой полосе», — говорит Йиржи Злы, директор дорожной полиции.
 
 С другой стороны, не только чешские водители злоупотребляют левой полосой. Это распространено и в других европейских странах, таких как Италия, Германия и Австрия.

Источник:  irozhlas.cz

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Чехия Автомобили полиция штраф

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