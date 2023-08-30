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Президент Чехии подписал закон об увеличении штрафов для водителей
30 АВГУСТА 2023
23:00
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Со следующего года в Чехии изменится система штрафных баллов для водителей, а некоторые штрафы увеличатся. Управлять автомобилем можно будет с 17 лет, но только под присмотром наставника. Будут ужесточены наказания за препятствование движению трамваев, а на отдельных участках автомагистралей разрешат со скоростью до 150 км/ч.
Поправки к Закону о дорожном движении были подписаны президентом Петром Павелом.
Как заявил ранее министр транспорта Мартин Купка (ODS), ужесточаются наказания за наиболее серьезные и опасные правонарушения. Водители будут получать только два, четыре или шесть штрафных баллов. За вождение в нетрезвом виде водитель получит шесть баллов вместо нынешних семи, но при этом заплатит административный штраф в размере до 25 000 крон вместо сегодняшних 20 000.
Если водитель отказывается пройти тест на алкоголь, ему грозит штраф в размере до 75 000 крон. Такой же штраф грозит и в том случае, если он управляет автомобилем, не имея прав, или управляет автомобилем, даже будучи лишенным прав. При накоплении 12 штрафных баллов водитель, как и прежде, лишается прав. В случае наказания на месте максимальный диапазон штрафа увеличивается до 4 500–5 500 крон.
По словам Купки, балльная система доказала свою эффективность в обеспечении более строгого соблюдения правил дорожного движения не только в Чехии, но и в других странах.
Измененный закон также вводит меры, направленные на профилактику. Речь идет прежде всего о возможности управлять автомобилем под присмотром наставника с 17 лет. Это нововведение должно способствовать повышению безопасности на дорогах. Цель — приобретение навыков вождения под наблюдением опытного и добросовестного водителя. По словам министра, такая практика успешно применяется, например, в Германии и Словакии. Еще одно новшество — водительское удостоверение с испытательным сроком. Водители-новички, имеющие права менее двух лет, являются причиной 11% аварий на дорогах, но составляют лишь около 3% от общего числа водителей, отметил министр Купка при обсуждении этой нормы в Сенате.
Кроме того, со следующего года водители не должны будут иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство на транспортное средство. Первоначально эта обязанность должна была истечь 1 июля 2025 года.
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