Чехия пока не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами

Эти полномочия были предоставлены директивой Европейской комиссии. В последние дни Польша, Финляндия и страны Балтии уже объявили о том, что не будут пропускать на свою территорию автомобили, зарегистрированные в России.

Семья попавшего под санкции торговца оружием Бориса Обносова живет и ведет бизнес в Праге. Его зять, Ростислав Зориков, не раз хвастался в социальных сетях роскошными автомобилями с чешскими и российскими номерами. «Что заставило нас задуматься и поднять брови, так это количество его дорогих автомобилей», — говорит Мария Певчих, соратница критика Кремля Алексея Навального.

Европейские страны, граничащие с Россией, уже запретили въезд автомобилей с такими номерами. «Я считаю, что это очень эффективный способ нанести удар по торговле с российскими субъектами, поскольку это явно повлияет на движение товаров», — прокомментировал юрист Лукаш Краус.

Чехия пока не планирует вводить ограничения для автомобилей с российскими номерами. «У нас нет внешней границы со странами за пределами Европейского союза. Это означает, что данная проблема, вероятно, будет решаться на входе в Европейский союз», — заявил министр по делам Европы Мартин Дворжак (STAN). «Мы не будем конфисковывать товары и автомобили российских граждан на внутреннем рынке, поскольку они уже однажды были выпущены на внутренний рынок, который является частью территории Европейского союза», — добавила Прудичова.

Чешские политики при этом рассматривают возможность изменения законодательства по примеру Эстонии, чтобы разрешить использовать уже арестованное имущество для восстановления Украины. «Это соображение, конечно, правильное, но мы должны обратить внимание и на юридические аспекты», — заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS).

Дворжак заявил, что если действующее законодательство не соответствует намерениям Чехии, то его следует изменить. «Все всегда должно быть по закону, даже если речь идет о замороженных активах россиян», — отметила Алена Шиллерова, глава депутатов ANO.

На сегодняшний день в Чехии заморожены российские активы на сумму около 10 млрд крон, в том числе и активы торговца оружием Обносова. Он, как и его зять Зориков, находится в чешском санкционном списке с августа этого года. По оценкам агентов по недвижимости, семья по-прежнему имеет в Праге недвижимость стоимостью около 150 млн крон.











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