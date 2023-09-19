Комментарий: немцы и французы выгоняют людей из машин, Чехия идет другим путем

В Чехии вновь повышается стоимость проезда на железнодорожном транспорте — на этот раз на 9,5%. С начала года цены уже выросли на 15%. Поэтому в целом речь идет о повышении цен на четверть.

Как сообщает iDNES.cz, Министерство финансов, которое выступило с этой идеей, решило проигнорировать реальность, сложившуюся к западу от наших границ.

Не прошло и двух недель, как президент Франции Эммануэль Макрон в интервью на YouTube заявил, что поручил министру транспорта подготовить дешевый билет, аналог которого с мая действует в Германии. Министр Клеман Боне добавил, что этот билет будет полезен и для воздуха, и для кошельков французов.

В Германии с мая местные жители и туристы смогут путешествовать за 49 евро в месяц (около 1 200 крон). Федеральное правительство надеется, что это сделает общественный транспорт более доступным для всех и превратит «автомобильную нацию» в поклонников общественного транспорта. Deutschland Ticket действителен на общественном транспорте, региональных поездах и автобусах. Интерес к нему огромный, хотя он приносит и некоторые проблемы.

Для немцев общественный транспорт явно является приоритетом. В конце августа правительство этой страны значительно увеличило объем средств, которые будут направлены на модернизацию линий и поездов, — 12,5 млрд евро. Немцы продвигают железнодорожный транспорт как экологически чистый вид транспорта.

Немецкий опыт вдохновляет французов. Хотя они пока не говорят, сколько будет стоить «супербилет» по немецкой модели, государственные политики подчеркивают экологические и экономические преимущества более дешевого общественного транспорта.

В Чехии, которая пытается не упасть в смертельную долговую яму, никто в здравом уме не может сейчас требовать чего-то подобного. Особенно зная, что немцы субсидируют единый проездной билет на сумму около 3 млрд евро в год.

Однако повышение цен — это другая крайность. В связи с предстоящим повышением Единой тарифной сетки еще на 9,5% нельзя сказать, что тарифы автоматически вырастут у всех перевозчиков. Но это отразится на цене все более популярного «единого билета». Им пользуются пассажиры на линиях с несколькими перевозчиками — им не нужно беспокоиться о том, в какой поезд они сядут. В конце концов, одной из причин запуска немецкого проекта было именно искоренение тарифных джунглей.

Чешское государство идет по другому пути и как бы дает понять, что провозглашенное развитие железной дороги чиновников не так уж и волнует.

Это недальновидно по многим причинам.

Любое повышение цен на общественный транспорт, по логике вещей, не будет способствовать привлечению людей, которые по-прежнему ездят на автомобилях. Хуже того, оно может подтолкнуть часть нынешних пассажиров к расчетам, которые покажут, что им дешевле ездить на индивидуальном автотранспорте, который экологически небезопасен, инфраструктурно затратен и постоянно и крайне дорого расширяется.

По сравнению с железнодорожным транспортом он также опасен. В прошлом году в Чехии в дорожно-транспортных происшествиях погибло 454 человека. На железных дорогах погибло 37 человек — если речь идет о жертвах аварий, где «виновником» явно является поезд. Как правило, это трагедии, вызванные невнимательностью машиниста, который проехал на красный свет и врезался в проезжающий автомобиль.

Но главное — это влияние на самую актуальную проблему современности, а именно на климат.

Проведенный в прошлом году трехмесячный эксперимент в Германии показал, что до 20% новых билетов покупали люди, ранее не пользовавшиеся общественным транспортом. И именно замена автомобилей на поезда, трамваи и автобусы позволила за четверть года сэкономить 1,8 млн тонн выбросов CO2 в атмосферу Германии.

Для сравнения: средний углеродный след типичного чеха сегодня составляет около 5 000 килограммов в год. Таким образом, за четверть года немцы сэкономили на выбросах углекислого газа столько, сколько составляет углеродный след 1,4 млн чехов.











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