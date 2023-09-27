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Регистрация украинских автомобилей в Чехии станет обязательной с января

Новости 420on
29 сентября 2023
23:00
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С октября, 2 октября, в Чехии можно будет регистрировать украинские автомобили. С января управление украинским транспортным средством без регистрации будет считаться правонарушением, которое наказывается штрафом до 30 000 крон. Штраф может быть наложен прямо на месте.
Беженцы, вновь прибывшие из Украины, после получения временной защиты будут иметь семь дней на регистрацию своих автомобилей, сообщило Министерство транспорта. Для автомобилей с украинскими номерными знаками, уже эксплуатирующихся в Чехии, у владельцев есть время с октября по декабрь. Регистрация будет бесплатной и упрощенной по сравнению с традиционной регистрацией в реестре транспортных средств.
 
Новая мера вводится в основном для соблюдения правил дорожного движения, например для рассылки штрафов с камер контроля скорости. При регистрации автомобиля оператор должен указать свой адрес в Чешской Республике.
 
Обязательное страхование гражданской ответственности, по данным Министерства транспорта, на эти машины не распространяется. «Эти автомобили по-прежнему имеют украинские регистрационные знаки, поэтому они все еще являются украинскими транспортными средствами и, следовательно, должны быть надлежащим образом застрахованы в Украине», — сказал Právo Томаш Павлик, представитель Чешской ассоциации страховых компаний. Это относится как к страхованию ответственности владельцев транспортных средств, так и к страхованию от несчастных случаев.
 
Если незастрахованный украинский автомобиль нанесет ущерб на территории Чехии, пострадавший получит возмещение от Чешского страхового бюро через Гарантийный фонд. Если с момента пересечения границы Украины оператором автомобиля прошло более полугода, страховой фонд взыскивает ущерб с виновной стороны так же, как и для чешских незастрахованных водителей.
 
Летом этого года, по оценкам Чешского бюро страховщиков, в Чехии находилось 38 000 украинских автомобилей, из которых около 4 000 не были застрахованы.


Источник: novinky.cz

 


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