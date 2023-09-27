Регистрация украинских автомобилей в Чехии станет обязательной с января

Беженцы, вновь прибывшие из Украины, после получения временной защиты будут иметь семь дней на регистрацию своих автомобилей, сообщило Министерство транспорта. Для автомобилей с украинскими номерными знаками, уже эксплуатирующихся в Чехии, у владельцев есть время с октября по декабрь. Регистрация будет бесплатной и упрощенной по сравнению с традиционной регистрацией в реестре транспортных средств.

Новая мера вводится в основном для соблюдения правил дорожного движения, например для рассылки штрафов с камер контроля скорости. При регистрации автомобиля оператор должен указать свой адрес в Чешской Республике.

Обязательное страхование гражданской ответственности, по данным Министерства транспорта, на эти машины не распространяется. «Эти автомобили по-прежнему имеют украинские регистрационные знаки, поэтому они все еще являются украинскими транспортными средствами и, следовательно, должны быть надлежащим образом застрахованы в Украине», — сказал Právo Томаш Павлик, представитель Чешской ассоциации страховых компаний. Это относится как к страхованию ответственности владельцев транспортных средств, так и к страхованию от несчастных случаев.

Если незастрахованный украинский автомобиль нанесет ущерб на территории Чехии, пострадавший получит возмещение от Чешского страхового бюро через Гарантийный фонд. Если с момента пересечения границы Украины оператором автомобиля прошло более полугода, страховой фонд взыскивает ущерб с виновной стороны так же, как и для чешских незастрахованных водителей.

Летом этого года, по оценкам Чешского бюро страховщиков, в Чехии находилось 38 000 украинских автомобилей, из которых около 4 000 не были застрахованы.















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