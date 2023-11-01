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Супербудущее: Что ждать от новой Škoda Superb в 2023 году
3 ноября 2023
20:00
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Четвертое поколение автомобилей Škoda Superb начнут выпускать до конца этого года на заводе Volkswagen в Братиславе вместе с моделью Passat. Первые покупатели получат автомобиль во втором квартале следующего года. Об этом сообщили представители Škoda Auto на состоявшейся сегодня мировой премьере автомобиля.
Компания Škoda Auto выпустила среднеразмерный модельный ряд Superb в 2001 году, и с тех пор с конвейера сошло более 1,6 млн автомобилей. Superb производился в Квасинах (Чехия), Соломонове (Украина), Аурангабаде (Индия) и Нанкине (Китай). Третье поколение было представлено в 2015 году, и к настоящему времени выпущено 845 000 автомобилей.
«Дальнейшая оптимизация силового агрегата и улучшенная аэродинамика способствуют еще большей эффективности. Система гибридного привода plug-in была кардинально переработана, и теперь запас хода на чистом электричестве составляет более 100 км. Абсолютно новый интерьер очень эргономичен и содержит большое количество экологичных материалов», — сказал Клаус Целлмер, председатель правления компании Škoda Auto.
Superb четвертого поколения получила новый дизайн кузова с доминирующей радиаторной решеткой. Аэродинамические характеристики версии лифтбек улучшились на 10%, коэффициент аэродинамического сопротивления снизился до 0,23, а коэффициент для универсала уменьшился на 15%, до 0,25, что способствует снижению выбросов и расхода топлива. Длина нового поколения увеличилась на четыре сантиметра и составила 4,91 м.
Объем багажника увеличился на 20 литров, до 645 литров в версии лифтбек и на 30 литров до 690 литров в версии универсал. Абсолютно новая концепция интерьера включает в себя отдельно стоящий экран информационной системы с диагональю до 13 дюймов. Селектор коробки передач перенесен на рулевую колонку. Еще одна новинка — дисплей, выводимый на переднюю панель.
Škoda Superb получила пять силовых агрегатов мощностью от 110 кВт (150 л.с.) до 195 кВт (265 л.с.). Базовым является бензиновый двигатель 1,5 TSI с технологией mild-hybrid, впервые появившийся в этом автомобиле, а также подключаемый гибридный привод последнего поколения с запасом хода 100 км (62 мили) исключительно на электричестве. Модельный ряд дополняют два бензиновых двигателя 2,0 TSI и два дизельных двигателя 2,0 TDI, а полный привод входит в стандартную комплектацию топовых версий. Все варианты комплектуются автоматической коробкой передач DSG. В качестве опции предлагается адаптивное шасси нового поколения.
С точки зрения безопасности Superb четвертого поколения теперь предлагает такие новые функции, как система помощи при прохождении поворотов и система предотвращения столкновений. Другие системы, доступные в предыдущем поколении, такие как система помощи при движении, система помощи при смене полосы движения и система Front Assist, были усовершенствованы производителем. В случае аварии проактивная защита и до десяти подушек безопасности обеспечивают безопасность пассажиров.
В числе функций Simply Clever впервые для Superb — карманы для хранения смартфона сзади для пассажиров и новый выдвижной задний центральный подлокотник с двумя встроенными подстаканниками и держателем для планшета. Отсеки для хранения в панелях передних дверей позволяют разместить, например, зонтик. Одной из новых функций Simply Clever является также крышка багажника с электроприводом в Superb Combi. Постоянное подключение к интернету позволяет удаленно обновлять информационную систему, планировать маршруты в режиме онлайн и пользоваться мобильным онлайн-сервисом Skoda Connect.
По словам директора по продажам Louda Auto Мартина Феллера, нынешнее третье поколение Superb поступит в продажу во втором квартале 2024 года, а заказы на четвертое поколение начнут принимать в первом квартале. «Представленная сегодня Superb четвертого поколения имеет один большой плюс в сравнении со своим конкурентом по группе — VW Passat, поскольку она по-прежнему будет выпускаться в популярной версии лифтбек, на которую до сих пор приходилось около 23% продаж в нашей стране», — сказал Феллер. Новый Passat будет выпускаться только в виде универсала.
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