Супербудущее: Что ждать от новой Škoda Superb в 2023 году

Компания Škoda Auto выпустила среднеразмерный модельный ряд Superb в 2001 году, и с тех пор с конвейера сошло более 1,6 млн автомобилей. Superb производился в Квасинах (Чехия), Соломонове (Украина), Аурангабаде (Индия) и Нанкине (Китай). Третье поколение было представлено в 2015 году, и к настоящему времени выпущено 845 000 автомобилей.

«Дальнейшая оптимизация силового агрегата и улучшенная аэродинамика способствуют еще большей эффективности. Система гибридного привода plug-in была кардинально переработана, и теперь запас хода на чистом электричестве составляет более 100 км. Абсолютно новый интерьер очень эргономичен и содержит большое количество экологичных материалов», — сказал Клаус Целлмер, председатель правления компании Škoda Auto.

Superb четвертого поколения получила новый дизайн кузова с доминирующей радиаторной решеткой. Аэродинамические характеристики версии лифтбек улучшились на 10%, коэффициент аэродинамического сопротивления снизился до 0,23, а коэффициент для универсала уменьшился на 15%, до 0,25, что способствует снижению выбросов и расхода топлива. Длина нового поколения увеличилась на четыре сантиметра и составила 4,91 м.

Объем багажника увеличился на 20 литров, до 645 литров в версии лифтбек и на 30 литров до 690 литров в версии универсал. Абсолютно новая концепция интерьера включает в себя отдельно стоящий экран информационной системы с диагональю до 13 дюймов. Селектор коробки передач перенесен на рулевую колонку. Еще одна новинка — дисплей, выводимый на переднюю панель.

Škoda Superb получила пять силовых агрегатов мощностью от 110 кВт (150 л.с.) до 195 кВт (265 л.с.). Базовым является бензиновый двигатель 1,5 TSI с технологией mild-hybrid, впервые появившийся в этом автомобиле, а также подключаемый гибридный привод последнего поколения с запасом хода 100 км (62 мили) исключительно на электричестве. Модельный ряд дополняют два бензиновых двигателя 2,0 TSI и два дизельных двигателя 2,0 TDI, а полный привод входит в стандартную комплектацию топовых версий. Все варианты комплектуются автоматической коробкой передач DSG. В качестве опции предлагается адаптивное шасси нового поколения.

С точки зрения безопасности Superb четвертого поколения теперь предлагает такие новые функции, как система помощи при прохождении поворотов и система предотвращения столкновений. Другие системы, доступные в предыдущем поколении, такие как система помощи при движении, система помощи при смене полосы движения и система Front Assist, были усовершенствованы производителем. В случае аварии проактивная защита и до десяти подушек безопасности обеспечивают безопасность пассажиров.

В числе функций Simply Clever впервые для Superb — карманы для хранения смартфона сзади для пассажиров и новый выдвижной задний центральный подлокотник с двумя встроенными подстаканниками и держателем для планшета. Отсеки для хранения в панелях передних дверей позволяют разместить, например, зонтик. Одной из новых функций Simply Clever является также крышка багажника с электроприводом в Superb Combi. Постоянное подключение к интернету позволяет удаленно обновлять информационную систему, планировать маршруты в режиме онлайн и пользоваться мобильным онлайн-сервисом Skoda Connect.

По словам директора по продажам Louda Auto Мартина Феллера, нынешнее третье поколение Superb поступит в продажу во втором квартале 2024 года, а заказы на четвертое поколение начнут принимать в первом квартале. «Представленная сегодня Superb четвертого поколения имеет один большой плюс в сравнении со своим конкурентом по группе — VW Passat, поскольку она по-прежнему будет выпускаться в популярной версии лифтбек, на которую до сих пор приходилось около 23% продаж в нашей стране», — сказал Феллер. Новый Passat будет выпускаться только в виде универсала.



