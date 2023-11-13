Украинцев не хватает, поэтому македонцы и молдаване отправятся на чешские поля

Это следует из проекта постановления, подготовленного к обсуждению в правительстве. До сих пор по таким рабочим визам сюда могли приезжать только работники из Украины. Однако после вторжения России в их страну этот источник дешевой рабочей силы прекратился.

На смену рабочим пришли беженцы, но в основном это были женщины. «По ряду профессий, требующих опыта, специальной квалификации или физически тяжелой работы, вакансии не могут быть заполнены», — говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства.

В связи с этим было предложено распространить действие срочных виз на указанные страны. Из каждой из них ежегодно могут приезжать до 250 работников. «Эти страны не представляют угрозы безопасности Чешской Республики», — заявили в министерстве.

Согласно документу, правительство ранее согласилось увеличить квоту на эти рабочие места с 1 500 до 2 500 в год.

Филиппинцы в промышленности

Это не первый подобный шаг правительства в 2023 году. Со своей стороны МВД направило на рассмотрение проект постановления правительства, в котором говорится, что оно хочет компенсировать привлечение иностранных работников в промышленность за счет Филиппин. Это предложение предусматривает сокращение квоты для Украины с 38 000 до 11 000 заявок в год. Для Филиппин, напротив, они увеличатся почти вдвое — до 10 300.