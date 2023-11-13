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Украинцев не хватает, поэтому македонцы и молдаване отправятся на чешские поля
14 ноября 2023
13:30
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Помимо украинцев, со следующего года специальные рабочие визы для работы в чешском сельском хозяйстве смогут получить граждане Боснии и Герцеговины, Молдовы, Грузии и Северной Македонии. В результате ежегодно на чешские поля может прибывать до 1 000 новых работников.
Это следует из проекта постановления, подготовленного к обсуждению в правительстве. До сих пор по таким рабочим визам сюда могли приезжать только работники из Украины. Однако после вторжения России в их страну этот источник дешевой рабочей силы прекратился.
На смену рабочим пришли беженцы, но в основном это были женщины. «По ряду профессий, требующих опыта, специальной квалификации или физически тяжелой работы, вакансии не могут быть заполнены», — говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства.
В связи с этим было предложено распространить действие срочных виз на указанные страны. Из каждой из них ежегодно могут приезжать до 250 работников. «Эти страны не представляют угрозы безопасности Чешской Республики», — заявили в министерстве.
Согласно документу, правительство ранее согласилось увеличить квоту на эти рабочие места с 1 500 до 2 500 в год.
Филиппинцы в промышленности
Это не первый подобный шаг правительства в 2023 году. Со своей стороны МВД направило на рассмотрение проект постановления правительства, в котором говорится, что оно хочет компенсировать привлечение иностранных работников в промышленность за счет Филиппин. Это предложение предусматривает сокращение квоты для Украины с 38 000 до 11 000 заявок в год. Для Филиппин, напротив, они увеличатся почти вдвое — до 10 300.
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