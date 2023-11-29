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В Праге отменили запрет на ночной въезд автомобилей в Старый город

Новости 420on
1 декабря 2023
12:00
283
Пражская мэрия отменила запрет на въезд в Старый город в ночное время, который был введен на прошлой неделе администрацией Праги 1. В реальности запрет так и не вступил в действие, потому что знаки, обозначающие его, были сразу заклеены чиновниками мэрии.
В своем решении Департамент автомобильных дорог мэрии заявил, что мера не была должным образом обоснована, а разметка так и не вступила в силу. Из письма следует, что администрация Праги 1 не предоставила никаких подтверждающих документов, таких как письма, электронные письма или протоколы, чтобы обосновать запрет.
 
Согласно документу, имеющемуся в распоряжении ČTK, обжаловать отмену запрета невозможно.
 
Войтех Рывола (ANO), депутат совета Праги 1, сказал, что решение вступит в силу через 15 дней, а до этого времени знаки останутся в силе.
 
«До этого времени знаки будут действовать и иметь законную силу!» — написал он в Facebook. «Да, я должен был сделать это с первого раза, чтобы первоначальная мера имела совершенно другой вес. Я приношу всем свои извинения и твердо верю, что в конце концов все закончится хорошо и мы сможем спать более спокойно», — сказал он.
 
Муниципалитет хотел ввести эту меру, чтобы успокоить ночную жизнь в Старом городе. Так, например, говорилось о том, что некоторые автомобили устраивают «гонки» на улицах в центре Праги по ночам.
 
Большинство людей узнали об этой мере из СМИ только в день, когда она должна была вступить в силу. Мэр Богуслав Свобода (ODS) был удивлен и потребовал объяснить этот шаг. Всего через несколько часов после его заявления Техническое управление связи признало недействительными знаки, установленные накануне.

Чехия Автомобили Прага центр Праги чиновники

Комментарии:
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Phorchun 1 декабря 2023 13:22
"некоторые автомобили устраивают «гонки» на улицах в центре Праги по ночам" - то есть официально признали, что полиция ничего с этим поделать не может?
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