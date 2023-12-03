Реформа зон платной парковки и плата за въезд в центр Праги: что известно?

«Это предложение мы будем обсуждать с городскими округами, я ожидаю существенных комментариев», — сказал Гржиб, добавив, что в идеале новые правила должны вступить в силу 1 октября 2024 года.

Планируемый платный въезд в центр города должен распространяться на район набережной Сметаны и прилегающие улицы, а также на район улицы Кармелицка, и, по словам Гржиба, эта мера должна предотвратить задержки трамваев.

Согласно предложению, плата составит 200 крон в день и не будет распространяться на жителей Праги 1 или людей, имеющих разрешение на парковку в этом районе.

Вопрос о ценах на парковку пока не рассматривается в предложении и будет обсуждаться позже. «Я считаю, что для города нерационально субсидировать парковку в общественном пространстве больше, чем общественный транспорт», — сказал депутат, добавив, что предложение основано на программном заявлении совета.

Нововведением в сфере парковки должно стать разрешение на парковку в смешанных фиолетовых зонах по всему городу на месячной или годовой основе.

Цена будет зависеть от типа транспортного средства. Автомобили, отвечающие требованиям Евро-6, будут платить стандартную цену, электромобили и водородные машины получат скидку, а где-то посередине будет находиться цена на парковку для гибридов.

Для автомобилей, отвечающих нормам Евро-5 и ниже, разрешения с фиксированной ценой не будет.

По словам Гржиба, краткосрочная парковка для посетителей в фиолетовых и оранжевых зонах не претерпит кардинальных изменений. Вместо этого будут отменены переносные парковочные разрешения.

Резидентные парковки в синих зонах будут предназначены только для жителей или владельцев недвижимости.

Жители должны иметь возможность оформить почасовую парковку для посетителей или ремесленников. По словам Гриба, речь идет о 120 часах, которые можно будет приобретать по частям.

Городской совет заинтересован в том, чтобы районы могли более гибко определять собственные места для жителей и гостей города, а также выставлять цены. Они будут состоять из общегородского тарифа и тарифа, определяемого районом. Последний будет являться доходом районных администраций.

Поставщики, такие как курьеры или такси, смогут приобретать краткосрочные разрешения на парковку в соответствии с этим предложением.

«Цель состоит в том, чтобы избавить курьеров от необходимости парковаться на тротуаре и предложить законный вариант парковки в синей зоне», — сказал Гржиб, отметив, что все будет происходить через приложение.

Гржиб считает, что, хотя комментарии районов будут содержательными, он ожидает идеологических дебатов внутри коалиции.