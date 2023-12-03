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Реформа зон платной парковки и плата за въезд в центр Праги: что известно?
6 декабря 2023
08:30
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Зденек Гржиб, заместитель мэра Праги по транспорту, представил предложение о реформе зон платной парковки в Праге и возможном взимании платы за въезд в несколько мест в центре Праги. Теперь предложения предстоит прокомментировать городским округам.
«Это предложение мы будем обсуждать с городскими округами, я ожидаю существенных комментариев», — сказал Гржиб, добавив, что в идеале новые правила должны вступить в силу 1 октября 2024 года.
Планируемый платный въезд в центр города должен распространяться на район набережной Сметаны и прилегающие улицы, а также на район улицы Кармелицка, и, по словам Гржиба, эта мера должна предотвратить задержки трамваев.
Согласно предложению, плата составит 200 крон в день и не будет распространяться на жителей Праги 1 или людей, имеющих разрешение на парковку в этом районе.
Вопрос о ценах на парковку пока не рассматривается в предложении и будет обсуждаться позже. «Я считаю, что для города нерационально субсидировать парковку в общественном пространстве больше, чем общественный транспорт», — сказал депутат, добавив, что предложение основано на программном заявлении совета.
Нововведением в сфере парковки должно стать разрешение на парковку в смешанных фиолетовых зонах по всему городу на месячной или годовой основе.
Цена будет зависеть от типа транспортного средства. Автомобили, отвечающие требованиям Евро-6, будут платить стандартную цену, электромобили и водородные машины получат скидку, а где-то посередине будет находиться цена на парковку для гибридов.
Для автомобилей, отвечающих нормам Евро-5 и ниже, разрешения с фиксированной ценой не будет.
По словам Гржиба, краткосрочная парковка для посетителей в фиолетовых и оранжевых зонах не претерпит кардинальных изменений. Вместо этого будут отменены переносные парковочные разрешения.
Резидентные парковки в синих зонах будут предназначены только для жителей или владельцев недвижимости.
Жители должны иметь возможность оформить почасовую парковку для посетителей или ремесленников. По словам Гриба, речь идет о 120 часах, которые можно будет приобретать по частям.
Городской совет заинтересован в том, чтобы районы могли более гибко определять собственные места для жителей и гостей города, а также выставлять цены. Они будут состоять из общегородского тарифа и тарифа, определяемого районом. Последний будет являться доходом районных администраций.
Поставщики, такие как курьеры или такси, смогут приобретать краткосрочные разрешения на парковку в соответствии с этим предложением.
«Цель состоит в том, чтобы избавить курьеров от необходимости парковаться на тротуаре и предложить законный вариант парковки в синей зоне», — сказал Гржиб, отметив, что все будет происходить через приложение.
Гржиб считает, что, хотя комментарии районов будут содержательными, он ожидает идеологических дебатов внутри коалиции.
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- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM