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Чехия вводит новую систему штрафных баллов для водителей и ужесточает наказание за серьезные правонарушения

Новости 420on
28 декабря 2023
14:30
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Новая система баллов, которая является частью поправок к дорожному законодательству, вступит в силу с начала 2024 года. Система ужесточает наказание за серьезные правонарушения, причем платить придется на месте и в ходе разбирательства по делу о правонарушении. Поправка вводит всего три категории штрафных баллов, которые можно получить за правонарушение. В зависимости от тяжести правонарушения баллов будет два, четыре или шесть.
Полицейский патруль останавливает водителя, который превысил скорость в деревне на 15 км/ч. Он платит штраф в размере 500 крон на месте за правонарушение. Но если бы он совершит такое же правонарушение после Нового года, согласно новой системе баллов, ему придется заплатить как минимум в три раза больше. Новые штрафы более жесткие, особенно для самых частых и самых серьезных правонарушений.
 
«Это высокая скорость, алкоголь за рулем или разговор по телефону за рулем», — говорит глава Besip Томас Нерольд.
 
Например, наказание за разговор по телефону за рулем теперь будет составлять четыре балла, а штраф на месте происшествия увеличится до 3 500 крон. В административном порядке он составит до 10 000 крон.
 
Ужесточение наказания за превышение скорости
 
Ужесточение наказания ожидается и за превышение скорости. Недисциплинированный водитель может заплатить до 25 000 крон в административном порядке, а в случае значительного превышения скорости полиция теперь может лишить его водительских прав на срок до полутора лет.
 
«При превышении скорости в муниципалитете на 40 км/ч и более, а за пределами муниципалитета — на 50 км/ч и более полицейский при рассмотрении дела о правонарушении лишает водителя водительских прав», — предупреждает начальник дорожной полиции Йиржи Злы.
 
Наказание за отказ от теста на алкоголь или наркотики также призвано стать сдерживающим фактором. «Запрет на вождение на срок до трех лет и административный штраф в размере до 75 000 крон. Кроме того, если водитель в нетрезвом состоянии спровоцирует аварию, это, разумеется, будет отягчающим обстоятельством», — объясняет пресс-секретарь Министерства транспорта Филип Медельский.
 
По словам представителей Министерства транспорта, новая система баллов не направлена на излишнее запугивание добропорядочных водителей. Цель в том, чтобы наказывать за преднамеренные нарушения, которые ставят под угрозу других участников дорожного движения.
Автомобили Чехия полиция штраф водительские права законы

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