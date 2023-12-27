Чехия вводит новую систему штрафных баллов для водителей и ужесточает наказание за серьезные правонарушения

Полицейский патруль останавливает водителя, который превысил скорость в деревне на 15 км/ч. Он платит штраф в размере 500 крон на месте за правонарушение. Но если бы он совершит такое же правонарушение после Нового года, согласно новой системе баллов, ему придется заплатить как минимум в три раза больше. Новые штрафы более жесткие, особенно для самых частых и самых серьезных правонарушений.

«Это высокая скорость, алкоголь за рулем или разговор по телефону за рулем», — говорит глава Besip Томас Нерольд.

Например, наказание за разговор по телефону за рулем теперь будет составлять четыре балла, а штраф на месте происшествия увеличится до 3 500 крон. В административном порядке он составит до 10 000 крон.

Ужесточение наказания за превышение скорости

Ужесточение наказания ожидается и за превышение скорости. Недисциплинированный водитель может заплатить до 25 000 крон в административном порядке, а в случае значительного превышения скорости полиция теперь может лишить его водительских прав на срок до полутора лет.

«При превышении скорости в муниципалитете на 40 км/ч и более, а за пределами муниципалитета — на 50 км/ч и более полицейский при рассмотрении дела о правонарушении лишает водителя водительских прав», — предупреждает начальник дорожной полиции Йиржи Злы.

Наказание за отказ от теста на алкоголь или наркотики также призвано стать сдерживающим фактором. «Запрет на вождение на срок до трех лет и административный штраф в размере до 75 000 крон. Кроме того, если водитель в нетрезвом состоянии спровоцирует аварию, это, разумеется, будет отягчающим обстоятельством», — объясняет пресс-секретарь Министерства транспорта Филип Медельский.

По словам представителей Министерства транспорта, новая система баллов не направлена на излишнее запугивание добропорядочных водителей. Цель в том, чтобы наказывать за преднамеренные нарушения, которые ставят под угрозу других участников дорожного движения.